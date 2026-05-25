Grande vela per l’evento organizzato dalla Liberi nel Vento

Riccio nel singolo, Di Biagio – Claretti nel doppio

Vincono la Regata Nazionale Hansa 303 di Porto San Giorgio.

Due giorni di fantastica vela per i sessantuno timonieri che sono arrivati alla base nautica Liberi nel Vento per partecipare alla Regata Nazionale Hansa – Trofeo Classe Hansa Italia 2026.

Giornate soleggiate e venti da nord hanno permesso al Comitato di Regata, che ringraziamo per la gentile collaborazione, di poter far svolgere tutte e cinque le prove in programma. Soddisfattissimi gli atleti per le condizioni meteo marine in cui si sono sfidati per contendersi gli ambiti Trofei.

Nella classifica Hansa 303 singolo vittoria di Massimiliano Riccio davanti ad Andrea Quarta, entrambi del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, e terzo Davide Di Maria della Società Canottieri Garda Salò.

Nella classifica del doppio vincono gli atleti di casa Giovanni Di Biaggio e Alfredo Claretti rispettivamente della Liberi nel Vento e Lega Navale di Porto San Giorgio. Con ben tre primi e due secondi si piazzano sul gradino più alto del podio. Seconde classificate le atlete di Veliamoci, Rossana Aztori e Maria Cristina Atzori, terzo l’equipaggio dell’associazione Marinando 2.0 Guerrini Giulio e Guerrini Corrado.

Per lo staff della Liberi nel Vento è stata una settimana molto impegnativa. Prima della regata l’organizzazione di attività promozionale in collaborazione con la Federazione Italiana Vela con il Progetto “Navigare Insieme – L’Italia senza barriere” a cui hanno partecipato ben centosedici persone, tra persone con disabilità ed accompgnatori, che hanno provato lo sport della vela.

Poi l’importante organizzazione della Regata Nazionale Hansa 303. Imbarcazione inclusiva dove persone con disabilità e normodotate regatano insieme alla pari senza differenze di classifica. Gestire quarantuno equipaggi è stato un lavoro molto importante e faticoso che lo staff della Liberi nel Vento è riuscito a superare brillantemente. Questo grazie anche alla gentile collaborazione della Lega Navale di Porto San Giorgio, dello staff del porto turistico SanGiorgio Marina, della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e dell’associazione Vigili del Fuoco Volontari della Regione Marche.

Un grazie va alle rappresentanze istituzionali sempre vicine e presenti negli eventi della Liberi nel Vento. Alla cerimonia di apertura e alle premiazioni hanno portato il loro saluto il Prefetto di Fermo Dott. Edoardo D’Alascio, il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, il Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, l’assessore Fabio Senzacqua, l’amministratore della Sgds Multiservizi Lanciotti Giovanni, il Comandante della Capitaneria Angelo Picone, la Presidente della Decima Zona Fiv Elisa Del Zozzo, il delegato del Coni Renato Camilli, il consigliere Lega Navale Porto San Giorgio Piermatteo Raccamadoro Ramelli.

Domenica 31 Maggio e Lunedì 1 Giugno è in programma la giornata di promozione VelaDay. Lo staff invita la cittadinanza a venire a trovarci alla base nautica Liberi nel Vento presente al porto turistico SanGiorgio Marina per conoscere l’attività della vela sulle imbarcazioni inclusive della classe velica 2.4mr ed Hansa 303.

Tanta attività, tante iniziative che si possono organizzare grazie alla vicinanza ed al sostegno di privati, aziende, enti e fondazioni che credono e sostegono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti!!!

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl. In collaborazione con Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio, Porto Turistico SanGiorgio Marina, Armare Ropes, , Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto:

1-Regata Nazionale Hansa – Porto San Giorgio – Cerimonia di apertura

2-Regata Nazionale Hansa – Porto San Giorgio – Podio cat. Singolo

3-Regata Nazionale Hansa – Porto San Giorgio – Podio cat. Doppio

4-La base nautica Liberi nel Vento ha ospitato i 61 timonieri

5-La base nautica Liberi nel Vento ha ospitato i 61 timonieri a

6-Regata Nazionale Hansa – Porto San Giorgio – Classifica finale doppio

7-Regata Nazionale Hansa – Porto San Giorgio – Classifica finale singolo