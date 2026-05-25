PANTAREI 2 VINCE LA GRAND SOLEIL CUP

Grand Soleil Cup 2026. Crediti foto: Grand Soleil

Porto Cervo-Si è svolta dal 21 al 23 maggio la Grand Soleil Cup, 24^ edizione dell’evento ritornata a Porto Cervo dopo l’appuntamento svoltosi nel 2024. A conclusione delle due giornate di regata, conquista la vittoria dell’evento il GS 72 P PantaRei 2 seguito dal GS 80 LC Bianca 2 e il GS 65 LC Meligunis, rispettivamente secondo e terzo classificato. PantaRei 2 si posiziona al primo posto anche nella classifica dei sette Grand Soleil Plus partecipanti, mentre tra le altre imbarcazioni Grand Soleil il GS 40 Yankee si aggiudica la testa del podio.

La flotta, composta da 21 imbarcazioni, è stata il riflesso dell’intera linea di modelli Grand Soleil compresi tra i 37 e gli 80 piedi. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi a seconda delle caratteristiche tecniche e le partenze di entrambe le giornate di regata sono avvenute nello specchio d’acqua di fronte Porto Cervo.

Il 22 maggio le imbarcazioni sono state impegnate in una prova costiera che le ha viste dirigersi verso Capo Ferro per poi entrare nel Passo delle Bisce e girare una boa posizionata nei pressi della Secca di Tre Monti, dove il Comitato di Regata ha anticipato l’arrivo a causa del calo del vento. A guidare la classifica provvisoria a conclusione della prima giornata era Bianca 2 che è sempre stata al comando. Il 23 maggio, giornata conclusiva e caratterizzata da vento di Grecale di 12 nodi in partenza andato poi a calare a 7, la flotta ha doppiato l’Isola dei Monaci per poi puntare la prua verso l’Isola delle Bisce, proseguire per Mortoriotto e tagliare successivamente il traguardo. Con la vittoria conquistata nella prova finale PantaRei 2, dell’armatore Carlo Pagliani, ha conquistato la vittoria dell’evento.

La Grand Soleil Cup ha alternato la passione degli armatori per la vela ad altri momenti di convivialità a terra, confermando l’equilibrio tra sport e lifestyle che definisce da sempre l’evento. Dai briefing pre-regata agli appuntamenti after-race, fino al welcome cocktail, al gala dinner, alla prize giving ceremony e al farewell party presso lo Yacht Club Costa Smeralda.

PantaRei 2 vincitore overall della Grand Soleil Cup 2026. Crediti foto: Grand Soleil

Contestualmente alla Grand Soleil Cup, si sono dati appuntamento a Porto Cervo anche gli armatori Pardo Yachts, nell’ambito della Cantiere del Pardo Week, il format che riunisce i diversi brand del Gruppo in una settimana dedicata a navigazione, incontro e condivisione.

“Si conclude un’edizione della Grand Soleil Cup che ha saputo rappresentare al meglio lo spirito di questo evento: la gioia di navigare nelle acque straordinarie dell’Arcipelago di La Maddalena e, allo stesso tempo, il piacere di condividere momenti di convivialità e amicizia a terra.

In questi giorni abbiamo visto una comunità affiatata, unita dalla passione per il mare e dalla voglia di vivere insieme un’esperienza speciale, dentro e fuori dall’acqua. Desidero ringraziare il Cantiere del Pardo per la collaborazione e tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione come il Comitato di Regata, lo staff dello Yacht Club Costa Smeralda e tutti i partecipanti che, con entusiasmo e sportività, hanno reso questa edizione speciale”. Questo il commento del Segretario Generale e Direttore Sportivo YCCS, Giorgio Benussi.

Le prossime due settimane saranno intense per lo YCCS, vedranno prima lo svolgimento della Giorgio Armani Superyacht Regatta dal 26 al 30 maggio e a seguire, dal 31 maggio al 7 giugno, la Range Rover Sardinia Cup.





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