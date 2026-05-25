SailGP approda per la prima volta a Roma dal 2027

SailGP tornerà in Italia nella prossima stagione con uno storico debutto nella Capitale per l’Italy Sail Grand Prix | Roma si aggiunge a Hong Kong come seconda nuova tappa a entrare a far parte del calendario 2027 del campionato

ROMA – SailGP, il campionato velico più spettacolare al mondo, farà il suo debutto a Roma nel 2027. Il circuito internazionale approderà nella Capitale italiana l’11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l’inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio.

Nel corso di due intense giornate di regate ad altissima velocità, gli spettatori potranno vivere la prima edizione dell’Italy Sail Grand Prix | Rome non in un comune campo di regata, ma in un vero e proprio Race Stadium appositamente realizzato al Porto Turistico di Roma e nelle spiagge limitrofe.

Per annunciare l’accordo, il CEO e co-fondatore di SailGP Sir Russell Coutts e i membri del Red Bull Italy SailGP Team hanno tenuto un evento speciale ospitato presso il Museo dell’Ara Pacis, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, Fabrizio Ghera, Assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, e Alessandro Onorato , Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Queste le parole di Sir Russell Coutts: “Quando io e Larry Ellison abbiamo fondato SailGP, la nostra ambizione era creare una piattaforma sportiva e di intrattenimento capace di andare ben oltre il pubblico della vela. La nostra visione unisce competizioni spettacolari, tecnologia all’avanguardia e ospitalità di livello mondiale nelle città più iconiche del pianeta. Roma, con il suo prestigio e la sua rilevanza internazionale, rappresenta il palcoscenico ideale per amplificare questa visione. L’ingresso di un’altra destinazione d’eccellenza nel nostro calendario dimostra la forza della proposta che SailGP è in grado di offrire a città ospitanti e partner in tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma, mentre continuiamo a far crescere la nostra fanbase e a rafforzare la nostra presenza in Italia. Desideriamo ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questa intesa: Roma Capitale, la Regione Lazio, il Porto Turistico di Roma e naturalmente il Red Bull Italy SailGP Team”.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, commenta: “L’arrivo di SailGP a Roma rappresenta un risultato di straordinario valore internazionale per il Lazio. Ospitare una delle competizioni sportive più innovative e spettacolari al mondo rafforza il ruolo della nostra Regione come destinazione di riferimento per i grandi eventi, capace di coniugare sport, turismo, valorizzazione del territorio e sviluppo economico. Il mare è un elemento identitario e strategico per il Lazio, e vedere le acque di Roma trasformarsi nel palcoscenico di un evento globale come SailGP sarà motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Questa partnership triennale conferma l’impegno della Regione nell’investire in manifestazioni capaci di creare opportunità, attrarre visitatori da tutto il mondo e promuovere un’immagine moderna, dinamica e internazionale del nostro territorio. Roma offrirà uno scenario unico, dove la bellezza della sua storia e del suo patrimonio si fonderà con l’energia, la tecnologia e lo spettacolo di SailGP. Sarà un evento capace di coinvolgere cittadini, appassionati e nuove generazioni, contribuendo al tempo stesso a diffondere una cultura dello sport sempre più aperta all’innovazione e alla sostenibilità. Desidero ringraziare tutti i partner istituzionali e organizzativi che hanno reso possibile questo importante risultato. Siamo pronti ad accogliere, nel 2027, un appuntamento che porterà Roma e il Lazio al centro della scena internazionale”

Gli atleti del Red Bull Italy SailGP Team Jana Germani, strategist, ed Enrico Voltolini, grinder, hanno raggiunto il CEO Jimmy Spithill e i proprietari Gian Luca Passi de Preposulo e Assia Grazioli-Venier sulla terrazza del Campidoglio. Insieme a Russell Coutts, sono stati accolti dal Sindaco di Roma Capitale per celebrare il lancio della nuova tappa “di casa” del team, sull’iconico sfondo del Colosseo.

Jimmy Spithill ha dichiarato: “Se si cerca il luogo perfetto per ospitare il nostro primo home event, difficilmente si può immaginare qualcosa di meglio dell’Italy Sail Grand Prix di Roma. Siamo in una città dalla storia incredibile, dal Colosseo a tantissimi altri luoghi iconici, ed è davvero una destinazione unica al mondo. Poter regatare qui rende tutto ancora più emozionante. Per il nostro primo appuntamento casalingo gareggeremo davanti al litorale romano e credo che tutti resteranno colpiti dal numero di tifosi che verranno a sostenere il team. È una venue straordinaria, una città incredibile, e non vedo l’ora di trovarci tutti lì”.

Il SailGP ha annunciato la scorsa settimana il calendario globale della stagione 2027, che vedrà tra le nuove tappe anche Hong Kong, insieme ad altre destinazioni iconiche come New York City, Rio de Janeiro, San Francisco e Dubai.

Il ritorno di SailGP in Italia segnerà la terza volta in cui il campionato internazionale solcherà le acque italiane, dopo le due tappe disputate a Taranto nel 2021 e nel 2023.

Il Chairman del Red Bull Italy SailGP Team, Gian Luca Passi de Preposulo, ha dichiarato: “Il Red Bull Italy SailGP Team è nato con un’ambizione precisa: competere ai massimi livelli e ispirare una nuova generazione di velisti italiani. Avere Roma come nostro home Grand Prix, a partire dal 2027 e per i successivi tre anni, ci offre un palcoscenico straordinario per portare avanti questa missione. L’F50 è il catamarano da regata più veloce al mondo e non potremmo immaginare scenario migliore della costa della Città Eterna per mostrarne tutta la potenza e la precisione. Essere il team italiano di questo campionato e gareggiare davanti al nostro pubblico, sul mare di Ostia, sarà un’esperienza senza precedenti per noi e un momento che l’intero Paese merita di vivere. Siamo grati a Roma Capitale, alla Regione Lazio e a tutte le istituzioni che hanno lavorato con visione e determinazione per rendere possibile questo progetto. Ora tocca a noi dare il massimo in acqua e ai nostri tifosi.”

Queste le parole del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri: “Siamo orgogliosi di ospitare a Roma, lungo il nostro litorale, SailGP, il campionato velico più spettacolare e innovativo al mondo. L’11 e 12 settembre 2027, Ostia sarà protagonista di uno straordinario evento internazionale che porterà nella Capitale 14 team provenienti da tutto il mondo, impegnati in spettacolari regate ad alta velocità a bordo dei catamarani F50. Sarà un weekend eccezionale di sport, adrenalina, tecnologia e partecipazione, con 30 atleti olimpici in gara e milioni di spettatori collegati da ogni parte del mondo. Un’opportunità davvero speciale per valorizzare il litorale romano e confermare ancora una volta il ruolo centrale della Capitale nel panorama dei grandi eventi sportivi internazionali. Desidero ringraziare gli organizzatori, a partire da Russell Coutts, cinque volte vincitore dell’America’s Cup, così come tutti i team coinvolti in questa straordinaria competizione. Un ringraziamento speciale va inoltre all’Assessore Alessandro Onorato e al Direttore del Porto Alessandro Mei, che hanno lavorato con determinazione e passione per portare Ostia a questo prestigioso traguardo.”

Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alla Tutela del Territorio e al Demanio, ha dichiarato: “La Regione Lazio sostiene questa iniziativa, che si inserisce pienamente nel percorso di tutela e valorizzazione del litorale regionale. L’intervento che realizzeremo per consentire lo svolgimento dell’evento permetterà ai cittadini, una volta conclusa la manifestazione, di beneficiare di un tratto di costa interessato da un importante progetto di ripascimento della spiaggia. Il litorale romano, e quindi la Capitale e l’intera Regione, otterranno una visibilità internazionale che ci consentirà di mostrare la bellezza del nostro mare, attrarre turismo e, allo stesso tempo, realizzare un intervento sul territorio destinato a lasciare un impatto positivo e duraturo per la comunità.”

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato: “Per tre anni, a partire da settembre 2027, Ostia sarà la capitale mondiale della vela. Dopo un percorso molto lungo, siamo riusciti a portare a Roma SailGP, il campionato velico più innovativo al mondo, con 30 atleti olimpici impegnati a competere su catamarani ad altissime prestazioni. Siamo orgogliosi di questo risultato, non solo per la forte concorrenza tra le città candidate, ma anche perché questo grande evento sportivo genererà importanti ricadute economiche, turistiche e occupazionali, proiettando nel mondo un’immagine positiva di Roma e Ostia almeno fino al 2029, grazie a milioni di spettatori collegati da ogni parte del pianeta. Sarà un evento sostenibile, profondamente connesso al territorio e soprattutto una straordinaria vetrina promozionale per Ostia. Per l’occasione, grazie a una preziosa collaborazione istituzionale, l’area sarà interessata da interventi di riqualificazione destinati a lasciare un’eredità concreta e duratura per tutti i cittadini. Inoltre, insieme agli organizzatori, che desidero ringraziare, svilupperemo ulteriori progetti legacy per garantire benefici tangibili e duraturi ai residenti del territorio, ideando iniziative capaci di coinvolgere attivamente associazioni locali e famiglie.”

Così Assia Grazioli-Venier, Board Director e co-owner del Red Bull Italy SailGP Team: “Roma è molto più di una sede di gara: è la mia città, il luogo in cui sono nata e dove è iniziato il mio legame con il mare, che mi accompagna da sempre. Per questo, vedere Roma diventare il nostro Grand Prix di casa dal 2027, e per i tre anni successivi, ha per me un significato profondamente personale, oltre che strategico. Rappresenta un incontro naturale tra la straordinaria eredità della Città Eterna e l’innovazione di SailGP. Portare gli F50, le barche da regata più veloci al mondo, lungo questa costa significa offrire uno spettacolo unico, capace di raccontare una nuova visione della vela. Il nostro obiettivo è rendere questo sport sempre più accessibile, coinvolgente e rilevante per il grande pubblico nazionale e internazionale, mostrando al tempo stesso un volto diverso di Roma: non solo la caput mundi, capitale culturale globale, ma anche città di mare, con un patrimonio costiero incredibile. Sono grata a Roma Capitale, alla Regione Lazio e a tutte le istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Ora non vedo l’ora di prepararci a vivere questo momento in acqua e con i nostri tifosi.

Nel corso del weekend di gara sono attesi migliaia di spettatori, che potranno vivere un’esperienza unica tra regate ad altissima intensità, food & beverage di livello internazionale e intrattenimento dal vivo”.

I biglietti per gli eventi della stagione 2027 di SailGP saranno disponibili a breve. Gli appassionati sono invitati a iscriversi a SailGP+ per accedere alla prevendita esclusiva e alle opportunità di acquisto prioritario dei ticket tramite sailgp.com/2027. Alcune date e venue del calendario restano al momento soggette a conferma.

–

CALENDARIO ROLEX SAILGP 2027

-23-24 gennaio – Hong Kong Sail Grand Prix

-febbraio 2027 – Australia Sail Grand Prix | Perth

-3-4 aprile – San Francisco Sail Grand Prix

-1-2 maggio – Apex Group Bermuda Sail Grand Prix

-15-16 maggio – Canada Sail Grand Prix | Halifax

-5-6 giugno – New York Sail Grand Prix

-24-25 luglio – Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth

-14-15 agosto – Germany Sail Grand Prix | Sassnitz

-4-5 settembre – Spain Sail Grand Prix | Valencia

-11-12 settembre – Italy Sail Grand Prix | Roma

-9-10 ottobre – Enel Rio Sail Grand Prix

-20-21 novembre – Emirates Dubai Sail Grand Prix, presented by DP World

-novembre / dicembre (data da confermare) – Rolex SailGP Championship 2027 Season Grand Final