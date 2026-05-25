Swan Challenge, spettacolo a Porto Rotondo: lo Yacht Club Porto Rotondo firma un grande successo internazionale

Regate di alto livello e grande partecipazione per uno degli appuntamenti più attesi della vela internazionale

Porto Rotondo– Si sono concluse con successo nelle acque di Porto Rotondo le regate dello Swan Challenge, appuntamento di riferimento della vela internazionale che ha visto protagonisti gli iconici yacht del cantiere Nautor Swan in una settimana di grande sport e spettacolo.

Lo Yacht Club Porto Rotondo, in qualità di club ospitante, ha accolto armatori, equipaggi e ospiti provenienti da tutto il mondo, confermando ancora una volta la propria vocazione nell’organizzazione di eventi di alto profilo e la capacità di offrire un campo di regata tra i più apprezzati del Mediterraneo.

Le condizioni meteo hanno accompagnato lo svolgimento delle regate con giornate tecnicamente variabili, permettendo comunque lo svolgimento di prove combattute e spettacolari, che hanno esaltato le qualità degli equipaggi e il livello competitivo della flotta Swan.

«Ospitare un evento come lo Swan Challenge rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il Presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, Corrado Fara –. È il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge il club, il territorio e tutti i partner, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sportiva e organizzativa di altissimo livello. Manifestazioni come questa rafforzano il nostro impegno nello sviluppo della vela e nel consolidare Porto Rotondo come punto di riferimento nel Mediterraneo per gli eventi sportivi internazionali».

L’evento ha avuto un impatto significativo anche sul territorio, portando a Porto Rotondo centinaia di persone tra velisti, tecnici, armatori e appassionati, contribuendo a rafforzare il legame tra grandi eventi sportivi e sviluppo economico locale. Ancora una volta, la vela si conferma un potente strumento di promozione internazionale della Sardegna.

Dal punto di vista sportivo, le diverse classi Swan hanno dato vita a classifiche combattute fino alle ultime prove, con equipaggi di altissimo livello protagonisti in ogni categoria, a testimonianza dell’eccellenza tecnica e agonistica del circuito.

Lo Yacht Club Porto Rotondo guarda ora ai prossimi appuntamenti, confermando il proprio impegno nello sviluppo della vela e nello sviluppo di eventi sportivi di respiro internazionale, con una particolare attenzione alla crescita del movimento e alla valorizzazione del territorio.