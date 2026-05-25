Transadriatica 2026: pubblicato il bando di regata, aperte ufficialmente le iscrizioni alla 41ª edizione

Con la pubblicazione del bando di regata e la contestuale apertura delle iscrizioni, entra nel vivo il countdown per la 41ª edizione della Transadriatica, storica manifestazione organizzata dal Diporto Velico Veneziano. Anche quest’anno la regata unirà simbolicamente e sportivamente le due sponde dell’Adriatico, collegando Venezia a Novigrad (Cittanova), in Croazia.

L’edizione 2026, in programma dal 4 al 7 giugno, si presenta con importanti novità tecniche e organizzative. Per la prima volta, infatti, la competizione si disputerà con il sistema di compenso ORC, ampliando così le possibilità di partecipazione e rendendo ancora più competitivo l’evento. Debutta inoltre la formula X2, che consentirà agli equipaggi di affrontare la regata anche in doppio, oltre alla tradizionale partecipazione in equipaggio completo. Secondo quanto riportato sul bando di regata alle imbarcazioni non in possesso di valido certificato ORC verrà assegnata la Classe Libera con suddivisione tra crociera e regata.

Il programma prevede la partenza giovedì 4 giugno alle ore 20 da Venezia, con la flotta pronta ad affrontare la traversata verso la costa istriana. Venerdì 5 giugno, nella suggestiva cornice della piazza centrale di Cittanova, si terranno la cerimonia di premiazione del Trofeo Salone Nautico alla prima imbarcazione a tagliare il traguardo nella classe ORC e ORC X2 ed il Trofeo Livio De Marchi alla prima imbarcazione ad aver raggiunto Novigrad nella Classe Libera oltre alla cena ufficiale dell’evento. Sabato 6 giugno, in tarda mattinata, saranno organizzati tour alla scoperta del territorio istriano, mentre in serata è prevista la partenza per il rientro verso Venezia.