Grand Soleil Cup 2026: a Porto Cervo si conferma il valore della community di Cantiere del Pardo

Dal 21 al 23 maggio, Porto Cervo ha ospitato la XXIV edizione della Grand Soleil Cup, rientrata quest’anno nel calendario sportivo ufficiale del prestigioso Yacht Club Costa Smeralda dopo l’edizione del 2024. Per quattro giorni, il tratto di mare antistante Porto Cervo si è trasformato in un punto di incontro per la community Grand Soleil, raccogliendo armatori ed equipaggi provenienti da diversi Paesi, in un contesto che ha saputo unire regata, cultura nautica e condivisione, ben oltre la sola dimensione competitiva.

La flotta, composta da 21 imbarcazioni, ha rappresentato in modo trasversale l’universo Grand Soleil, con modelli compresi tra i 37 e gli 80 piedi. Una presenza eterogenea, capace di raccontare l’evoluzione del brand attraverso diverse interpretazioni della navigazione, dal cruising alle configurazioni più sportive.

Tra queste, sette unità appartenevano alla linea Plus dedicata agli yacht sopra i 60 piedi, declinate nei modelli GS Plus 65, GS Plus 72, fino al nuovo GS Plus 80 Long Cruise, presentato in anteprima a Porto Cervo, ma che debutterà ufficialmente al Cannes Yachting Festival 2026.

Il respiro internazionale della manifestazione si è riflesso anche nelle storie degli equipaggi: il GS Plus 65 LC arrivato dall’Australia e il GS 52 LC proveniente dal Canada hanno rappresentato i team giunti da più lontano, mentre la presenza del Grand Soleil 37 J&J del 2000 ha aggiunto una dimensione storica all’evento, testimonianza concreta della continuità e della longevità del progetto Grand Soleil.

Le regate si sono svolte sullo sfondo inconfondibile della Costa Smeralda, dove percorsi tra le isole e canali naturali hanno creato un campo di regata di grande impatto visivo.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi a seconda delle caratteristiche tecniche e le partenze di entrambe le giornate di regata sono avvenute nello specchio d’acqua di fronte Porto Cervo. La flotta ha riunito equipaggi con livelli di esperienza molto diversi, con armatori-timonieri e velisti professionisti impegnati sugli stessi percorsi, aggiungendo profondità e intensità alla competizione.

Nella classifica generale, il GS Plus 72 Performance Pantarei ha conquistato il primo posto, seguito dal GS Plus 80 Long Cruise Bianca II in seconda posizione, mentre il GS Plus 65 LC Meligunis ha completato il podio in terza posizione.

Lo stesso ordine si è riflesso anche nella categoria Grand Soleil Plus.

Nella classe Grand Soleil, il GS 40 Yankee R ha ottenuto il primo posto, seguito dal GS 43 Raffica 3 in seconda posizione e dal GS 42 LC Tobalù del Mar in terza, completando il podio di classe.

Il programma della Grand Soleil Cup 2026 ha alternato l’intensità delle regate a momenti di incontro e relazione, confermando l’equilibrio tra sport e lifestyle che definisce da sempre l’evento. Dai briefing pre-regata agli appuntamenti after-race, fino al welcome cocktail, al gala dinner, alla prize giving ceremony e al farewell party ospitati presso lo Yacht Club Costa Smeralda.

Contestualmente alla Grand Soleil Cup si sono dati appuntamento a Porto Cervo anche gli armatori Pardo Yachts, nell’ambito della Cantiere del Pardo Week, il format che riunisce i diversi brand del Gruppo in una settimana dedicata a navigazione, incontro e condivisione. Gli armatori hanno avuto la possibilità di effettuare prove in mare dei modelli Pardo Yachts e VanDutch Yachts, assistere alla partenza della regata e partecipare a un programma esclusivo di eventi ospitati dallo Yacht Club Costa Smeralda. Tra questi anche un’experience “on the road” in collaborazione con Ducati Mercato Italia.

Un evento unico, pensato per rafforzare il dialogo tra il mondo vela e motore e consolidare il senso di appartenenza alla community Cantiere del Pardo.

Un format che cresce oltre il Mediterraneo

L’edizione 2026 si inserisce in un percorso di crescita internazionale della Grand Soleil Cup. Lo scorso febbraio si è svolta a Sydney la “Grand Soleil Cup Australia”, che ha visto 87 imbarcazioni partecipanti provenienti da diversi yacht club australiani. Grande protagonista la flotta Grand Soleil, con tre GS 40 ai primi tre posti e la vittoria di Andiamo. A questa si è recentemente aggiunta anche una tappa caraibica: il 23 e 24 maggio infatti, nelle acque di Culebra, si è svolta la “Grand Soleil Cup Puerto Rico” all’interno della regata multiclass La Vuelta, con oltre 30 imbarcazioni partecipanti e una classe dedicata a Grand Soleil composta da sei yacht tra GS 42LC, GS 46LC, GS 52LC e tre GS 52 Performance.

Dopo gli appuntamenti di Sydney, Porto Rico e Porto Cervo, il progetto guarda oltre, con l’obiettivo di consolidare un circuito internazionale capace di coinvolgere armatori provenienti da diversi paesi, mantenendo al centro i valori che definiscono il mondo Grand Soleil: passione per la vela, qualità progettuale e spirito di condivisione.

Grand Soleil Vintage Cup

Accanto agli appuntamenti della Grand Soleil Cup, il calendario del cantiere comprende anche l’immancabile Grand Soleil Vintage Cup di Portopiccolo-Sistiana, giunta quest’anno alla sua IV edizione e con circa 40 imbarcazioni iscritte. In programma il 13 e 14 giugno, la manifestazione è riservata ai modelli del brand con progetti antecedenti al 2000. Un autentico momento di ritrovo per gli armatori, capace di celebrare la storia del marchio e la fedeltà di chi, anche dopo decenni, continua a navigare e regatare con la propria imbarcazione Grand Soleil.

Una testimonianza concreta non solo della qualità e della longevità delle imbarcazioni, ma anche del legame profondo che il brand continua a costruire con la propria community nel tempo.

Partner e ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va allo Yacht Club Costa Smeralda, al Comitato di Regata e a tutti coloro che hanno contribuito al successo organizzativo dell’evento.

Grazie ai Main Sponsor: Quick Group e Volvo Penta.

Official Partners: B&G e Falconeri.

Supporter: Harken, Bamar, Podere Guardia Grande.

Foto: Martina Orsini