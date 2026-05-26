La Cinquecento Trofeo iMilani lo start domenica alle ore 13.00

Gli eventi di apertura: Gusta La Cinquecento venerdì e Sea La Cinquecento sabato

La Cinquecento, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile, è pronta a spiegare le vele della sua 52ª edizione.

Come accade da oltre cinquant’anni, l’emozione che accompagna la partenza della prima offshore X2 del Mediterraneo è palpabile sia tra gli equipaggi impegnati negli ultimi preparativi a bordo, sia tra il pubblico che si prepara a vivere lo spettacolo a terra. L’ospitalità della città di Caorle contribuirà ancora una volta a far sentire partecipanti e visitatori al centro di un grande evento non solo sportivo, anche grazie al coinvolgimento attivo degli Sponsor, tra i quali figura per la prima volta iMilani.

“La storia de iMilani è una questione di famiglia, capace di essere legata al senso di appartenenza e, strada facendo, di legarsi a chi è entrato a far parte del nostro mondo.” Dice il CEO Roberto Milani “Noi de iMilani accogliamo l’eredità ricevuta con gratitudine e la trasformiamo in responsabilità: quella di agire ogni giorno per un modello di sviluppo che vada oltre la sola prosperità economica, mettendo al centro la tutela dell’ambiente, il benessere delle persone e la creazione di valore condiviso.”

La regata prenderà il via domenica 31 maggio alle ore 13.00 dal tratto di mare antistante la passeggiata a mare di Caorle, preceduta di mezz’ora da Segui La Cinquecento, manifestazione velica open. Dopo il passaggio del cancello posizionato di fronte alla chiesetta della Madonna dell’Angelo, le imbarcazioni faranno rotta verso Sansego, per poi dirigersi a San Domino e infine rientrare a Caorle, completando un percorso di circa cinquecento miglia nautiche.

La competizione, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, vedrà al via 29 imbarcazioni provenienti da Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Stati Uniti.

Nella storica categoria X2, riservata agli equipaggi composti da due soli skipper, si sfideranno 15 monoscafi e 2 trimarani, tra questi il defender Massimo Juris vincitore della 500×2 e campione mondiale ORC Doublehanded 2025 che si presenta con Roberto Scardellato sul Jpk 10.80 Colombre.

Tra le imbarcazioni più grandi in lizza per il Trofeo iMilani Line Honour, Oryx, XP50 di Paolo Bevilacqua con Guglielmo Giubergia e il nuovissimo Pegasus 50 Bellerophon, degli statunitensi Leslie Moeller- Gordon Cameron.

Per le vittorie di classe la partita è aperta con molti habitué al via, tra i quali Silvio Sambo-Nicola Borgatello con l’X35 Demon-X, Marco Rusticali-Riccardo Rossi, che con il piccolo Mr Hyde in condizioni di vento leggero sono estremamente veloci, Karma Axterope di Massimo Cibibin-Gino Neglia, i Solaris 36 Andreborah di Roberto Mattiuzzo-Francesco De Cassan e Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco che hanno rivelato ottime potenzialità a La Duecento e gli equipaggi di casa Black Angel di Paolo Striuli-Federico Montagner e Amabell di Lara Piva-Gianluca Celeprin.

Nella categoria XTutti tra i più grandi Solid White, More 55 di Wolfgang Alber e Swanderful, Swan 45 di Franco Bressan, che si daranno battaglia con imbarcazioni performanti come Farraway, Farr40 di Piz Alberto, Grey Goose Arya 415 di Roberto Volpato, Mecube Farr400 di Stefano Novello, Oxygen di Andrea Gozoe e il Solaris 42 Get Lucky dell’austriaco Michael Zieger alla prima partecipazione.

Il programma si aprirà ufficialmente venerdì 29 maggio alle ore 20.30 con Gusta La Cinquecento, show cooking condotto da Leonardo Feltrin che vedrà sfidarsi i ristoratori dell’associazione “Innovatori per tradizione” suddivisi in due squadre, impegnati nella preparazione di piatti con pesce fornito da Itticaorle. Il pubblico presente in Porto Peschereccio potrà non solo di assistere alla preparazione dei piatti, ma anche di assaggiarli e valutarli.

Sabato 30 maggio la giornata sarà piena: si parte alle ore 10.00 nella spiaggia della Brussa con Sea La Cinquecento, Clean Up “Litter Watch”, che vedrà coinvolti anche Capitaneria di Porto e Comune di Caorle insieme ai partner scientifici Plastic Free, Ispra, CNR-Ismar, che grazie al progetto europeo TETHYS4ADRION con l’aiuto di numerosi volontari, contribuiranno alla pulizia e al monitoraggio scientifico di un tratto di 100 metri di spiaggia, utilizzando il protocollo previsto per tutti i paesi europei nell’ambito della Strategia Marina.

La giornata proseguirà in Piazza Matteotti alle ore 18.30 con Leggi La Cinquecento, presentazione del libro “50 volte Cinquecento” che celebra la storia della regata scritto da Adriana Quarti e Silvia Traunero; si proseguirà poi con lo Skipper Meeting nel corso del quale saranno analizzate nel dettaglio le previsioni meteo per la settimana di regata e infine il Party equipaggi presso l’Associazione Marinai d’Italia con concerto delle Onde Anomale.

Domenica spazio alle emozioni con lo start alle ore 12.30 di Segui La Cinquecento e alle ore 13.00 de La Cinquecento, ben visibile per il pubblico a terra dalla passeggiata a mare di Caorle, chi invece sarà a casa, potrà seguire la partenza attraverso i canali social del Circolo Nautico Santa Margherita e con il tracker satellitare nel sito cnsm.org.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, Pellegrini Gruppo, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim.

News, foto e video: pagina Facebook e Instagram Circolo Nautico Santa Margherita.