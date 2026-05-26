LA COSTA SMERALDA ACCOGLIE LA FLOTTA DELLA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA

Giorgio Armani Superyacht Regatta 2025

Con l’inizio delle regate domani si apre la stagione mediterranea dei superyacht

Il 20° Southern Wind Rendez-vous and Trophy è parte integrante dell’evento

Porto Cervo-L’edizione 2026 della Giorgio Armani Superyacht Regatta si apre ufficialmente oggi, con lo Skipper briefing seguito dal Welcome cocktail sulla terrazza panoramica dello Yacht Club Costa Smeralda. Da qui il colpo d’occhio spazia sulle banchine di Porto Cervo, dove sono allineati i 17 superyacht che prenderanno parte all’evento.

Organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto, per il quinto anno consecutivo, del Title Sponsor Giorgio Armani, la manifestazione inaugura la stagione mediterranea dedicata ai superyacht e, fino al 30 maggio, porterà nelle acque della Costa Smeralda e dell’Arcipelago di La Maddalena alcune tra le più prestigiose imbarcazioni a vela della scena internazionale. Tra esse quelle del cantiere Southern Wind, 4 delle quali prendono parte al Southern Wind Rendez-vous, mentre le rimanenti regatano alla Giorgio Armani Superyacht Regatta. Il Rendez-vous è una formula proposta da Southern Wind ai propri armatori e prevede momenti di navigazione conviviale tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena, con soste in rada e rientro a Porto Cervo per il programma sociale dell’evento.

La flotta della Giorgio Armani Superyacht Regatta è stata raggruppata in due divisioni, Blue e White, determinate in funzione del rating e delle prestazioni delle imbarcazioni secondo il regolamento ORCsy (ORC Superyacht). Alcuni yacht di entrambe le Classi parteciperanno inoltre in configurazione Corinthian Division, dedicata agli armatori che scelgono una filosofia più orientata alla semplicità di navigazione, riducendo il numero delle vele a bordo e mantenendo la barca in modalità di pura crociera.

Tra i protagonisti più attesi torna il confronto tra lo Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball e Morgana, Southern Wind RP100 di Francesco De Santis. Saranno nuovamente presenti anche il Southern Wind 108 Gelliceaux, il SW94 Magic Blue del socio YCCS Tonino Cacace, il SW100 Grillo Parlante di Fausto Sestini, così come i Southern Wind 96 Liberty e Sorceress. Dopo un anno di assenza, torna a Porto Cervo anche Inoui del socio YCCS Marco Vögele, un 33 metri e mezzo del cantiere Vitters.

Tra le novità dell’edizione 2026 si segnala il debutto di Kalantis, Southern Wind 108 di recente varo arrivato nel Mediterraneo direttamente da Cape Town. All’esordio in questa regata troviamo il Vitters Cervo, il più imponente della flotta con i suoi 39 metri, il 100 piedi Nostromo, costruito da Pendennis e il Wally 94 Vantanera, charterizzato dall’Amaala Yacht Club.

Per il secondo anno consecutivo sarà inoltre presente SØRVIND by Giorgio Armani, il Southern Wind 105 charterizzato dal Title Sponsor per rappresentare il brand direttamente sul campo di regata, ribadendo il forte legame tra Giorgio Armani e il mondo della vela d’altura. A bordo, assieme agli ospiti che potranno provare un’esperienza unica, ci saranno velisti di fama come Tommaso Chieffi, Mike Toppa e la navigatrice Emily Nagel. Tra i nomi conosciuti del professionismo velico troviamo inoltre Matt Humphries su Freebird, Cameron Appleton su Kalantis, Bouwe Bekking e Alicia Ageno su Liberty, il doppio oro olimpico Luis Doreste su Magic Blue, Cole Parada su Moat e Jesper Bank su Nostromo.

SØRVIND by Giorgio Armani ritorna quest’anno con Tommaso Chieffi e Mike Toppa nell’afterguard

Accanto all’attività sportiva, la Giorgio Armani Superyacht Regatta propone un calendario di appuntamenti dedicati ad armatori, ospiti ed equipaggi. Per tutta la durata dell’evento sarà aperto in Piazza Azzurra il Giorgio Armani Mare Pop-Up, spazio dedicato alla collezione Giorgio Armani Mare che vedrà ogni mattina di regata, tra le 9 e le 10, l’appuntamento dell’All Together Coffee in cui i partecipanti potranno ritrovarsi per condividere insieme un momento conviviale prima dell’uscita in mare.

Oltre al Welcome cocktail, tra gli eventi sociali in programma troviamo la cena Southern Wind, in programma per la sera di mercoledì 27 maggio presso Li Capanni, location affacciata sul Golfo delle Saline. Giovedì 28 maggio si terrà allo YCCS il Giorgio’s riservato ad armatori e ospiti, mentre venerdì 29 maggio il Sunset Party all’Ea Bianca Resort di Cala dei Ginepri accompagnerà il tramonto alla vigilia della giornata finale della regata.

Le prove si svolgeranno su percorsi costieri nelle acque della Costa Smeralda e dell’Arcipelago di La Maddalena. La procedura di partenza avverrà individualmente, con il sistema staggered start, con gli yacht più lenti a partire per primi. Il primo segnale di avviso è fissato per domani, 27 maggio, alle ore 12.00.

Le previsioni meteo per la settimana indicano venti occidentali moderati fino a giovedì, in rotazione verso est nordest e calo di intensità nei giorni successivi.

Andrea Recordati, Commodoro dello YCCS, ha dichiarato: “Ringrazio i partecipanti per essere giunti così numerosi a Porto Cervo, il nostro Title sponsor Giorgio Armani per aver scelto di affiancare il proprio brand e queste regate, caratterizzate da uno spirito di convivialità speciale. Credo che la Giorgio Armani Superyacht Regatta sappia offrire un perfetto equilibrio tra attività sportiva, piacere della navigazione e momenti di condivisione tra armatori ed equipaggi. Siamo lieti, inoltre, che Southern Wind possa festeggiare il 20° anniversario del loro RendezVous and Trophy con noi a Porto Cervo. Buon vento a tutti!”.

La cerimonia di premiazione, in programma sabato 30 maggio in Piazza Azzurra, chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 della Giorgio Armani Superyacht Regatta.





I documenti ufficiali, il programma dell’evento, l‘elenco iscritti

