XLV Campionato Italiano Open J24: un’edizione Superba

Il tricolore ancora una volta resta a La Superba della marina Militare. Argento per Jamaica e bronzo a Bruschetta Guastafeste.

Si è concluso dopo dieci prove nelle acque di Gaeta il Campionato al quale hanno preso parte ventidue equipaggi.

Molto gradita l’ospitalità e l’organizzazione dello Yacht Club Gaeta.

Gaeta– Con la cerimonia della premiazione è calato il sipario sull’edizione 2026 del Campionato Italiano Open J24 ben organizzato su delega della FIV, dallo Yacht Club Gaeta E.V.S., in collaborazione con il Circolo Nautico Caposele, la Base Nautica Flavio Gioia e l’Associazione Italiana Classe J24.

Articolato su quattro giornate di gara -caratterizzate da condizioni di vento ideali- e dieci prove combattute ed impegnative disputate nelle acque di Gaeta da ventidue equipaggi, il Campionato Italiano 2026 ha riscosso un grande successo. Molto apprezza, infatti, l’ospitalità e l’organizzazione del sodalizio presieduto da Vincenzo Addessi così come l’operato del Comitato di Regata coordinato dal presidente Costanzo Villa e da Enrico Milano e Antonio Cianciaruso. L’evento, inserito nel calendario “Eventi Velici 2026” con il patrocinio della Regione Lazio, ha rappresentato uno dei momenti più importanti della stagione nazionale della Classe J24 e una grande occasione di confronto tra equipaggi esperti e nuove generazioni di velisti.

Il titolo tricolore J24 è andato ancora una volta -la dodicesima complessivamente e la sesta consecutiva- ai campioni uscenti di Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Vela Altura della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno in equipaggio con Simone Scontrino alle scotte, Francesco Linares centrale, Francesco Picaro due e Alfredo Branciforte prodiere, che grazie a cinque vittorie di giornata (Ita 416, GSMM 10 punti; 3,3,1,3,2,1,2,1,1,dnf) si è aggiudicato il gradino più alto del podio e il Trofeo Challenger della Classe come miglior equipaggio italiano classificato.

Argento per Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Consigliere di Classe Pietro Diamanti (in equipaggio con Paolo Governato, Paolo Pezzica, Andrea Porchera e Massimiliano Biagini): il poker di vittorie di giornata e gli ottimi piazzamenti (CNMCarrara; 43 punti, 1,9,7,1,1,2,1,1,4,7,14) non sono bastati per conquistare la prima posizione ma hanno sicuramente dato filo da torcere ai campioni de La Superba regalando spettacolo e bella competizione.

Bronzo, dopo una lotta serrata sino all’ultima e decisiva prova, per Ita 469 Bruschetta Guastafeste timonato da Pierluigi Puthod e armato da Sonia e Alessia Ciceri e Ancilla Scaccia (con Alberto Benedetti, Letizia Bertuzzi E Pietro Kostner, CV Tivano; 7,8,3,4,10,6,14,4,5,1) ex aequo (48 punti) con Ita 304 Five for Fighting armato e timonato da Eugenia De Giacomo Pitanti (CCRLauria; 12,4,14,2,9,4,6,2,2,7 con Nicola e Matilde Pitanti, Marco Bruna e Lorenzo Cusimano), già bronzo nel 2025.

Quinta posizione per Ita 498 Pilgrim armato dal Capo Flotta del Lario Mauro Benfatto e timonato da Fabio Ascoli (con Gennaro Maisto, Attilio De Battista e Niccolò Gaddi, LNI Mandello del Lario, 50 punti; 6,1,4,5,5,12,11,5,10,3). I primi cinque equipaggi classificati sono stati premiati anche per le singole vittorie di giornata. Il titolo di Campione Italiano Under 25 -Trofeo Challenge J24 è, infine andato a Ita 473 Magica Fata con Andrea Avitabile timoniere, Francesco Fragatti, Tullio Formisano, Niccolo’ Sabatelli e Giovanni Cassani: istituendo questo nuovo riconoscimento, la Classe Italiana J24, consolida l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle nuove generazioni alle attività agonistiche con i J24, favorendone il reale coinvolgimento.

“È stato un Campionato per niente facile. Solo nelle ultime due prove della penultima giornata abbiamo avuto la possibilità di allungarci in classifica. Nella decima e ultima regata abbiamo invece preferito non scendere in acqua e considerarla come scarto, poiché era in corso una bella lotta per definire le prime cinque posizioni e non avremmo voluto intralciare gli altri equipaggi, con tre barche a pari punti e altre due distanti soltanto due punti. -ha commentato Ciccio Linares -Siamo contenti del risultato, di come è stato organizzato il Campionato e della stupenda accoglienza dello Yacht Club Gaeta. Un Comitato di grande esperienza e professionalità. Un campo di regata molto bello, complesso e molto tattico. Condizioni di vento ideali. Speriamo che Gaeta venga presa in considerazione anche in futuro per organizzare altri importanti appuntamenti quali il Mondiale o l’Europeo. Bravi gli Under 25 ragazzi che imparano in fretta: ci fa molto piacere vederli regatare.”

“Una manifestazione che ha trovato nel golfo di Gaeta tutto ciò che un appuntamento importante deve avere: sole, un bel vento teso, una ottima organizzazione, simpatia, accoglienza e la grande soddisfazione di tutti gli equipaggi che hanno definito il campo di regata perfetto per assegnare un titolo Italiano.- ha sottolineato il Presidente della Classe Italiana J24 Massimo Frigerio -Un ringraziamento allo Yacht Club Gaeta E.V.S. e al suo Presidente per l’ospitalità e alla Base Nautica Flavio Gioia per il cantiere e gli ormeggi. Devo anche ringraziare per lo splendido lavoro svolto con entusiasmo e incredibile velocità nei montaggi Alessia Cattarozzi che ha fornito filmati e foto di alto livello tecnico e contenuto. Un ringraziamento al Comitato di Regata, giudici e stazzatori che hanno dimostrato fermezza e allo stesso tempo estrema pazienza.

Un ringraziamento a Valentina per la preziosa collaborazione e a tutti coloro che hanno reso magnifica la manifestazione. Grande soddisfazione da parte mia vedere Magica Fata Ita 473 al comando di un così giovane, esuberante e promettente equipaggio ed un particolare ringraziamento a Francesco Nucara che con una immensa forza di volontà ha permesso al giovane equipaggio di misurarsi con i più forti Timoniere Italiani. Un grazie enorme a tutti gli armatori e gli equipaggi per il loro impegno e il livello tecnico raggiunto. Belle regate, bella manifestazione ed è stato bello vedere tanti equipaggi contenti. Ed infine, un ringraziamento particolare al coriaceo Massimo Mariotti, detto “zio Massimo” veterano della classe J24 che è d’esempio per i giovani ed i meno giovani.”

Dopo Marina di Carrara, Livorno, Anzio e Gaeta, il Circuito Nazionale J24 che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo e il Trofeo J24 Timoniere-Armatore proseguirà con la quinta delle dieci tappe in programma da aprile a novembre nelle più belle località italiane. Il 13 e 14 giugno, infatti, arriva la novità di quest’anno che premia la Flotta pugliese, in costante crescita e particolarmente attenta ai giovani: il Circolo Vela Molfetta e la Compagnia del Mare, con il supporto del Capo Flotta Nino Soriano ospiteranno a Molfetta la Regata Nazionale (coeff. 2) valida come quinta tappa del Circuito Nazionale 2026.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.