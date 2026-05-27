LA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA SI APRE CON UNA GIORNATA PERFETTA

La flotta della Giorgio Armani Superyacht Regatta all’Isola dei Monaci, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Porto Cervo-Condizioni perfette per la prima giornata della Giorgio Armani Superyacht Regatta, con Maestrale disteso di circa 14 nodi. Alle ore 12,05 è partito puntuale come da programma il Dubois di 100 piedi Nostromo, il primo dei superyacht impegnati nella regata odierna. I superyacht partono infatti individualmente, a due minuti di distanza l’uno dall’altro, con il sistema staggered start. Nel corso della regata i superyacht si sono raggruppati, rendendo spettacolari i passaggi dietro le isole del percorso. Oggi, il Comitato di regata ha scelto per entrambe le flotte, Blue e White, una prova costiera di 28 miglia tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena.

Dopo la partenza i superyacht hanno veleggiato attraverso il passo delle Bisce, lasciato a destra la secca di Tre Monti per dirigersi verso l’isolotto dei Monaci. Da qui sotto gennaker sono scesi verso sud doppiando l’isola di Soffi, per concludere infine davanti a Porto Cervo.

Nella flotta Blue, ha prevalso lo Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball, con Cole Parada alla tattica, per soli 50 secondi in tempo corretto sul Southern Wind 108 Gelliceaux. Terza posizione per Cervo, il Vitters di 39 metri per la prima volta in regata a Porto Cervo.

Nella flotta White, si è imposto Nostromo, primo anche nella Corinthian Division; alla tattica il velista danese Jesper Bank, vincitore di tre medaglie olimpiche. I Southern Wind Liberty Squared e SØRVIND by Giorgio Armani sono rispettivamente secondo e terzo nella classifica provvisoria.

La classifica del Southern Wind Trophy, riservata alle barche del cantiere, vede al comando Gelliceaux su Morgana e Liberty Squared.

SØRVIND by Giorgio Armani, in primo piano, si dirige verso l’isola di Soffi con il resto della flotta. Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Altri 4 superyacht, per un totale di 17 iscritti all’evento, sono stati invece impegnati nella veleggiata amichevole Southern Wind Rendez-vous. Partiti dopo gli altri, hanno navigato su un percorso più breve loro dedicato, per proseguire la giornata in rada prima di far rientro a Porto Cervo.

Questa sera è in programma la cena Southern Wind presso presso Li Capanni, esclusiva location affacciata sul Golfo delle Saline.

Moat al comando della classifica provvisoria della divisione Blue, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Le previsioni per domani, 28 maggio, sono di Maestrale moderato simile a oggi con il primo segnale di partenza in programma alle ore 12.

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