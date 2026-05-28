CONDIZIONI PERFETTE ANCHE NEL SECONDO GIORNO DELLA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA

La flotta della Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026

Vincitori di giornata sono rispettivamente Moat e Liberty Squared nelle divisioni Blue e White

Porto Cervo-Anche la seconda giornata della Giorgio Armani Superyacht ha offerto ai partecipanti, come già ieri, condizioni perfette: un Maestrale di circa 16-18 nodi ha permesso alla flotta di superyacht di compiere una regata costiera di 33 miglia circumnavigando in senso orario nell’Arcipelago di La Maddalena.

Gli armatori e gli equipaggi sono rientrati a Porto Cervo visibilmente felici per una di quelle giornate di mare che fanno appassionare alla vela. La flotta si è compattata dopo poche miglia e i superyacht hanno navigato assieme per il resto del percorso, una situazione per nulla scontata nelle regate per questo tipo di barche. Non solo vento e mare sono stati perfetti, ma il sole e l’aria limpidi hanno aggiunto ulteriore bellezza ai paesaggi attraversati.

Nella divisione Blue, due soci YCCS occupano le prime due posizioni odierne: lo Swan 115 Moat di Juan Ball ha bissato il successo di ieri, navigando perfettamente con velocità anche superiori ai 16 nodi nei tratti al lasco. Al secondo posto si è piazzato oggi il Briand 108 Inoui di Marco Vögele, con Gavin Brady alla tattica, seguito dal Southern Wind 108 Kalantis.

Moat guida la classifica provvisoria con due soli punti, seguita da Inoui e Cervo a pari punti: 7.

Le prime impressioni dei concorrenti alla Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026

Nella divisione White si è imposto il Southern Wind 96 Liberty Squared, davanti al Southern Wind 94 Magic Blue, seguito a soli 7 secondi dal Dubois 100 Nostromo. In termini di classifica generale provvisoria, Liberty Squared è al comando seguito da Nostromo e Magic Blue. Questi ultimi sono rispettivamente primo e secondo nella classifica Corinthian, al terzo posto SØRVIND by Giorgio Armani.

Liberty Squared guida anche la classifica per il Southern Wind Trophy, seguito da Morgana e Gelliceaux.

Lo Swan 115 Moat, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026

I quattro concorrenti impegnati nel Southern Wind Rendez-vous hanno navigato senza obblighi di classifica sul medesimo percorso della Giorgio Armani Superyacht Regatta, ma leggermente accorciato. Dopo la partenza, le barche hanno puntato la prua direttamente verso il passo delle Bisce, senza dover raggiungere la boa di disimpegno posta tre miglia a sudest, prima di risalire di bolina in direzione dell’Arcipelago di La Maddalena.

Domani sono previste brezze più leggere dai quadranti orientali. Il primo segnale di partenza è previsto alle 12,00.

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