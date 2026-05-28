Maccaferri Futura pronta alla sfida della CIC Normandy Channel Race: una settimana nel cuore dell’Atlantico del Nord

-Il Class40 di Officine Maccaferri sarà al via della grande course offshore tra Manica e Mare Celtico

-Luca Rosetti e Pierre Brasseur guideranno Maccaferri Futura lungo le 1000 miglia della regata normanna, tra navigazione tecnica, meteo estremo e ritmo da vero sprint oceanico

Caen (Francia) – Ci sono regate che si misurano in miglia, altre che si misurano nella capacità di restare lucidi mentre il vento cambia, le correnti si incrociano e il mare costringe a scegliere tra attacco e resistenza. La CIC Normandy Channel Race è una di queste: una settimana di navigazione intensa nel cuore della Manica e del Mare Celtico, lungo uno dei percorsi più tecnici e impegnativi della vela offshore europea.

Dal 31 maggio, Maccaferri Futura, il Class40 di Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR S.p.A. e leader globale nell’ingegneria civile e ambientale, salperà per la diciassettesima edizione della regata normanna con lo skipper oceanico Luca Rosetti e il co-skipper francese Pierre Brasseur, pronti ad affrontare oltre 1000 miglia tra coste francesi, inglesi e irlandesi, fari oceanici, passaggi tattici e navigazione offshore pura.

Con partenza e arrivo a Caen, in Normandia, la competizione è oggi uno degli appuntamenti più iconici del circuito Class40 internazionale. Nata nel 2010, si distingue per un format unico di regata in doppio che alterna lunghi bordi offshore a tratti costieri estremamente tecnici, dove gestione meteo, correnti e traffico marittimo diventano parte integrante della strategia. L’edizione 2026 vedrà sulla linea di partenza circa 30 imbarcazioni, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più competitivi e seguiti della vela oceanica internazionale.

Per Maccaferri Futura, la sfida normanna rappresenta un nuovo passaggio nel percorso sportivo della stagione 2026, all’interno di un calendario che alterna competizioni tecniche e grandi appuntamenti offshore dalla caratura mondiale. Una prova che richiede velocità, resistenza e capacità di adattarsi continuamente a condizioni in costante evoluzione, in uno dei campi di regata più complessi d’Europa.

“La CIC Normandy Channel Race occupa un posto speciale nel panorama offshore europeo, per storia, livello competitivo e complessità del percorso” – ha dichiarato Sergio Iasi, Presidente di Officine Maccaferri. “Per Maccaferri Futura partecipare a una regata di questo livello significa continuare a misurarsi con alcuni dei migliori interpreti della vela offshore internazionale, in un contesto tecnico e sportivo tra i più impegnativi del circuito Class40.”

“Stiamo per affrontare una regata che non ti lascia mai davvero respirare” – ha aggiunto Luca Rosetti. “Il ritmo è altissimo dall’inizio alla fine e ogni scelta è fondamentale: dalle rotte al timing sulle correnti, fino alla gestione fisica e mentale della navigazione. Avere Pierre al mio fianco sarà un grande valore aggiunto e potremo contare su un’intesa costruita in mare, in condizioni che richiedono lucidità e velocità di adattamento.