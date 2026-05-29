GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA, LE CLASSIFICHE INIZIANO A DELINEARSI

In primo piano Sørvind by Giorgio Armani. Crediti foto: YCCS/Studio Borlenghi

Al comando delle classifiche provvisorie a un giorno dalla conclusione, Moat e Liberty Squared

Porto Cervo-La terza giornata dalla Giorgio Armani Superyacht Regatta si è svolta con brezze leggere da sudest in rotazione verso nordest, come previsto dai principali modelli meteorologici. La sequenza delle partenze individuali (staggered start) è iniziata alle 13.40. I superyacht sono stati impegnati dal Comitato di regata su un percorso costiero in senso orario di circa 11 miglia, con partenza e arrivo nei pressi dell’isola di Caprera, dopo aver attraversato il passo delle Bisce e una boa nel golfo delle Saline.

Nella divisione Blue, vince Inoui, Briand 108 del socio YCCS Marco Vogele, con Gavin Brady alla tattica. Moat è stato penalizzato a seguito di una protesta e oggi chiude in seconda posizione assieme al Tripp di 39 metri Cervo. Moat mantiene il comando della classifica generale provvisoria.﻿

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Nella divisione White, il Southern Wind 96 Liberty Squared bissa il successo parziale di ieri e si conferma in prima posizione davanti al Dubois 100 Nostromo e al Southern Wind 94 Magic Blue del socio YCCS Tonino Cacace, con il due volte oro olimpico Luis Doreste alla tattica. La classifica Corinthian, riservata ai superyacht con un limitato numero di vele, vede al comando Nostromo, con il plurimedagliato olimpico e timoniere di America’s Cup Jesper Bank alla tattica. Seguono i Southern Wind Magic Blue e Sørvind by Giorgio Armani.

Southern Wind 96 Liberty al comando della divisione White, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Crediti foto: YCCS/Studio Borlenghi

Liberty Squared guida anche la classifica del Southern Wind Trophy, davanti a due SW 108: Gelliceaux e Kalantis, separati da un solo punto. I partecipanti al Southern Wind Rendez-vous, hanno navigato sul medesimo percorso degli altri superyacht.﻿

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﻿Questa sera gli equipaggi sono attesi al Sunset Party presso Ea Bianca, mentre ieri sera si è svolta sulla terrazza dello YCCS la serata Giorgio’s firmata Giorgio Armani, riservata agli armatori e i loro ospiti.

La serata Giorgio’s firmata Giorgio Armani sulla terrazza dello YCCS, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Crediti foto: YCCS/Studio Borlenghi

Domani, ultimo giorno di regata, le previsioni meteo indicano ancora aria leggera, una situazione simile a quella odierna. Al termine delle regate si svolgerà la premiazione in piazza Azzurra, davanti allo Yacht Club Costa Smeralda.

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