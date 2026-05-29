La 41ª edizione della Transadriatica presentata al Salone Nautico Venezia

VENEZIA – È stata presentata questa mattina, nella suggestiva cornice dell’Area Sommergibile Dandolo del Salone Nautico di Venezia, la 41ª edizione della Transadriatica, storica regata organizzata dal Diporto Velico Veneziano che anche quest’anno unirà simbolicamente e sportivamente le due sponde dell’Adriatico, collegando Venezia a Novigrad (Cittanova), in Croazia.

L’edizione 2026, in programma dal 4 al 7 giugno, si presenta con importanti novità tecniche e organizzative, illustrate nel corso della conferenza stampa dal presidente del Diporto Velico Veneziano, Alvise Dolcetta. Per la prima volta, infatti, la competizione adotterà il sistema di compenso ORC, con l’introduzione delle categorie ORC e ORC X2, quest’ultima dedicata agli equipaggi in doppio, ampliando così le modalità di partecipazione e rendendo la regata ancora più competitiva.

Come previsto dal bando di regata, le imbarcazioni non in possesso di un valido certificato ORC potranno comunque prendere parte alla manifestazione nella Classe Libera, suddivisa nelle categorie Crociera e Regata, permettendo così anche ai diportisti di vivere l’esperienza della traversata adriatica.

«La Transadriatica rappresenta una delle manifestazioni più importanti e storiche del Diporto Velico Veneziano, capace di consolidare anno dopo anno il forte legame tra Venezia e l’Istria – dichiara Alvise Dolcetta, presidente del Diporto Velico Veneziano –. Grazie anche alla collaborazione e all’attenzione dell’ufficio turistico di Novigrad, l’evento si è progressivamente arricchito di iniziative e momenti di condivisione. La grande novità di questa edizione è l’introduzione delle classi ORC e ORC X2, un passo che segna l’inizio di un percorso volto a inserire la Transadriatica nel circuito della vela offshore dell’Alto Adriatico, senza però perdere la sua anima diportistica.

La possibilità di partecipare anche attraverso la Classe Libera, articolata tra Crociera e Regata, mantiene aperta la manifestazione a una platea ampia di appassionati. Quello di quest’anno rappresenta un primo importante test, con l’obiettivo di crescere ulteriormente già dalle prossime edizioni. Fondamentale, inoltre, il sostegno del Salone Nautico di Venezia, che ci offre una vetrina prestigiosa per presentare e valorizzare la manifestazione».

Presente alla conferenza stampa anche Vesna Ferenac, direttrice dell’Ente per il Turismo di Novigrad che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale.

Il programma della manifestazione prevede la partenza giovedì 4 giugno alle ore 20 da Venezia, con la flotta pronta a dirigersi verso la costa istriana. Venerdì 5 giugno, nella suggestiva piazza centrale di Novigrad, si terranno le premiazioni, con la giornata che si concluderà con la cena ufficiale dell’evento.

Sabato 6 giugno, in tarda mattinata, gli equipaggi potranno partecipare a tour organizzati alla scoperta del territorio istriano, mentre in serata è prevista la partenza per il rientro verso Venezia.

Dal punto di vista sportivo, la flotta ORC e ORC X2 affronterà una traversata diretta tra Venezia e Novigrad, riproponendo il format delle prime edizioni della regata e recuperandone lo spirito autentico di competizione internazionale offshore.

Le imbarcazioni inserite nella Classe Libera, suddivise tra Crociera e Regata, seguiranno il percorso costiero con passaggio obbligato alla boa Mambo 2, posizionata nelle acque di Grado. In particolare, i natanti della Classe Libera saranno impegnati su questa rotta costiera, mentre le imbarcazioni non natanti potranno invece prendere parte alla traversata diretta Venezia–Novigrad, affiancandosi alle classi ORC e ORC X2, vivendo così l’esperienza offshore completa della Transadriatica.

Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato il Trofeo Salone Nautico, che verrà assegnato alla prima imbarcazione appartenente a un circolo della laguna veneta a raggiungere l’Istria lungo il percorso diretto. Per la flotta impegnata nel percorso costiero, il riconoscimento Line Honours sarà rappresentato dal Trofeo Livio De Marchi.

«Tra gli obiettivi del Salone Nautico di Venezia, sin dalla sua prima edizione, vi è la valorizzazione delle attività agonistiche e ludiche legate all’acqua, diventando un contenitore e una cassa di risonanza per tutto ciò che anima la laguna veneziana nel corso dell’anno – dichiara Fabrizio D’Oria, direttore generale di Vela Spa e del Salone Nautico –. In questa prospettiva, la collaborazione con i soggetti attivi sul territorio è fondamentale e, dopo sette edizioni della manifestazione all’Arsenale, possiamo parlare di una visione condivisa e consolidata. Ospitare nel programma ufficiale del Salone la presentazione della 41ª Transadriatica, promossa dal Diporto Velico Veneziano, rafforza ulteriormente il ruolo del Salone nell’Alto Adriatico. Una regata che rappresenta un ponte ideale tra Venezia e Novigrad, due città unite da una lunga storia di relazioni e scambi».

LA STORIA

La regata Adriatico rappresenta una delle più significative tradizioni veliche dell’Alto Adriatico. La sua prima edizione risale al 1971, quando, ispirata dalle grandi imprese solitarie internazionali, fu organizzata con un percorso che da Venezia conduceva a Cittanova e ritorno, per un totale di circa cento miglia. Dopo alcune edizioni, una delle quali caratterizzata da condizioni meteo estreme con forte bora, la manifestazione fu temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza e adempimenti burocratici.

Nel 1983 la regata fu ripresa esclusivamente per equipaggi con la denominazione di Trans Adriatica. In questa nuova formula, la competizione si svolgeva in notturna lungo una rotta di 90°, seguendo dapprima la scia argentea dei pesci e poi inseguendo l’alba fino all’approdo con sosta a Cittanova.

Nel corso degli anni, pur modificando leggermente destinazione, date e formula di svolgimento, la regata ha sempre registrato ampia partecipazione. Numerosi record di traversata sono stati inseguiti, e la competizione ha segnato momenti storici, come l’evoluzione della prima imbarcazione con equipaggio interamente femminile nell’Alto Adriatico. Inoltre, la regata ha promosso valori di pace e amicizia tra i popoli, in particolare con le comunità jugoslave e, successivamente, croate.

Oggi, a oltre quarant’anni dalla sua nascita, la regata continua a vedere una nutrita partecipazione di imbarcazioni suddivise per categorie, confermandosi come appuntamento fisso nel calendario velico dell’Alto Adriatico. Il successo e la continuità dell’evento sono resi possibili grazie all’impegno costante dei soci, che ne garantiscono il sostegno, valorizzando non solo l’aspetto tecnico e agonistico, ma anche quello delle relazioni internazionali e dello spirito di comunità.