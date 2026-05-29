Microclass: Al via a Venezia il Trofeo Salone Nautico

Bruxa3 di Luca Fantin subito al comando

In palio il titolo di Campione Italiano

VENEZIA – Ha preso il via oggi, a Venezia, il Trofeo Salone Nautico, manifestazione riservata alla classe Micro ed organizzata dal Diporto Velico Veneziano. Tre giorni di regate ad alta intensità che riunisce una ventina tra i migliori equipaggi, pronti a confrontarsi ed a contendersi il titolo di Campione Italiano nelle acque antistanti il Lido di Venezia.

Tre le prove portate a termine dal comitato di regata nella giornata inaugurale, caratterizzata da aria leggera, con la classifica generale provvisoria che vede come attuale leader il portacolori del Diporto Velico Veneziano Bruxa3 (1-3-1) di Luca Fantin davanti a Strambai (2-1-4) di Giordani Margherita del Circolo della Vela Mestre ed Adagio INC. (3-2-2) di Scherl Gianni con i colori della Società Velica Barcola e Grignano.

Domani la flotta è pronta a tornare nuovamente in acqua, con il programma prevede un massimo di tre prove al giorno, per un totale di nove possibili regate nel corso dell’evento, condizioni meteo permettendo.

In base a quanto riportato nel Bando di Regata, sarà assegnato il titolo di Campione Italiano Micro al primo classificato italiano della classifica overall.

Il Trofeo Salone Nautico è organizzato dal Diporto Velico Veneziano e l’associazione di classe sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, con il patrocinio del Comune di Venezia grazie al supporto di: Eurosails, Osculati, Cagnin Assicurazioni, Viadana Yacht Equipment, Armare Ropes, Nautitop e Rigomma.

MICROCLASS

Nata in Francia nel 1977 da un’idea semplice — rendere la vela accessibile, autentica e condivisa — la Micro Class propone barche piccole e trasportabili, pensate per chi ama il mare, il vento e la regata più di qualsiasi lusso. Un modo diverso di vivere la competizione, dove a contare sono la passione, la tecnica e le persone.

Nel 2011 questa visione approda anche in Italia con Micro Class Italia. Non si tratta solo di un’associazione, ma di una vera comunità di armatori, equipaggi e amici che si ritrovano in regate, campionati e raduni lungo le nostre coste. Momenti di sport, confronto e crescita si intrecciano con condivisione, amicizia e storie che nascono in banchina e continuano in mare.

L’equipaggio del Micro è composto da tre persone: timoniere, centrale e prodiere. La classe adotta una Box Rule che lascia libertà di progettazione entro limiti chiari: dimensioni, peso, vele. Il risultato? Micro diversi tra loro, ma con la stessa linea di partenza e lo stesso spirito. Con i suoi 5,50 metri, la deriva mobile, un equipaggio ridotto e una vela equilibrata, il Micro è pensato per essere accessibile, trasportabile e competitivo.

All’interno della classe convivono più anime: Proto, per chi ama sperimentare; Racer, per chi vive la regata; Cruiser, per chi vuole anche navigare. E poi ci sono i Microclassic: i Micro più datati, barche che hanno scritto la storia e che continuano a regatare, perché la passione non invecchia.