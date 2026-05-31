ARMANI SUPERYACHT REGATTA VA A MOAT E LIBERTY SQUARED

Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026. Crediti foto: YCCS/Studio Borlenghi

Concluso anche il 20° Southern Wind Rendez-vous and Trophy con la vittoria di Liberty

Porto Cervo- L’edizione 2026 della Giorgio Armani Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto, per il quinto anno consecutivo, del Title sponsor Giorgio Armani, si è conclusa con un’ultima regata di grande soddisfazione per i 17 superyacht presenti. Una brezza da nordest tra i 7 e 12 nodi ha permesso lo svolgimento di una prova di 16,40 miglia all’interno del canale di La Maddalena che si è rivelata impegnativa per molteplici punti di vista: tattico, di navigazione e di manovra, con frequenti cambi delle vele di prua.

Video highlights della Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026

Lo Swan 115 Moat e il Southern Wind 96 Liberty Squared, vincitori rispettivamente delle classi Blue e White, scrivono il loro nome sulla Silver Jubilee Cup.

Secondo posto nella classe Blue per il SW 108 Gelliceaux, oggi autore di un ottimo secondo posto dietro all’imprendibile Moat, del socio YCCS Juan Ball con Cole Parada alla tattica. Con 14 punti in classifica concludono anche il terzo, il Briand 108 Inoui del socio YCCS Marco Vogele con Gavin Brady alla tattica e il quarto classificato, il Tripp di 39 metri Cervo, al suo debutto alla Giorgio Armani Superyacht Regatta.

Juan Ball, armatore di Moat: “Per noi è la terza vittoria consecutiva della Giorgio Armani Superyacht Regatta, ma è il risultato di un costante lavoro di miglioramento sulla barca nel corso dell’anno. Ringrazio Giorgio Armani per il supporto alla regata, lo YCCS — di cui sono socio e che amo profondamente — per l’organizzazione, e tutti i partecipanti che tornano ogni anno indipendentemente da chi vince. Questa è una regata unica, per lo spirito che la contraddistingue e per il luogo straordinario in cui si svolge”.

Lo Swan 115 Moat vincitore nella classe Blue, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Crediti foto: YCCS/Studio Borlenghi

Nella classe White un’altra vittoria di giornata ha consolidato la leadership del SW 96 Liberty Squared con Bouwe Bekking alla tattica. Secondo posto overall per Nostromo seguito da Sørvind by Giorgio Armani con Tommaso Chieffi alla tattica, oggi autore di un ottimo secondo di giornata a soli 41 secondi dal vincitore.

“È stata una settimana fantastica, questa è la mia quinta partecipazione alla Giorgio Armani Superyacht Regatta ed è sempre una settimana meravigliosa. Siamo stati fortunati con le condizioni meteo riuscendo a regatare quattro giorni su quattro, il Comitato di regata ha fatto un ottimo lavoro riuscendo a tenere la flotta compatta lungo il percorso di regata. Trovarsi a navigare accanto, così vicino, alle altre imbarcazioni è stato davvero emozionate e divertente allo stesso tempo” dichiara l’armatore di Liberty Squared Carlo Pirzio Biroli.

Il SW 96 Liberty Squared vincitore nella classe White, Giorgio Armani Superyacht Regatta 2026.

Crediti foto: YCCS/Studio Borlenghi

La divisione Corinthian è appannaggio del Dubois 100 Nostromo, davanti a Sørvind by Giorgio Armani, secondo e Magic Blue, terzo.

Il Southern Wind Trophy, riservato alle barche del cantiere, va naturalmente al SW 96 Liberty Squared seguito da Gelliceaux e Kalantis, entrambi SW 108.

Grande soddisfazione anche per i partecipanti al Southern Wind Rendez-vous, che hanno navigato in piacevole relax sul medesimo percorso della regata.

L’edizione 2026 della Giorgio Armani Superyacht Regatta si è conclusa con la premiazione in piazza Azzurra, cerimonia come sempre molto partecipata da tutti gli armatori ed equipaggi dei superyacht.

Conclusa la Giorgio Armani Superyacht Regatta, lo YCCS sarà subito impegnato con la Range Rover Sardinia Cup, i cui team sono già giunti a Porto Cervo per gli allenamenti. L’iconica regata dello YCCS, che torna dopo 14 anni, è in programma dal 31 maggio al 7 giugno, con la Practice race il 1° giugno.

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