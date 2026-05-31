Gli staristi Paul McKenzie e Camilla Fabbris firmano a Viareggio il VI Trofeo Gemmasofia

Archiviata la tradizionale regata zonale voluta da Marco Viti, la Velica Viareggina è pronta per il Trofeo Seven Stars -Memorial Sergio Puosi in programma il prossimo week end, 6 e 7 giugno.

Viareggio-Conclusa con successo, dopo tre prove disputate a Viareggio in una calda giornata primaverile da una decina di equipaggi della Classe Star, la sesta edizione del Trofeo Gemmasofia, classica manifestazione organizzata su delega della Fiv dalla Società Velica Viareggina e ideata dal Socio SVV Marco Viti.

Questo Trofeo, infatti, fa parte della serie di eventi voluti dai Soci della SVV come il Trofeo Bizzosastar pensato da Alessandro Giachetti per ricordare Stefano Bettarini, il Trofeo Darling dal nome delle Star del Presidente Paolo Insom e il Trofeo Seven Stars-Memorial Sergio Puosi voluto da Daniele e Davide Mugnaini.

Le prime due prove sono state caratterizzate da mare leggermente mosso e vento di maestrale sui 6/8 nodi poi incrementato fino ai 10/14 nodi di quella conclusiva.

La regata d’apertura è stata vinta dal Presidente onorario CNV Roberto Righi con Davide Mugnaini, seguiti dall’olimpionico FD Paolo Nazzaro con a prua Gianluca Dati e dall’olimpionico Finn australiano Paul McKenzie con Camilla Fabbris, mentre la seconda è stata firmata da Luca Massacesi e Maurizio Bellini che hanno preceduto sull’arrivo McKenzie-Fabbris e i soci della Velica Graziano Bonanno e Giovanni Giorguli.

Ed infine, la terza ed ultima prova, disputata con vento di maestrale in aumento, è invece andata a McKenzie-Fabbris seguiti da Massacesi- Bellini e dall’equipaggio composto dal presidente della Velica, Paolo Insom e dal giovane U30 Claudio Parboni.

Con questa affermazione e grazie ai parziali regolarissimi, Paul McKenzie e Camilla Fabbris (6 punti; 3,2,1) si sono aggiudicati il gradino più alto del podio e l’ambito Trofeo seguiti al secondo posto da Luca Massacesi e Maurizio Bellini (SVV; 9 punti; 6,1,2) e al terzo da Paolo Nazzaro con Gianluca Dati (SVV, 13 punti; 2,4,7).

Ottimo come sempre il lavoro svolto dal Comitato di Regata presieduto da Silvio Dell’Innocenti.

Molto gradita da tutti i regatanti la calorosa ospitalità della SVViareggina, la coinvolgente premiazione svolta nelle sale del Club Nautico Versilia, i tradizionali gadget e l’ottimo rinfresco che ha chiuso l’evento curato dall’ideatore del Trofeo, Marco Viti e dalla giovane figlia Gemmasofia.

Archiviato con successo il tradizionale appuntamento, la Società Velica Viareggina da appuntamento a tutti gli equipaggi Star per il prossimo fine settimana -sabato 6 e domenica 7 giugno- con l’VIII Trofeo Seven Stars-Memorial Sergio Puosi 2026, Regata Zonale Red Event I.S.C.Y.R.A. Quattro le regate in programma con segnale di avviso della prima alle ore 13 di sabato.

Nel corso della premiazione in programma presso la base nautica Star della SVViareggina, Davide Mugnaini, Amministratore Delegato e Socio di Seven Stars Marina & Shipyard, ripercorrerà la storia di questa manifestazione e la figura di Sergio Puosi -con il quale aveva esordito nelle Star come prodiere- e consegnerà a tutti gli equipaggi gadgets a ricordo del Trofeo.

Molto apprezzata da tutti i partecipanti e bellissima occasione conviviale, sarà ancora una volta la tradizionale cena con prodotti tipici offerta e realizzata dalla famiglia Mugnaini.

Le ultime due edizioni del Trofeo Seven Stars -Memorial Puosi che sarà valido anche con una sola regata completata, erano state vinte dai fuoriclasse Enrico Chieffi e Nando Colaninno.

Tanti gli appuntamenti agonistici 2026 della SVV ma l’obiettivo prioritario anche per questo’anno resta comunque la promozione della Star tra i velisti Under 30, invitati a confrontarsi con una classe tecnica, elegante e senza tempo, entrando a far parte di una flotta composta da autentiche leggende della Vela. L’iniziativa punta a rendere Viareggio -che già ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo, seconda soltanto come numero di Star alla Flotta di Miami in Florida- il punto di riferimento (l’unico polo in Italia) per gli Under 30. Per favorire l’ingresso dei nuovi equipaggi, la SVV mette a disposizione inviti, agevolazioni, imbarcazioni e iniziative dedicate.

«Per il progetto scuola vela Under 30- ha ricordato il Presidente Insom -abbiamo a disposizione la gloriosa Lillia 7032, affiancata dalla mia Folli 7789 ed una Lillia 7502 donata da Mauro Fragiacomo. Referente dell’iniziativa è il socio Claudio Parboni. Un ringraziamento particolare anche ad Antonio Balderi per l’impegno e la disponibilità dimostrati nell’avvicinare nuovi prodieri alla Classe Star con la sua imbarcazione Oca 8057».