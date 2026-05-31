La Cinquecento Trofeo iMilani che bella partenza!

Un vento vivace saluta la flotta X2 e XTutti partita da Caorle in direzione Sansego e Isole Tremiti

E’ partita oggi domenica 31 maggio la 52ª edizione de La Cinquecento, regata offshore organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0 e per il Trofeo Masserotti UVAI.

Allo start, dato regolarmente alle ore 13.00 dal Presidente del Comitato di Regata Giancarlo Crevatin, le 29 imbarcazioni provenienti da sei nazioni (Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Stati Uniti), hanno trovato un mare calmo, sole splendente con temperature decisamente estive e vento di termica intorno ai 12 nodi.

Secondo le previsioni analizzate da Andrea Boscolo di Trim nel corso dello Skipper Meeting, questa sarà però una felice parentesi in una regata che si annuncia particolarmente impegnativa dal punto di vista meteorologico. A partire dalla tarda mattinata di lunedì infatti, con il passaggio della flotta nei pressi dell’isola di Sansego, sono attese condizioni di instabilità che vedranno una breve tregua solo nella giornata di martedì 2 giugno.

Da mercoledì 3 giugno una depressione interesserà l’intero Adriatico, portando venti di scirocco accompagnati da piogge e locali temporali. Tra mercoledì sera e giovedì mattina è previsto poi l’ingresso della bora sull’alto Adriatico.

“Una situazione meteo in continua evoluzione renderà questa edizione particolarmente avvincente, mettendo alla prova strategie, esperienza e capacità di adattamento dei velisti partecipanti.” Ha detto Boscolo “Ne La Cinquecento è importante anche l’aspetto legato alla marineria, alla gestione del sonno e della fatica e alla capacità tattica nel leggere condizioni che spesso mutano molto velocemente.”

I transiti al cancello posizionato di fronte alla chiesetta della Madonna dell’Angelo, sono stati veloci e molto ravvicinati, senza fortunatamente nessun contatto.

Primo passaggio per l’Arya 415 Grey Goose di Roberto Volpato della categoria XTutti, seguito dal trimarano Sayg I di Andreas Hofmaier-Joerg Christian Seit.

Nella categoria X2, la formula in doppio ideata a Caorle oltre cinquant’anni fa che vede in gara 16 monoscafi, il primo a lasciarsi alle spalle il litorale di Caorle è Mayflower, Solaris 36 di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco, quasi appaiati con Amabell di Lara Piva-Gianluca Celeprin.

Anche la prima edizione di Segui La Cinquecento, partita 30 minuti prima della flotta de La Cinquecento, ha beneficiato del vento disteso di termica e ha completato in poco meno di 2 ore il percorso che ha visto le due flotte incrociarsi per poche lunghezze. La vittoria è andata a Sonia, timonata da Sonya Vaccaro.

La Cinquecento però non è solo sport, è anche un contenitore di iniziative a terra che legano ambiente, territorio e cultura marinara, con Sea La Cinquecento, Gusta La Cinquecento e Leggi La Cinquecento, che confermano il legame profondo tra Caorle, il mare e la vela d’altura, con eventi che hanno incontrato il favore dei regatanti e del pubblico.

Per quanto riguarda Sea La Cinquecento, dopo il Clean Up Litter Watch di sabato, l’impegno prosegue con due equipaggi protagonisti di una raccolta sperimentale di microplastiche in mare aperto con speciali retini forniti da CNR-Ismar. Lungo il percorso gli equipaggi di Tasmania e Grey Goose, preleveranno dei campioni che saranno successivamente analizzati dai ricercatori, per studiare la presenza di microplastiche nell’Adriatico.

Gli appuntamenti a terra proseguiranno con Leggi La Cinquecento venerdì 5 giugno al Museo Nazionale di Archeologia Marina di Caorle che sarà straordinariamente aperto in orario serale per poter ascoltare i racconti del giornalista subacqueo Leonardo D’Imporzano, che presenterà “Relitti”, edito da Nutrimenti Mare, storie di uomini e navi che hanno segnato il passato dell’umanità.

La Cinquecento Trofeo iMilani 2026 si concluderà entro le ore 10.00 di sabato 6 giugno; le premiazioni si terranno congiuntamente a quelle de La Duecento alle ore 19.00 in Piazza Matteotti.

Al rilevamento tracker delle 18.30 nella categoria Xtutti guidano la flotta Grey Goose, Farraway e Swanderful mentre nella X2 il comando è nelle mani di Mayflower, Colombre e Demon-X.

Per seguire la regata è sufficiente collegarsi al sito cnsm.org nella sezione Tracking.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, Pellegrini Gruppo, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim.

FOTO PARTENZA: Giovanni Tesei/CNSM