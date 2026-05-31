LA VELEZIANA SAILING WEEK – SUPPORTED BY GENERALI

Navighiamo, da sempre un’edizione che guarda avanti, verso il Ventennale della Veleziana del 2027, mentre radica ancora più profondamente la manifestazione nel cuore di Venezia, l’Arsenale, la città, la laguna e il mare.

Presentata al Salone Nautico di Venezia la seconda edizione della Veleziana Sailing Week – supported by Generali, una manifestazione che quest’anno vedrà Venezia animarsi per nove giornate di eventi, dal 10 al 18 ottobre con tanti ospiti speciali. Intervenute anche le autorità ed i Circoli, Associazioni e Canottieri partner della VSW.

“Con la seconda edizione della Veleziana Sailing Week Venezia si conferma il centro della vela e della cultura del mare.” ha dato il via alla conferenza stampa il Presidente della CDV Giuseppe Duca. “Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con Generali e di vedere ancora una volta tutti i circoli velici e le remiere veneziane uniti in un progetto che valorizza sport, tradizione e comunità. La forza di questa manifestazione è proprio nella capacità di fare squadra, in acqua e a terra.”

Anche il Sindaco Simone Venturini, nelle sue prime 24 ore di mandato, ha voluto portare un saluto alla Sailing Week, riconoscendo l’impegno e il valore del lavoro svolto in questi anni. Ha sottolineato l’importanza di una settimana dedicata alla vela e il ruolo centrale della comunità del mare. Ha ribadito la volontà del Comune di mantenere l’Arsenale sempre più aperto e fruibile, recuperando nuovi spazi e valorizzandone storia e identità. Ha richiamato inoltre la visione di una “Venezia lenta”, attenta all’ambiente, alla laguna e alla sostenibilità, valori pienamente rappresentati dal mondo della vela. Ha concluso augurando pieno successo alla Sailing Week e alle iniziative future.

Ad entrare nel vivo delle iniziative, il consigliere CDV Dario Perini, responsabile della regata, seguito dai rappresentanti dei vari circoli e canottieri partner.

VELEZIANA OPTI

sabato 10 – domenica 11 ottobre

Compagnia della Vela – Diporto Velico Veneziano – Circolo Nautico Chioggia

Il primo appuntamento sportivo della settimana è dedicato ai velisti più giovani, esclusivamente su Optimist. Due giorni di regate che aprono ufficialmente la Veleziana Sailing Week e portano a Venezia le nuove generazioni della vela.

TRIESTE – VENEZIA Two Cities, One Sea

lunedì 12 – sabato 17 ottobre

Yacht Club Adriaco – Compagnia della Vela

La regata che unisce le due città dell’Adriatico è alla quinta edizione nel suo nuovo format, lanciato lo scorso anno: partenza libera dal lunedì al sabato, track GPS in tempo reale, classifiche ORC, DH e Open.

Ogni equipaggio sceglie il momento migliore per la traversata, puntando ad arrivare a Venezia in tempo per la Veleziana. Novità 2026: apertura alla categoria multiscafi, con il primo iscritto la partecipazione del catamarano Lo Spirito di Stella di Andrea Stella (Wheels on Waves). Un segnale forte di inclusività e apertura, che rende la regata ancora più ricca e simbolicamente importante.

MAXI ON COOKING STAR

giovedì 15 – venerdì 16 ottobre

Plana – Compagnia della Vela

L’evento giunto alla quinta edizione, ideato da Claudio Demartis, che coniuga la vela e l’alta cucina, con un format rinnovato per il 2026 con la partecipazione di Chef Stellati e Chef Emergenti, in due squadre.

Una sfida composta da due prove: una competizione in cucina e un match race su maxi yacht. Il giovedì sera una cena placée di alta cucina per la giuria degli esperti e gli ospiti, il venerdì nella splendida cornice di Venezia la sfida passa dai fornelli ai timoni, su due maxi yacht, e gli Chef diventano velisti.

ITALIA CUP – COPPA EXCELSIOR

giovedì 15 – sabato 17 ottobre

Compagnia della Vela

La Coppa Excelsior è la coppa della prima regata della storia della Compagnia della Vela di Venezia, risalente al 1912, rientrata al club dopo oltre cento anni diventata trofeo Challenge dallo scorso anno.

Due giorni di sfide tecniche e altamente competitive tra le squadre degli Yacht Club gemellati alla Compagnia della Vela, con regate monotipo con la flotta SB20 della CDV.

LA CERTOSA MATCH RACE

venerdì 16 ottobre

Compagnia della Vela – Vento di Venezia

Una sfida tra giganti: la regata match race per Super Maxi, prova generale per la Veleziana, dalla partenza della regata di domenica arrivo in laguna all’isola della Certosa. Nuovo format Match Race, con la partecipazione del maxi Prosecco DOC Shockwave3 che lancia la sfida a Marta 07.

VELEZIANA AL TESORO

sabato 17 ottobre – al mattino

Compagnia della Vela – Canottieri Bucintoro · Canottieri Querini · Canottieri Giudecca

Una caccia al tesoro remiera tra i canali attorno all’Arsenale: gli equipaggi in un’ora, navigando a remi, dovranno risolvere enigmi sulla storia e le curiosità di Venezia a tempo. I primi equipaggi a identificare tutti i tesori, ovvero i palazzi e la bellezza di Venezia, si sfideranno alla voga sprint finale. Mascarete e sandoli, due rematori per imbarcazione.

REGATE SPRINT

sabato 17 ottobre – al pomeriggio

Compagnia della Vela – Canottieri Bucintoro · Canottieri Querini · Canottieri Giudecca

Le squadre agonistiche dei club remieri si sfidano nel bacino dell’Arsenale con prove spettacolari di voga alla veneta. Sport, tradizione e tifo sulle banchine.

VELEZIANA AL TERZO

sabato 17 ottobre

Compagnia della Vela · Associazione Vela al Terzo

Le splendide e coreografiche vele al terzo raccontano la storia della marineria veneziana. Una veleggiata che è anche un viaggio nel tempo: la tradizione attraversa il tempo.

VELEZIANA DINGHY

venerdì 16 – domenica 18 ottobre

Compagnia della Vela · Associazione Velica Lido · Classe Dinghy 12′

All’ottava edizione, la Veleziana Dinghy porta in acqua il fascino del legno e la competizione tecnica della Classe Dinghy 12′. Nata nel 2019 dalla collaborazione tra Compagnia della Vela, Associazione Velica Lido e la Classe Dinghy 12′, è uno degli appuntamenti più attesi dai velisti classici.

VELEZIANA METEOR

sabato 17 ottobre

Compagnia della Vela – Classe Meteor – Partner locali

Una novità del 2026 tra le regate monotipo: la classe Meteor entra ufficialmente nel programma della Veleziana Sailing Week. Regate nel suggestivo scenario della Certosa, con campo compatto tra la darsena e le bricole.

VELEZIANA HANSA – VELEZIANA INCLUSIVA

Compagnia della Vela – Lega Navale di Venezia – Circolo della Vela Mestre – Uguali nel Vento Onlus

La vela paralimpica è il simbolo più alto di accessibilità e inclusione.

Regate su classi Hansa e 2.4 nella laguna di Venezia, con velisti disabili e normodotati sullo stesso campo di regata. Lo scorso anno hanno omaggiato la Veleziana con una veleggiata davanti a San Giorgio colorando con le proprie vele l’arrivo verso San Marco

ANDREA STELLA

Nel 2026 il tema della vela inclusiva, si arricchisce della collaborazione con Andrea Stella (Wheels on Waves), figura simbolo della navigazione accessibile.

Sarà presente con il suo catamarano completamente accessibile anche con le carrozzine, durante la Veleziana Sailing Week darà l’opportunità tutti i giorni di poter navigare per 3 ore nella laguna di Venezia.

Inoltre durante la settimana dal 10 al 18 ottobre, tra gli eventi a terra aperti al pubblico, verrà proiettato il documentario del giro del mondo del catamarano Wheels on Waves degli ultimi due anni, navigando insieme al Vespucci impegnato nel tour mondiale.

VENEZIA PRENDE IL LARGO

progetto dedicato al tessuto del commercio, degli esercenti e degli artigiani del centro di Venezia

sabato 10 – domenica 18 ottobre

Questo è un invito agli attori commerciali e artigianali per raccontare, attraverso vetrine a tema la Veleziana Sailing Week, per trasformare la città in una grande regata ma con una finalità benefica, anche ricordando l’importanza dell’Ottobre Rosa – e la Veleziana porta il viso di una donna.

Attraverso la rete di negozi che aderiranno al progetto inviteremo i clienti, con dei box dedicati, ad effettuare una donazione AVAPO, da sempre sostenuto dalla Compagnia della Vela e dalla Veleziana.

Questa regata collettiva dedicata al commercio, artigianato e artistico della città sarà ospitato con una pagina dedicata sul sito della Veleziana Sailing Week.

AMARE VENEZIA VUOL DIRE RISPETTARE LA CITTÀ, LA SUA LAGUNA, IL SUO MARE

Laboratori scolastici per prenderci cura della laguna e del mare; attivazioni per i partecipanti alle regate e alle competizioni.

sabato 10 – domenica 18 ottobre

Con la collaborazione di tutti i partner del territorio

Laboratori dedicati alle scuole primarie veneziane incentrati sull’ecosistema lagunare e sui diversi tipi di imbarcazioni veneziane, riprendendo proprio i temi sviluppati durante la Scuola Vela a Impatto Zero della Compagnia della Vela.

Tra le attivazioni quest’anno l’obiettivo è di sensibilizzare tutti i partecipanti alle varie attività consegnando i sacchetti per la raccolta differenziata, anche invitando a liberare la laguna da plastiche galleggianti durante i trasferimenti o prima o dopo le regate.

VELEZIANA SAILING WEEK PARTY

sabato 17 ottobre

Arsenale

La notte prima della regata regina: l’eccezionale cornice delle tese dell’Arsenale, tutta la comunità della Veleziana Sailing Week si ritrova per la grande festa del mare.

La prima parte è dedicata alla cena degli equipaggi della Veleziana a seguire uno spettacolo con una special guest, un veneziano d’adozione: Samuel dei Subsonica

19° VELEZIANA

domenica 18 ottobre

Compagnia della Vela – Vento di Venezia – Diporto Velico Veneziano

La regata regina celebra la diciannovesima edizione.

Aperta a tutte le classi d’altura, dai professionisti ai semplici appassionati, è l’unica regata al mondo che parte dal mare aperto, davanti al Lido di Venezia, per arrivare in Bacino San Marco.

Un percorso dove il mare incontra la città, la velocità incontra la storia.

Nel 2026, in attesa del Ventennale del 2027, la Veleziana punta a nuovi record di iscrizioni. Premiazioni, come l’anno scorso, del podio assoluto nella sede di San Marco subito dopo l’arrivo.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 1 luglio 2026 con tre fasi per premiare i primi a voler essere sulla linea di partenza domenica 18 ottobre con prezzi speciali.

La premiazione di tutte le categorie si svolgerà a novembre, come ogni anno.

Si ringrazia per il supporto: Generali, Salone Nautico di Venezia, Vento di Venezia, Antal, CD Sails, Ingemar, Nautivela, Salvadori, Toio