La Cinquecento Trofeo iMilani: la flotta naviga verso le Isole Tremiti

Primi al passaggio di Sansego Grey Goose di Roberto Volpato nella Xtutti, Colombre di Juris-Scardellato guida la X2

Dopo la partenza soleggiata di ieri con una brezza ideale, la discesa lungo l’Istria per la flotta dei partecipanti alla 52ª edizione de La Cinquecento, regata offshore organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile, è stata caratterizzata da condizioni meteo impegnative, che hanno rispettato le previsioni della vigilia.

Il vento da sud-sud est di intensità tra i 7 e i 12 nodi ha costretto le barche nella discesa fino al Quarnaro ad andature di bolina, con numerosi cambi vele. Nella tarda serata, tra le 22.00 e le 23.00 di domenica 31 maggio, diversi temporali a terra hanno portato instabilità nell’area, senza gravi conseguenze per chi aveva scelto di correre in una fascia più centrale.

Il primo passaggio dell’isola croata è avvenuto intorno alle ore 4.30 di oggi, lunedì 1 giugno: è stata Grey Goose, Arya 415 di Roberto Volpato che gareggia nella categoria Xtutti a prendere il comando della flotta, seguita alle ore 4.50 da Farraway timonata da Alberto Piz e da Ama di Claudio De Carli, che si avvale dell’esperienza di Cesare Bressan al timone.

Il primo passaggio a Sansego della flotta X2, con soli due skipper a bordo, intorno alle ore 05:05 è quello di Colombre, JPK10.80 del pluricampione veneziano Massimo Juris in coppia con Roberto Scardellato, seguiti alle 05.25 da Mayflower di Riccardo Zuccolo e Tomaso Pressacco.

Il vento continua a soffiare mantenendo una discreta pressione nella discesa verso le Isole Tremiti, metà percorso de La Cinquecento, dove da domani è previsto anche l’ingresso dello scirocco.

I primi equipaggi sono attesi a San Domino tra la notte di oggi e le prime ore di domani 2 giugno.

Al rilevamento tracker delle ore 15.30 la flotta appare divisa in due gruppi. In posizione centrale con prua verso le isole pugliesi le barche viaggiano quasi appaiate in un lungo match-race con continui cambi al vertice; qui si trovano in posizione dominante Grey Goose, il trimarano tedesco Trial no error! di Jan Van Dyk, della categoria Xtutti, Colombre, Mr Hyde di Marco Rusticali-Riccardo Rossi e Tokio di Massimo Minozzi-Pietro Scarpa della categoria X2, che hanno distanziato anche se di poco gli altri concorrenti.

Fa rotta a sé ed è attualmente leader della flotta Farraway, il Farr 40 del bellunese Alberto Piz, che nella nottata appena trascorsa ha scelto di puntare decisamente verso la costa italiana e mantiene una buona velocità.

Chiudono le fila le barche più piccole e lente, che si trovano ancora vicino alla costa croata all’altezza delle Isole Incoronate.

Nel frattempo si registra il ritiro del trimarano austriaco Sayg I di Andreas Hofmaier e Joerg Christian Seit, costretti ad abbandonare la regata a seguito del disalberamento avvenuto nei pressi di Unije. Fortunatamente non si segnalano conseguenze per l’equipaggio che rientrerà a motore.

La Cinquecento è entrata nel vivo e l’evoluzione meteo prevista sull’Adriatico potrebbe favorire continui cambi al vertice della classifica e un’edizione discretamente veloce. Con vento instabile, possibili temporali e numerose decisioni tattiche ancora da affrontare, sarà fondamentale per gli equipaggi mantenere alta la concentrazione e saper cogliere ogni opportunità offerta dalle condizioni del mare e del vento.

La competizione, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, vede iscritte 29 imbarcazioni provenienti da Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Stati Uniti.

Per seguire la rotta della flotta visitare il sito cnsm.org nella sezione Tracking o i canali social CNSM.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, Pellegrini Gruppo, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim.