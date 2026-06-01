Lo Yacht Club Rimini pronto per la Range Rover Sardinia Cup 2026: il Bluenext Sailing Team e WB IX sono a Porto Cervo

Porto Cervo – L’attesa è finita: inizia domani a Porto Cervo la Range Rover Sardinia Cup 2026, appuntamento di livello internazionale che vede tra gli iscritti anche lo Yacht Club Rimini, rappresentato tra le boe dello Yacht Club Costa Smeralda dal TP52 Blue, espressione del Bluenext Sailing Team guidato dall’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti, e WB IX, l’XR41 di Gianclaudio Bassetti e del presidente dello Yacht Club Parma, Pietro Bianchi.

Di ritorno a quattordici anni dall’ultima edizione, la Range Rover Sardinia Cup è una delle regate più famose e mediatiche dello yachting internazionale: lo racconta la entry list, nella quale figurano dieci gli yacht club più prestigiosi del mondo e venti tra le barche più note e performanti del panorama internazionale. Oltre al sodalizio organizzatore, rappresentato dal Wally Rocket 51 Django WR e dal Botin 40 Django JP, saranno infatti della contesa il Royal Ocean Racing Club, con il TP52 Jolt 3 e l’IRC41 Ran; lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, che schiera il Wally Rocket 51 Rocket Nikka con il Carkeek Nola; e ancora lo Yacht Club de France, rappresentato dal T52 Spirit of Lorina e dal ClubSwan 42 Raving Swan.

Divise in due gruppi sulla base del certificato IRC, secondo parametri del tutto simili a quelli fissati dall’Admiral’s Cup, la Range Rover Sardinia Cup 2026 inizierà domani con lo svolgimento della prima prova costiera e proseguirà con una lunga di circa 150 miglia, in partenza mercoledì. Venerdì sarà tempo delle prime prove sulle boe, mentre sabato si tornerà a regatare lungo costa prima della giornata finale, nel corso della quale si tornerà a regatare sui percorsi a bastone.

Il Bluenext Sailing Team giunge al via forte di un preparazione meticolosa, certificata dalla vittoria al Trofeo Punta Stendardo e dai dati che il team manager Fabrizio Boromei e il suo afterguard, guidato da tattico Afonso Domingos, hanno avuto modo di raccogliere durante la primavera. Poche le novità a bordo, a conferma dell’ottimo lavoro svolto da Bonfiglio Mariotti in fase di costituzione dell’organico che, lo ricordiamo, è nella quasi totalità espressione del territorio di provenienza del team, che da sempre rappresenta con orgoglio. A bordo del TP52 Blue regateranno Bonfiglio Mariotti, Michele Mazzotti, Federico Bressan, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Luca Camilli, Gian Matteo Paulin, Giulia Albuzio, Stefano Angeloni, Domenico Aiello, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Roberto Montanari, Davide Pazzaglia e Matteo Savelli. Organico al team è il comandante della barca Claudio ‘Toro’ Magrini.

“Siamo dove volevamo essere, con il nostro gruppo, lo Yacht Club Rimini e la città di Rimini: la Range Rover Sardinia Cup è la regata per eccellenza, una delle poche prove a vantare una storia che la rende un’icona, il banco di prova definitivo. Il fatto che sarà una prova impegnativa, la più dura e competitiva di sempre, rappresenta l’ulteriore stimolo a crederci e fare bene. Sono orgoglioso di come Fabrizio Boroemi e il team stanno approcciando la partecipazione: tra le trame dell’equipaggio vedo altruismo, spirito di servizio e voglia di condivisione. E’ un’esperienza che sono contento di condividere con Pietro Bianchi e Gianclaudio Bassetti, due armatori che sento vicini a me per approccio e determinazione” ha commentato Bonfiglio Mariotti, leader del Bluenext Sailing Team.

“Durante tutti gli allenamenti, così come oggi nel corso della Practice Race, svolta con vento fino a 22 nodi, abbiamo tenuto alta la concentrazione e raggiunto buoni spunti prestazionali. Per la costiera di domani, prova di apertura, dovremmo contare su una buona brezza di gradiente mentre per la lunga, che parte mercoledi e sarà davvero una prova offshore, prepareremo la barca in vista di condizioni che si annunciano impegnative. Siamo comunque pronti ad adattarci a ogni eventualità, avendo definito diversi assetti durante le fasi di preparazione” ha commentato Fabrizio Boromei, Team Manager del Bluenext Sailing Team.

WB IX, portacolori dello Yacht Club Parma, giunge invece in Gallura forte del podio centrato all’ORC World Championship di Sorrento, e approccia con curiosità la partecipazione alla Range Rover Sardinia Cup che, lo ricordiamo, si svolge secondo il regolamento IRC, il cui sistema di calcolo è meno intellegibile rispetto all’ORC, usato di prevalenza in Mediterraneo.

“Siamo agli sgoccioli, tra poco parte la Range Rover Sardinia Cup, la nostra squadra, quella dello Yacht Club Rimini, formata sulla carta e sulla amichevole e piacevole conoscenza del Bluenext Sailing Team, ha cominciato a condividere e costruirsi e certamente faremo entrambi il possibile per fare del nostro meglio. Siamo curiosi di capire come la nostra barca sia competitiva con il sistema di compensi IRC. Certamente le condizioni meteo saranno importanti e se il Maestrale si manifesterà con le sue caratteristiche decise, la nostra barca potrà esprimersi al meglio!” ha commentato Gianclaudio Bassetti, co-armatore di WB IX che si alternerà a bordo con Pietro Bianchi. A completare il team saranno Lorenzo Bodini, Jacopo Ciampalini, Paolo Piccione, Giovanni Coccoluto, Andrea Ballico, Lucio Gelsi, Mattia Gelsi, Romina Brunetta, Davide Venturuzzo, Tita Ballico e Lorenzo Pujatti.

“Ci siamo! Lo Yacht Club Rimini è pronto per la Range Rover Sardinia Cup 2026 e di questo dobbiamo riconoscere merito alla visione e all’intraprendenza del nostro socio Bonfiglio Mariotti che, sin dall’annuncio della regata, ha immaginato Rimini e il nostro yacht club sulla linea di partenza. Grazie all’unione di intenti con Gianclaudio Bassetti e Pietro Bianchi, armatori di WB IX e rappresentati lo Yacht Club Parma, il team è stato rapidamente costituito e i risultati ottenuti nel corso delle ultime uscite raccontano di una compagine che si presenta al via con la giusta determinazione. A tutti loro un sentito grazie e un forte in bocca al lupo” ha commentato Luigi Lazzari Agli, presidente dello Yacht Club Rimini.

Per consultare la entry list della Range Rover Sardinia Cup 2026 clicca qui.

