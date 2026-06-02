La Cinquecento Trofeo iMilani è a metà percorso!

Isole Tremiti: sono Farraway e Mr Hyde i primi al passaggio

E’ a metà percorso la 52ª edizione de La Cinquecento, regata offshore organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile, sulla rotta di cinquecento miglia marine da Caorle alle Isole Tremiti passando per Sansego.

La scelta di Farraway di Alberto Piz, che nel pomeriggio di ieri aveva puntato verso la costa italiana per l’atterraggio alle Isole Tremiti, si è rivelata corretta, facendo passare il Farr 40 del gruppo alpagota al comando della flotta e della categoria Xtutti.

Sono loro i primi assoluti ad avvistare e passare le Isole Tremiti sospinti dal maestrale alle ore 01.30 di oggi martedì 2 giugno, guadagnando un netto distacco sugli avversari.

Ottima prova anche per i forlivesi Marco Rusticali e Riccardo Rossi che con il piccolo, leggero e veloce Mr Hyde sono secondi assoluti e passano al comando della categoria X2, lasciandosi alle spalle San Nicola intorno alle 6.30 di questa mattina.

Terzo passaggio per Trial no error! trimarano del tedesco Jan Van Dyk intorno alle ore 06.40, seguito con distacchi a volte di pochi minuti da Grey Goose di Roberto Volpato, Butterfly, -una delle sorprese di questa edizione- condotta dall’austriaco Hans Kastenhofer con lo studente di ingegneria navale e minista Luca Perissinotto, Colombre di Massimo Juris-Roberto Scardellato, Tokio di Massimo Minozzi-Pietro Scarpa, Oxygen di Andrea Gozo, Demon-X di Nicola Borgatello-Silvio Sambo, Ama di Claudio De Carli, Swanderful di Franco Bressan, Tasmania di Antonio di Chiara- Luca Palazzi e Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco.

Hanno accumulato un po’ di ritardo Black Angel di Paolo Striuli-Federico Montagner, Solid White di Wolfgang Alber e Bellerophon degli statunitensi Leslie Moeller-Gordon Cameron, ma grazie all’ingresso dello scirocco stanno nuovamente macinando miglia e sono riusciti a rimanere in contatto la testa della flotta.

In questa edizione de La Cinquecento si naviga molto vicini, con continui cambi al vertice specialmente nella categoria X2, dove grazie ai rilevatori satellitari si può assistere a match race appassionanti di cui è difficile prevedere l’esito finale.

Al rilevamento tracker delle 16.00 mancano solo sei imbarcazioni al passaggio delle Tremiti, che lungo la costa croata hanno incontrato qualche buco di vento faticando a trovare il passo giusto per la discesa, mentre il resto dei partecipanti con Farraway in testa, punta già verso l’ultimo waypoint di Sansego.

Nelle prossime ore è attesa una rotazione di vento che sta già cominciando a portare scirocco sostenuto con qualche temporale, situazione che accompagnerà i concorrenti nella volata finale verso il traguardo, dove i primi potrebbero giungere già nella serata i domani.

La competizione, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, vede iscritte 29 imbarcazioni provenienti da Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Stati Uniti.

Per seguire la rotta della flotta visitare il sito cnsm.org nella sezione Tracking o i canali social CNSM.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, Pellegrini Gruppo, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim.