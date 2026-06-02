Partito il count down del Campionato Italiano Dolphin 81

Una serata con Dj per festeggiare l’evento in programma dal 5 al 7 giugno.

La Classe Dolphin 81 torna anche quest’anno a Malcesine sul Garda per il suo appuntamento clou.

Desenzano del Garda-Il conto alla rovescia verso il Campionato Italiano EuroCup 2026 è ufficialmente iniziato e la Classe Dolphin 81 ha scelto di festeggiare l’avvicinarsi dell’appuntamento clou della stagione con una serata speciale sulla splendida terrazza panoramica del Piccola Vela Hotel di Desenzano del Garda, affacciata su uno degli scorci più suggestivi del lago.

Al piacevole party, con DJ set e la sempre professionale e bravissima Andrea Dall’Ora che con la sua fotocamera ha immortalato l’evento, hanno partecipato armatori, equipaggi, amici della Classe.

Numerosi anche i rappresentanti del mondo sportivo e turistico tra i quali il Consigliere Federale FIV Domenico Foschini, i Consiglieri di Classe Bocchio e Garrini, i responsabili della Commissione Tecnica Luca Botter e Giovanni Pizzatti, questi ultimi rispettivamente AD e Direttore Tecnico e del Cantiere Maxi Dolphin nonché main sponsor della Classe, il Consigliere della XIV Zona FIV e Responsabile Altura e Attrezzature Federali Raffaele Valsecchi, lo stazzatore Ugo Colosio, e la famiglia Polettini del Piccola Vela Hotel.

Il Presidente della Classe Dolphin 81, Francesco Crippa, ha illustrato nel dettaglio il programma del Campionato Italiano EuroCup 2026, ringraziando sponsor, sostenitori e amici della Classe per il prezioso contributo che consente di rendere sempre più ricco e coinvolgente non solo il calendario agonistico, ma anche le numerose iniziative collaterali che promuovono il territorio e favoriscono l’incontro tra il mondo della vela e quello del turismo.

Il Campionato Italiano 2026 sarà organizzato, su delega FIV, dalla Fraglia Vela Malcesine da venerdì 5 a domenica 7 giugno.

Dopo il perfezionamento delle iscrizioni e le operazioni di stazza, timbratura vele e peso equipaggio (previste per giovedì 4 e venerdì 5 sino alle ore 10.30), venerdì 5 è in programma lo Skipper meeting (ore 11) e il segnale di partenza della prima regata (ore 13). Sono previste otto prove complessivamente, con un massimo di tre al giorno.

Venticinque gli equipaggi già iscritti: tra questi figurano un team straniero, due equipaggi Under 25 –in rappresentanza della I Zona FIV Liguria e della Fraglia Vela Desenzano– e tre provenienti da Scuole Vela -due della Fraglia Vela Desenzano e uno del Centro Velico Torre Guaceto di Brindisi- a riprova della grande attenzione rivolta verso i giovani.

Lo spettacolo, dunque, è assicurato. Il Dolphin81, monotipo sportivo veloce, affidabile e particolarmente maneggevole, dotato di attrezzature e manovre studiate per esaltarne le prestazioni, saprà ancora una volta offrire regate spettacolari e combattute, con equipaggi agguerriti e determinati a contendersi il titolo tricolore 2026 ed a strapparlo al detentore, Luca Nassini, armatore e timoniere di Achab Ita 115.

La Classe Dolphin81 vi aspetta ancora una volta a Malcesine dal 5 al 7 giugno con l’imperdibile Campionato Italiano 2026. Tutte le informazioni utili su: https://fragliavela.sailti.com/it/default/races/race?text=CampionatoItalianoDolphin81-2026-it