COLLABORAZIONE TRA SAILING GRAND SLAM (SGS) E FOILING WEEK (WE ARE FOILING)

SGS – Trofeo Princesa Sofia 2026 – @Sailing Energy

GLI ORGANIZZATORI DEL CIRCUITO SAILING GRAND SLAM (SGS) E DI FOILING WEEK (WE ARE FOILING) HANNO ANNUNCIATO UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA FINALIZZATA A SOSTENERE LO SVILUPPO FUTURO DELLA VELA AD ALTE PRESTAZIONI, RAFFORZANDO LE CONNESSIONI TRA LE COMMUNITY IN COSTANTE EVOLUZIONE DELLA VELA FOILING, DEL WINDFOILING E DEL KITEFOILING

La collaborazione prenderà il via con una serie di iniziative congiunte in occasione di Foiling Week Malcesine (in programma tra il 27 giugno e il 5 luglio) e proseguirà nel corso delle restanti tappe stagionali del Sailing Grand Slam. Entrambe le organizzazioni prevedono di estendere la partnership a Foiling Week Pensacola nel 2027 e alle future edizioni che verranno lanciate nei prossimi anni, oltre a sviluppare esperienze condivise dedicate al foiling nell’ambito degli eventi Sailing Grand Slam.

SGS e We Are Foiling uniscono le forze con l’obiettivo di costruire un ecosistema della vela ad alte prestazioni più integrato e connesso, avvicinando atleti, appassionati e community, creando collegamenti tra eventi e territori e offrendo nuove opportunità a organizzatori, sponsor e partner interessati a entrare a far parte di un settore in costante evoluzione.

Molti velisti, windsurfer e kiteboarder competono già in entrambi i circuiti, mentre il pubblico tende spesso a seguire le diverse discipline separatamente. Attraverso attività di storytelling, contenuti dedicati agli atleti e iniziative digitali comuni, la collaborazione punta a far conoscere il mondo del foiling al pubblico del Sailing Grand Slam e, allo stesso tempo, ad avvicinare la community di Foiling Week al più ampio panorama della vela olimpica e della vela ad alte prestazioni.

Gli eventi del Sailing Grand Slam e i Campionati del Mondo delle classi olimpiche rappresentano sempre più una piattaforma di lancio per la nuova generazione di talenti, creando un collegamento diretto tra la vela olimpica, il windfoiling e il kitefoiling e i massimi livelli professionistici dello sport, tra cui SailGP e l’America’s Cup. Atleti, tecnologie e pubblico si muovono sempre più frequentemente tra questi contesti, generando connessioni sempre più forti tra discipline che in passato operavano in modo indipendente.

«Il futuro del nostro sport non è definito da classi o discipline isolate, ma dalla capacità di creare connessioni più solide all’interno dell’intero ecosistema della performance», ha dichiarato Ed Russo, Direttore del Sailing Grand Slam e Direttore della Semaine Olympique de Hyères.

«Il foiling è diventato un fenomeno globale. Da Malcesine a Pensacola, e con nuove edizioni già in programma, Foiling Week è il luogo in cui le discipline si incontrano: atleti olimpici, professionisti di SailGP e dell’America’s Cup, classi, cantieri e aziende riuniti nello stesso contesto. Unire le forze con il Sailing Grand Slam significa offrire a un panorama sempre più ampio di atleti e appassionati una visione completa della direzione che il foiling sta prendendo», ha dichiarato Luca Rizzotti, fondatore dell’ecosistema We Are Foiling e di Foiling Week.

Più che una semplice iniziativa congiunta, entrambe le organizzazioni considerano questa collaborazione il primo passo verso un futuro più connesso per la vela ad alte prestazioni.

WE ARE FOILING – FOILING WEEK – @Martina Orsini – We Are Foiling Media

SGS – French Olympic Week Hyéres 2026 – @Sailing Energy

WE ARE FOILING – FOILING WEEK 2025 – @Martina Orsini – We Are Foiling Media