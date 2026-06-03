La Cinquecento Trofeo iMilani a Sansego sulla via del ritorno

Condizioni severe portano numerosi ritiri: primi passaggi a Sansego per Farraway, Trial, no error!!! e Colombre

Condizioni meteo severe hanno investito la flotta dei partecipanti alla 52ª edizione de La Cinquecento, regata d’altura no stop organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV e per il Trofeo Masserotti-UVAI.

Intorno alle 3:10 di oggi, mercoledì 3 giugno, Farraway di Alberto Piz è stata la prima imbarcazione assoluta e della categoria XTutti a lasciarsi alle spalle Sansego, dopo una corsa che l’aveva vista guidare la flotta con diverse ore di vantaggio sugli inseguitori. Giunta all’altezza di Porer, l’imbarcazione è stata però investita da una violenta buriana con raffiche fino a 40 nodi, che ha causato gravi danni all’attrezzatura di bordo, costringendo l’equipaggio al ritiro.

Intorno alle 4:00 il secondo passaggio: si tratta del piccolo trimarano tedesco Trial, no error!!! di Jan Van Dyk che dopo aver doppiato le Isole Tremiti ha scelto di navigare nel corridoio centrale dell’Adriatico, tallonando i battistrada della categoria Xtutti e macinando miglia in attesa di affrontare i previsti cambi di vento.

Il terzo passaggio è quello di Grey Goose di Roberto Volpato, intorno alle ore 5:00. A seguire, alle 6:30, Colombre di Massimo Juris-Roberto Scardellato riesce a riconquistare la leadership della categoria X2, al termine dell’ennesimo avvicendamento al vertice con Mr Hyde di Marco Rusticali-Riccardo Rossi e Butterfly di Hans Kastenhofer-Luca Perissinotto, che procedono racchiusi in poche miglia, in un confronto estremamente serrato.

Numerosi i ritiri comunicati nella serata di ieri e nella mattinata di oggi per varie avarie a bordo, principalmente dovute allo scirocco intenso, che ha investito i partecipanti nell’area del Quarnaro.

La giornata del 3 giugno sarà caratterizzata ancora da una forte instabilità con temporali, forti piovaschi e colpi di vento. Dal pomeriggio il sistema perturbato si trasferirà verso est, lasciando spazio dapprima a qualche sprazzo di cielo sereno sulle coste italiane e successivamente su quelle croate, in attesa del previsto ingresso di una bora di forte intensità.

A sud, mentre le ultime imbarcazioni raggiungono le Isole Tremiti, il vento si mantiene debole e irregolare, con alcune aree di bonaccia che stanno rendendo particolarmente complessa la navigazione per il gruppo di coda.

I primi arrivi dei partecipanti alla 52ª edizione de La Cinquecento sono previsti a Caorle nella tarda serata di oggi mercoledì 3 giugno; per seguire la rotta e i passaggi visitare il sito cnsm.org nella sezione Tracking o i canali social CNSM.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, Pellegrini Gruppo, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim.