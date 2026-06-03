Marina Militare Nastro Rosa Tour: la Regina dell’Adriatico si prepara ad accogliere la prima tappa del Giro dell’Italia a Vela dal 5 all’8 giugno

Il tema “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, accompagna quest’anno per le 9 tappe i 10 team internazionali tra sport, giovani e valorizzazione dei territori

Dal 5 all’8 giugno a Cattolica (RN), presso il porto, sarà presente il Villaggio della Vela con un palinsesto di appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico tra workshop per i più giovani, presentazioni, incontri e musica

(in via Antonini – aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10.30-12.30 e 16.30-00:00)

La premiazione degli atleti vincitori di tappa sarà lunedì 8 giugno alle ore 19.30 al Villaggio della Vela

Il 7 e l’8 giugno la spiaggia della Lampara di fronte alla piazza del Tramonto ospiterà una grande mongolfiera che annuncia la terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup in programma all’Aeroporto Militare San Damiano a Piacenza dal 16 al 18 ottobre 2026

(i giorni 7-8 giugno sarà possibile salire a bordo della mongolfiera per vivere l’esperienza del volo vincolato)

L’Aeronautica Militare Balloon Cup sarà presentata al Villaggio della Vela lunedì 8 giugno alle ore 18.30 alla presenza delle autorità civili e militari

Le imbarcazioni in gara lasceranno Cattolica la mattina del 9 giugno

Tutte le informazioni sulle tappe, il palinsesto degli eventi – tutti aperti al pubblico e a titolo gratuito – saranno consultabili sul sito www.nastrorosatour.it a partire dal 4 giugno

Cattolica– Dopo la partenza da Venezia, venerdì 5 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026 torna a fare tappa in Emilia-Romagna al porto di Cattolica, la Regina dell’Adriatico, dove dal 5 all’8 giugno sarà allestito anche il primo Villaggio della Vela dell’edizione 2026 che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI; è un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale e unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il patrocinio delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui il prestigioso RORC (Royal Ocean Racing Club), l’Eurosaf (European Sailing Federation) e World Sailing.

Il livello agonistico dell’edizione 2026 si annuncia particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano: 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht‑Club (GER).

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione.

I “Giovani” sono al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela – e la Capitaneria di Porto. Tra le attività del Progetto Giovani, incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, visite presso gli Arsenali Militari Marittimi, a bordo di navi, sommergibili e aeromobili della Marina Militare, uscite in mare, attività di formazione velica.

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, allestito dal 5 all’8 giugno presso la banchina di via Antonini, ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck, spazi di incontro e attività pensate per famiglie, giovani e appassionati. Ci sarà l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club (il programma delle attività è disponibile alla fine del comunicato). Nel Villaggio saranno proposte attività a ingresso libero: momenti divulgativi sulla storia e sulle missioni della Marina Militare; i laboratori del “Progetto Giovani” della Federazione Italiana Vela dedicati ai nodi marinareschi e all’iniziazione alla vela; letture e laboratori creativi della Libreria del Mare Giunti per i più piccoli.

La Regione Emilia-Romagna oltre ad accogliere l’appuntamento velico, ospita già da alcuni anni un’altra importante manifestazione che valorizza la bellezza del territorio: l’Aeronautica Militare Balloon Cup 2026, l’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con Aeronautica Militare, Aeronord Aerostati e con il supporto dell’Aero Club d’Italia. Si tratta di una competizione internazionale tra mongolfiere che dal 16 al 18 ottobre prossimo, colorerà il cielo di Piacenza di emozioni e meraviglia presso l’Aeroporto Militare di San Damiano. La Balloon Cup nasce per raccontare la storia del volo, dalle mongolfiere – prime protagoniste dei cieli – fino alle moderne tecnologie aerospaziali.

Una grande mongolfiera sarà presente a Cattolica il 7 e l’8 giugno, nei pressi del Villaggio della Vela (Spiaggia della Lampara) disponibile per voli vincolati gratuiti a favore di grandi e piccoli.

Lunedì 8 giugno alle 18.30 al Villaggio della Vela, alla presenza delle autorità civili e militari e in diretta streaming su Ansa.it, sarà presentata l’edizione 2026.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano. Pertanto, i percorsi e le rotte saranno tracciati per enfatizzare la rete dei fari italiani, nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un Faro.

In questo scenario la tappa di Cattolica assume un ruolo particolare: la Regina dell’Adriatico, storicamente luogo di transito lungo la via Flaminia, oggi è un porto che unisce una forte tradizione marinara a un’ospitalità genuina e a un paesaggio che mette in dialogo mare e colline. La presenza del Marina Militare Nastro Rosa Tour contribuisce a mettere in luce luoghi simbolo come il Museo della Marineria Storica – sezione del Museo della Regina dedicata al mare – e l’Acquario Le Navi, il più grande della costa adriatica, oltre al patrimonio immateriale rappresentato da eventi come la festa di Stella Maris.

Nell’ambito del progetto non mancherà l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia Oceanica presente nel Mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

IL PROGRAMMA – VILLAGGIO DELLA VELA A CATTOLICA 5-8 GIUGNO 2026:

Venerdì 5 giugno ​

-alle ore 17.00 il Villaggio della Vela ospiterà la presentazione del volume edito da Giunti “Il Diario di Bordo 2025”, occasione per ripercorrere i momenti salienti dell’ultima edizione del Tour;

-alle ore 18.00 sul palco del Villaggio della Vela il prof. Stefano Furlan biologo, responsabile del Dipartimento Didattico-Scientifico per l’area Adriatica di Costa Edutainment racconterà il progetto Delfini Metropolitani Adriatico di cui è anche il referente. Si tratta dell’unità di ricerca romagnola del progetto di monitoraggio Delfini Metropolitani, coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova Onlus, con il supporto di PROMED (www.promedproject.org) è nata un anno fa con l’obiettivo di colmare un vuoto di conoscenze sulla presenza dei delfini sul versante italiano dell’Adriatico Centro Settentrionale, per valutare lo stato di conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, soprattutto in relazione agli effetti del cambiamento climatico;

-alle ore 21.30 appuntamento con il cinema presso Piazza del Tramonto, dove sarà proiettato il film “Il Comandante” (2023), diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Pierfrancesco Favino, che racconta la storia vera del sommergibile Cappellini durante la Seconda guerra mondiale.

Sabato 6 giugno ​

-dalle 17.00 alle 19.00 il Progetto Giovani propone presso il Villaggio della Vela alcuni workshop gratuiti a cura della Guardia Costiera di Ravenna: “Navigare sicuri. Prevenzione e dotazioni di salvataggio”; “Soccorso in mare. Emergenze, segnalazioni e sopravvivenza”; “Conoscere il mare. Pesca responsabile e biodiversità”. Ci sarà un laboratorio dedicato ai nodi e la possibilità di provare il simulatore di vela Optimist. Si terranno anche dei momenti di orientamento scolastico a cura dei testimonial della Marina Militare. Con la Federazione Italiana Vela sarà possibile imparare a conoscere la barca a vela e i suoi componenti, i concetti base sulle andature, con lezioni sui venti. Le attività del Progetto Giovani sono a numero limitato. E’ possibile prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop al seguente link;



-alle ore 19.00 il palco del Villaggio della Vela ospiterà “Nastro Rosa Incontra – Speciale atleti”, talk divulgativo trasmesso anche in diretta su Ansa.it e dedicato ai protagonisti sportivi;

-dalle ore 20.00 serata musicale con il DJ set sponsored by “Chalet del Mar”.

Domenica 7 giugno ​

-dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 19.00 alle 22.00 sarà possibile vivere l’esperienza del volo vincolato a bordo della mongolfiera disponibile presso la spiaggia della Lampara davanti alla piazza del Tramonto.

Modalità di accesso al volo: per vivere l’esperienza del volo vincolato bisognerà presentarsi 30 minuti prima dell’inizio dell’attività nella zona di volo: 08.30 la mattina, 18.30 nel pomeriggio; la mongolfiera potrà accogliere un numero massimo di 24 visitatori ogni ora, suddivisi in gruppi da 2.

Sarà presente nei pressi della mongolfiera personale in assistenza per qualsiasi necessità.

Per motivi di sicurezza, non potranno salire a bordo della mongolfiera i bambini al di sotto dei 5 anni, donne in stato di gravidanza, persone affette da patologie cardiache e persone con disabilità (inclusi protesi e gessi);

-dalle 17.00 alle 18.00 il Villaggio della Vela ospiterà l’arrivo della sfilata di tutte le associazioni sportive che partecipano al corteo di Cattolica in Sport e che alle 18.30 saranno premiate sul palco con la consegna della pergamena;

-dalle ore 19.30 DJ set a chiusura di Cattolica in Sport;

-alle ore 21.30, in Piazza del Tramonto, secondo appuntamento con il cinema con la proiezione del docufilm “Le Frecce Tricolori”, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e l’Aeronautica Militare e dedicato alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, con uno sguardo intimo e spettacolare sulla vita dei piloti tra immagini in volo e quotidianità della base di Rivolto.

Lunedì 8 giugno ​

-dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 19.00 alle 22.00 sarà possibile fare l’esperienza del volo vincolato a bordo della mongolfiera ITA Airways predisposta presso la spiaggia della Lampara dinnanzi alla piazza del Tramonto;

-alle ore 18.30, sul palco del Villaggio della Vela, sarà presentata l’Aeronautica Militare Balloon Cup;

-dalle ore 19.30 avrà luogo la cerimonia di premiazione di fine tappa.

Le prossime tappe del Marina Militare Nastro Rosa Tour sono:

-Vieste (10 – 13 giugno)

-Taranto (15 – 18 giugno)

-Siracusa (20 – 23 giugno)

-Tropea (25 – 28 giugno)

-Napoli (30 giugno – 3 luglio)

-Portoferraio (5 – 8 luglio)

-Genova (10 – 12 luglio)