La Cinquecento Trofeo Line Honour iMilani a Trial, no error!!! e Colombre

Tanti arrivi nella notte, le ultime 5 barche navigano lungo l’Istria

E’ Trial, no error!!! Corsair 31C del tedesco Jan Van Dyk la prima imbarcazione assoluta a tagliare il traguardo di Caorle, mercoledì 3 giugno alle ore 20:44:10, aggiudicandosi il Trofeo iMilani Line Honour Xtutti della 52ª edizione de La Cinquecento, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV e per il Trofeo Masserotti-UVAI.

Bisogna tornare al lontano 1985 per trovare un multiscafo primo al traguardo di questa regata offshore: si trattava di Goldie Italia, condotta da Adriano Goldschmied, padrino del denim da poco scomparso, in coppia con Alberto Fucale.

Una barca avveniristica per l’epoca di 18,24 metri, che aveva anche stabilito il record a La Cinquecento, con 88 ore di navigazione.

Quarant’anni dopo, con barche molto diverse per strutture e concezioni, l’impresa del trimarano di soli 9,15 metri che ha finito la regata in 79h 44” 10’ ha un sapore epico, per come sono riusciti a condurre a termine la prova, in condizioni meteo durissime e tenendo testa a scafi molto più grandi. Gioia e stupore a bordo per questa vittoria, così sintetizzata dall’armatore Jan Van Dyk, skipper e velista di Brema noto per aver partecipato a competizioni di alto livello, in particolare alla Kieler Woche, regatando a bordo di multiscafi Corsair “E’ stata una regata bagnata, molto difficile e impegnativa, i multiscafi per correre hanno bisogno di molto vento e quello l’abbiamo avuto, ma prima del passaggio di Sansego il maestrale ci ha penalizzati, perché scendere a bordi per noi è molto impegnativo. Il tratto dopo le Tremiti ci ha invece favoriti, abbiamo scelto di tenerci in una fascia centrale dell’Adriatico per la risalita, in cui abbiamo trovato condizioni ideali per noi, non avremmo avuto chances navigando lungo la costa. Ringrazio i membri del mio team, Daniel Labhart e Jasper Marwege che ha scelto la tattica giusta e ci ha permesso questo bellissimo risultato, che non ci aspettavamo, alla nostra prima La Cinquecento.”

Il Trofeo iMilani Line Honour X2 va a Colombre, JPK 10.80 di Massimo Juris, per la prima volta in regata con Roberto Scardellato, socio CNSM, che hanno tagliato il traguardo mercoledì 3 giugno alle ore 22:36:27, terzi assoluti dietro a Grey Goose di Roberto Volpato (21:18), superando nell’ultimo tratto Mr Hyde e Butterfly. Così l’equipaggio al traguardo “Era la prima volta che univamo le nostre esperienze. Dopo una attenta preparazione, pur non avendo particolari aspettative, eravamo pronti. Abbiamo fatto fin da subito una buona regata, ma scrollarci di dosso le barche più piccole non era facile, anche per la bravura dei loro equipaggi. Quando nel tratto di ritorno, all’altezza di Rovigno, è entrata la bora a 40 nodi con raffiche a 46 ci siamo detti: “Ecco è il nostro momento”, ma pagare il compenso di una regata di 500 miglia in 60 miglia non é facile…aspettiamo le classifiche finali.”.

Gli arrivi sono proseguiti per tutta la notte: in quarta posizione ha tagliato il traguardo alle 23:20 Butterfly, una delle sorprese di questa edizione con Hans Kastenhofer- Luca Perissinotto, seguiti da Ama di Claudio De Carli (23:58), Swanderful di Franco Bressan (00:21), Oxygen di Andrea Gozo (00:27), Mr Hyde di Marco Rusticali-Riccardo Rossi protagonisti di una corsa incredibile per la maggior parte in testa alla flotta (00:53), Tokio di Massimo Minozzi con il giovane derivista veneziano Pietro Scarpa (01:11), Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco (04:06), Solid White di Wolfgang Alber (06:23), Bellerophon degli statunitensi Leslie Moeller-Gordon Cameron (06:28), per chiudere con l’equipaggio di casa, Black Angel di Paolo Striuli-Federico Montagner (06:50).

Le ultime 5 barche ancora in regata dopo i numerosi ritiri dovuti a danni per vento sostenuto e temporali, hanno girato le Isole Tremiti e si stanno avvicinando Sansego.

Nelle prossime ore, dopo le numerose buriane che hanno investito la flotta sono previsti cali di vento lungo il percorso e nella giornata di venerdì un leggero scirocco che dovrebbe accompagnarle fino al traguardo, entro lo spirare del tempo limite, previsto sabato 6 giugno alle ore 10.00.

Intanto domani venerdì 5 giugno è previsto l’ultimo imperdibile appuntamento con Leggi La Cinquecento: presso il Museo Archeologico del Mare di Caorle alle ore 21.00 Leonardo D’Imporzano presenterà il suo “Relitti”, storie di uomini e navi che hanno segnato il passato dell’umanità; per l’occasione il Museo sarà eccezionalmente visitabile di sera dagli iscritti alla regata.

I vincitori assoluti de La Cinquecento 2026 al calcolo dei tempi compensati saranno proclamati sabato 6 giugno alla cerimonia di premiazione che si terrà, congiuntamente a quella de La Duecento, alle ore 19.00 in Piazza Matteotti.

Per seguire la rotta e i passaggi visitare il sito cnsm.org nella sezione Tracking o i canali social CNSM.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, Pellegrini Gruppo, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim.