Maccaferri Futura terza alla CIC Normandy Channel Race: un podio conquistato nelle ultime miglia di regata

Luca Rosetti e Pierre Brasseur tagliano il traguardo dopo 3 giorni, 3 ore, 1 minuto e 22 secondi di navigazione tra Manica e Mare Celtico

Caen (Francia) – Tre giorni di vento, correnti e mare aperto. Tre giorni in cui nulla è rimasto scritto fino all’arrivo. E un podio raggiunto quando ogni scelta, ogni manovra e ogni cambio di scenario potevano fare la differenza. Maccaferri Futura, il Class40 di Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR S.p.A. e leader globale nell’ingegneria civile e ambientale, ha chiuso al terzo posto la CIC Normandy Channel Race 2026, al termine di una battaglia senza tregua in una delle regate offshore più selettive del circuito Class40 internazionale.

L’equipaggio formato dal velista oceanico Luca Rosetti e dal co-skipper Pierre Brasseur ha completato il percorso dopo 3 giorni, 3 ore, 1 minuto e 22 secondi di navigazione, in una regata caratterizzata da condizioni dure, tra vento forte, mare agitato e continui cambi di scenario. Dopo una lunga e velocissima discesa di poppa, Maccaferri Futura ha affrontato l’ultima bolina in condizioni meteo estremamente variabili, con il vento che nelle ore finali ha continuato a oscillare d’intensità e direzione, mantenendo la regata aperta fino all’arrivo.

Per Luca Rosetti, alla sua prima partecipazione alla CIC Normandy Channel Race, il risultato assume un significato particolare: con il piazzamento ottenuto a Caen entra infatti nel ristretto gruppo di velisti italiani saliti sul podio della storica competizione normanna.

Il terzo posto alla CIC Normandy Channel Race rappresenta un nuovo importante risultato per Maccaferri Futura che, dopo il piazzamento sul podio alla Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest, dimostra ancora una volta velocità, solidità e capacità di adattamento anche nelle condizioni più difficili.

Il prossimo appuntamento sarà la Round Ireland Yacht Race, la più importante regata offshore irlandese. Disputata per la prima volta nel 1980, la competizione prenderà il via il 20 giugno da Wicklow e si svilupperà lungo un percorso di 704 miglia nautiche attorno all’isola d’Irlanda.