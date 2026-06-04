Nel week end si chiude il Trofeo Filippi di Beach Sprint: a Marina di Castagneto 345 atleti da 30 nazioni

ROMA – Da domani a domenica, a Marina di Castagneto Carducci (Livorno), si terrà la quarta e ultima prova del Trofeo Filippi di Beach Sprint, specialità remiera pronta a fare il suo esordio a Los Angeles 2028. Saranno trenta le nazioni rappresentate in gara per un totale di 345 atleti pronti ad affrontare percorsi da 500 metri di voga in acqua con giro di boa, a bordo delle imbarcazioni da Coastal, preceduti e seguiti dalla corsa in spiaggia. Si tratta del più importante appuntamento internazionale prima degli Europei e dei Mondiali, programmati rispettivamente in Spagna e Cina a metà settembre e metà ottobre. La quarta tappa toscana, nell’ambito del circuito promosso per ricordare la figura di Lido Filippi (fondatore del cantiere Filippi Boats), segue quelle di Mondello (27-29 marzo), Fano (17-19 aprile) e Bacoli (10-12 maggio).

Da segnalare la presenza della Cina, già protagonista quattro settimane fa in terra campana, e dell’americano Christopher Bak, campione mondiale nel singolo 2022, 2024 e 2025. Proprio nel singolo maschile, Bak si troverà di fronte l’azzurro Gabriele Loconsole, primo nella classifica generale delle prime tre prove con 32 punti davanti ai 27 del tedesco Moritz Wolff e ai 22 del lituano Zygimantas Galisankis. Da segnalare il ritorno in gara dopo l’operazione alla schiena dello specialista Giovanni Ficarra, un oro e un argento ai Mondiali negli ultimi cinque anni. Nel doppio misto, specialità in cui al comando della graduatoria ci sono i lituani Dominykas Jancionis e Martyna Kazlauskaite, l’Italia schiera Federica Cesarini (campionessa olimpica di Tokyo 2020) e Federico Ceccarino (vicecampione mondiale Beach Sprint 2024). Attenzione anche ai genovesi Silvia Tripi (argento ai Mondiali e bronzo agli Europei nella specialità nel 2024) e Davide Mumolo (riserva a Parigi 2024 e azzurro lo scorso anno in singolo ai Mondiali Assoluti), a Pietro Willy Ruta (bronzo olimpico a Tokyo 2020), a Lucio Fugazzotto (tre volte medagliato iridato U19 nel singolo) e ad Antonio Vicino, plurimedagliato nel Canottaggio flat. Il singolo femminile vedrà protagoniste le azzurre Carlotta Savona e Maria Elena Zerboni.

Queste le trenta nazioni rappresentate a Marina di Castagneto. Australia, Austria, Brasile, Cina, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Usa e ovviamente l’Italia. Il programma prevede venerdì i time trials riservati a universitari, Master e al circuito nazionale, sabato i time trials e gli ottavi di finale del programma internazionale insieme alle finali universitarie e Master, domenica prima la conclusione della parte internazionale e poi di quella nazionale.

Nella foto (ph Canottaggio.org / Julia Kowacic): il doppio misto Ceccarino-Cesarini