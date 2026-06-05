Gaeta per dieci giorni capitale della vela targata FIV

Dieci giorni di grande vela nel golfo di Gaeta, a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio arrivano due eventi della Federazione Italiana Vela che coinvolgeranno centinaia di barche, velisti e club da tutta Italia, per due specialità chiave nel panorama nazionale: la vela d’altura e la vela giovanile.

Alla presenza del Presidente FIV Francesco Ettorre e di numerose autorità del territorio, presso lo Yacht Club Gaeta sono state presentate due tra le Regate FIV più importanti dell’anno, che porteranno in mare e a terra migliaia di velisti e accompagnatori, assegnando titoli tricolore e aprendo sguardi sul futuro di questo sport.

Arrivano infatti a Gaeta: il Campionato Italiano Assoluto d’Altura Edison Next, dal 22 al 27 giugno, e la Coppa Primavela Kinder Joy of moving, dal 1 al 4 luglio. Una striscia velica inedita per entità e durata, che arricchisce la già lunga tradizione gaetana in questo sport.

Il primo è un appuntamento storicamente prestigioso, assegna gli “scudetti” tricolore nelle classi della vela d’Altura, le barche cabinate di lunghezza tra 9 e 15 metri, specialità nella quale la vela italiana è tra le prime al mondo. Previsti quattro giorni di regate tra le boe, percorsi brevi e più prove al giorno, più una regata costiera. Iscritte circa 40 imbarcazioni con arrivi da tutti i mari che circondano la penisola, e molti campioni italiani in carica.

Per tutta la durata della manifestazione, il FIVillage e gli spazi dello Yacht Club Gaeta E.V.S. ospiteranno attività tematiche, incontri e momenti di intrattenimento, offrendo a equipaggi e accompagnatori un’esperienza completa anche a terra. Ad aprire ufficialmente la settimana sarà il corso OSR (Offshore Special Regulations), in programma il 22 e 23 giugno, a conferma dell’attenzione dell’evento anche agli aspetti di sicurezza e formazione.

Programma: lunedi 22 giugno arrivi e controlli di stazza, martedi 23 cerimonia di apertura, regate da mercoledi 24 a sabato 27, giorno in cui ci sarà la cerimonia di premiazione, con pasta party al rientro dalle regate ogni giorno. Nella serata di mercoledi 24 è previsto il Crew Party, mentre il 25 Edison Next ha organizzato una cena dedicata ad armatori, istituzioni e autorità

Il secondo evento è un fiore all’occhiello della crescita della vela giovanile italiana, considerata un vero e proprio esempio a livello internazionale per numeri e risultati: è rivolta infatti ai giovanissimi (tra 9 e 15 anni) che sono all’avvio dell’attività agonistica, perché freschi dei primi corsi presso una Scuola Vela FIV.

La Coppa Primavela è un appuntamento storico che si disputa da oltre quaranta anni, l’edizione numero 41 per la prima volta lo fa approdare a Gaeta. Tra i momenti caratteristici di questa grande festa della vela baby, la cerimonia di apertura preceduta da una sfilata delle squadre da tutte le regioni italiane, che attraverserà i caratteristici vicoli di Via dell’Indipendenza e l’area pedonale nel cuore della città, per poi proseguire verso il villaggio accompagnata da una banda musicale. La manifestazione vedrà in acqua circa cinquecento piccoli atleti, che regateranno con le più diffuse classi giovanili: i singoli ILCA 4 e Optimist, il singolo acrobatico O’Pen Skiff e il windsurf Techno 293, tutti sia maschili che femminili.

Programma: mercoledi 1 luglio cerimonia di apertura, con sfilata delle squadre delle 15 Zone periferiche dell’attività FIV, da giovedi 2 a sabato 4 luglio regate, seguite dalla cerimonia di premiazione. Il 2 luglio è prevista anche una attività collettiva di pulizia dei fondali che coinvolgerà i ragazzi. Da non perdere venerdi 3 luglio il Nutella Party!

Con una previsione di oltre duemila presenze complessive nell’arco delle due manifestazioni, gli eventi FIV a Gaeta rivestono un’importanza notevole anche sotto l’aspetto economico, generando un indotto sul territorio stimato intorno al milione di euro.

Il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026 e la Coppa Primavela Kinder Joy of Moving sono organizzate dallo Yacht Club Gaeta E.V.S. ASD su delega della Federazione Italiana Vela, di concerto con UVAI e Classi interessate, con la collaborazione di Regione Lazio – Assessorato allo Sport e Turismo, Provincia di Latina, Comune di Gaeta, Parco Riviera di Ulisse, Sezione Vela Fiamme Gialle, Lega Navale Italiana Sezione di Gaeta, Base Nautica Flavio Gioia e Circolo Nautico Caposele.

DICHIARAZIONI

Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela: “La vela italiana vive un momento di grande crescita globale, dai risultati a tutti i livelli – olimpici, giovanili, nell’altomare, nelle nuove classi emergenti – ai numeri del movimento, l’interesse per la vela anche per l’arrivo in Italia di grandi eventi come l’America’s Cup o il SailGP, gli iscritti alle scuole vela federali, la partecipazione alle regate e il relativo indotto economico sui territori. Gaeta e il suo mare sono da tempo una certezza per le nostre attività: le persone, i circoli affiliati, le condizioni meteomarine del Golfo, creano un mix che garantisce agli eventi FIV il risultato voluto: la soddisfazione e i ricordi entusiasti di tutti i partecipanti.

Ringrazio le istituzioni, a cominciare dal Sindaco Cristian Leccese e insieme a tutte le altre, per il supporto convinto che offrono sempre allo sport della vela.”

Luca Simeone, Vicepresidente YCG: “Ospitare, a distanza di pochi giorni, il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next e la Coppa Primavela Kinder Joy of moving significa accogliere a Gaeta il presente e il futuro della vela italiana. Due eventi che porteranno sul territorio i migliori equipaggi del panorama ORC nazionale, centinaia di giovani velisti, tecnici, ufficiali di regata, famiglie e accompagnatori, generando un importante indotto per l’intero comparto turistico e commerciale della città.

Questi eventi rappresentano la dimostrazione concreta di come la vela possa essere un motore di sviluppo per il territorio, capace di coniugare sport, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali. Il Golfo di Gaeta è pronto a fare ciò che sa fare meglio: offrire un campo di regata eccezionale e accogliere la comunità della vela con la passione e l’ospitalità che da sempre ci contraddistinguono.”

“Continuiamo a sostenere con convinzione la Federazione Italiana Vela nelle sue iniziative volte a promuovere la cultura del mare e a valorizzare la crescita di piccoli e grandi talenti.- dichiara Giovanni Brianza, CEO Edison Next – In particolare, con il Campionato Italiano Assoluto d’Altura, vogliamo celebrare non solo l’eccellenza che rende prestigiosa la vela azzurra a livello internazionale, ma anche quell’attitudine condivisa che spinge a superare i propri limiti e a guardare sempre al futuro. Crediamo che solo facendo squadra sia possibile concretizzare quella visione e quei valori che permettono di guardare lontano e di trasformare in meglio comunità e territori”.

Antonio Massimo Castiglia, Ferrero Kinder Joy Of Moving: “Anche quest’anno la Coppa Primavela, nello straordinario scenario di Gaeta, rinnova lo spettacolo di questa moltitudine di piccoli atleti, istruttori e genitori che rappresenta il raggiungimento di quell’obiettivo che sta alla base della promozione di una sana attività sportiva capace di coinvolgere tantissimi giovani e circoli velici. Ringraziamo la FIV di poter essere di supporto alla manifestazione e a tutto il movimento velico giovanile come espressione del progetto di responsabilità sociale Ferrero Kinder Joy of Moving.”

INTERVENTI ISTITUZIONALI

“Queste due manifestazioni non sono semplici appuntamenti sportivi isolati”, ha esordito la Vice Sindaco di Gaeta, Gianna Conte nel suo discorso di apertura, “ma rappresentano il coronamento di un grande lavoro di squadra e di un percorso strutturato che abbiamo costruito con dedizione nel corso degli anni. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale alla Federazione Italiana Vela e al presidente Luca Simeone per aver scelto, ancora una volta, la nostra città come teatro di questi eventi fondamentali”.

Una compattezza istituzionale ribadita con forza anche da Cosmo Mitrano, Consigliere Regionale del Lazio: “La presenza fisica e compatta delle istituzioni a supporto di queste iniziative non è un fatto scontato, ma rappresenta un valore aggiunto straordinario per il nostro territorio. Siamo certi che l’assessorato regionale dimostrerà una grandissima sensibilità verso queste progettualità. Con un calendario così fitto, che toccherà diverse tappe, dobbiamo lanciare un messaggio chiaro: non ha più senso parlare di singole città divise o in competizione. Oggi dobbiamo ragionare come un ‘Golfo unito’. La vera forza risiede nella capacità di fare rete e raggiungere sinergie. Sosteniamo fermamente questi eventi perché, oltre all’indubbio valore agonistico, generano un profondo impatto sociale, inclusivo e di accoglienza attraverso i nostri porti. Questo straordinario binomio tra sport e turismo rappresenta un potente volano economico e di attrattività per l’intero comprensorio”.

Una visione perfettamente allineata con le linee programmatiche della Regione Lazio, espresse dall’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione Energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo, che si fondano su tre pilastri cardine: “Obiettivo delocalizzazione: La Regione Lazio investe nei grandi eventi sportivi per estendere i flussi economici oltre Roma, coinvolgendo attivamente tutte le province. Lavoro di squadra: Viene rimarcata la forte sinergia tra la Regione, la Federazione e le istituzioni locali per valorizzare il territorio in un momento storico strategico. Supporto concreto: L’iniziativa rispecchia la legge regionale approvata tre anni fa e si consolida attraverso il patrocinio e la partecipazione della Federazione al bando dell’Assessorato ai grandi eventi sportivi.”

Nel corso del suo intervento, il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha voluto ricordare la storicità millenaria di questo rapporto: “Quello tra Gaeta e il mare è un legame glorioso che evochiamo da più di duemila anni. Già nel 66 a.C. – una citazione che ripeto sempre per far comprendere quanto sia profonda questa radice – Marco Tullio Cicerone, in una celebre orazione al Senato romano, definiva il nostro porto come ‘celeberrimus et tutissimus navium’. È un legame che ha reso grande la nostra storia: dal Ducato di Gaeta alle Repubbliche Marinare, dall’era borbonica fino all’Unità Nazionale. Proprio qui, nella rada di Gaeta, dove in questi giorni si sfideranno tantissimi atleti da tutta Italia, si sono abbracciati i primi marinai d’Italia”.

“Un patrimonio storico e culturale che l’amministrazione intende proiettare verso il futuro. “Questo sentimento di attaccamento al mare ha sempre portato civiltà, inclusione, cultura, benessere e progresso”, ha concluso il Sindaco Leccese. “Oggi vogliamo rilanciarlo con forza, affinché Gaeta diventi un punto di riferimento non solo di orgoglio territoriale, ma di valorizzazione dell’intera cultura italiana del mare.”

FIVILLAGE Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

IL TITLE SPONSOR DELL’ITALIANO ALTURA, EDISON NEXT Da quattro anni Edison Next è partner della FIV con cui condivide valori come determinazione, resilienza, velocità, innovazione, spirito di squadra e sostenibilità. Edison Next è la società del Gruppo Edison che è al fianco di aziende, pubbliche amministrazioni e comunità locali per crescere insieme attraverso soluzioni energetiche che sostengono la competitività dell’industria e generano valore per i territori.

IL TITLE SPONSOR DELLA COPPA PRIMAVELA, KINDER JOY OF MOVING Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare.

Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 30 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

ONE OCEAN FOUNDATIONFIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.