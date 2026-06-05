La Solaris Cup porta a Porto Rotondo 65 imbarcazioni e oltre 300 protagonisti della vela

Yacht Club Porto Rotondo sede ospitante dell’evento, con Marina e Consorzio impegnati in un lavoro congiunto per accogliere armatori, equipaggi e ospiti nella cornice della destinazione Sardegna

Porto Rotondo – È entrata oggi nel vivo, nelle acque antistanti Porto Rotondo, la Solaris Cup, appuntamento ormai tradizionale della stagione velica sarda e momento di incontro per la community Solaris. Lo Yacht Club Porto Rotondo accoglie in questi giorni gli equipaggi delle 65 imbarcazioni iscritte e oltre 300 membri di equipaggio tra armatori e atleti, confermando il ruolo della località gallurese come scenario privilegiato per la grande vela mediterranea.

L’evento rappresenta una manifestazione di rilievo per il territorio, capace di coniugare sport, accoglienza, cultura marinaresca e valorizzazione della destinazione. Le regate, cominciate oggi e in programma fino a domani, portano in mare una flotta numerosa e qualificata, con equipaggi provenienti da diversi Paesi e un programma che affianca alla competizione sportiva momenti di relazione a terra.

Questa sera è prevista la cena dedicata agli armatori presso l’Hotel Sporting di Porto Rotondo, mentre domani la manifestazione si concluderà con la serata finale e le premiazioni nel villaggio appositamente allestito nell’area antistante la sede del Club.

“La Solaris Cup è ormai un appuntamento che appartiene alla storia recente di Porto Rotondo e alla vita del nostro Yacht Club”, dichiara Corrado Fara, Presidente dello Yacht Club Porto Rotondo. “Ospitare armatori, equipaggi e atleti in un contesto così importante è per noi motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità. Il lavoro svolto insieme alla Marina di Porto Rotondo e al Consorzio di Porto Rotondo dimostra quanto la collaborazione tra le realtà del territorio sia determinante per offrire una manifestazione sportiva di qualità e, allo stesso tempo, un’accoglienza capace di lasciare negli ospiti il desiderio di tornare”.

Accanto alla vela, lo Yacht Club Porto Rotondo ha voluto dare spazio anche all’arte, confermando la propria vocazione a essere non solo sede sportiva, ma luogo di incontro tra mare, cultura e creatività. All’interno del Club sono infatti presenti le opere dell’artista Bob Marongiu, autore di un linguaggio visivo riconoscibile per energia cromatica e immediatezza espressiva. I colori vivaci delle sue opere hanno caratterizzato anche le bandiere di classe, trasformando il rientro in porto delle imbarcazioni in un momento di forte impatto visivo: tutte le barche, issando a riva le bandiere al termine delle regate, hanno portato sulle banchine di Porto Rotondo un segno di festa, identità e partecipazione.

La programmazione velica di Porto Rotondo proseguirà dal 12 al 14 giugno con il CNB Rendez-Vous, evento dedicato agli armatori della flotta CNB. La manifestazione consoliderà nuovamente il rapporto con la famiglia Solaris e contribuirà a dare ulteriore lustro a Porto Rotondo e al suo Yacht Club, portando in banchina e sul campo di regata yacht di prestigio. Sono attese 20 unità a vela e circa 400 persone tra armatori, equipaggi, ospiti e operatori coinvolti nell’organizzazione, numeri destinati ad animare il porto e a confermare la capacità della località di accogliere eventi nautici di profilo internazionale.

Il successo della Solaris Cup e l’imminente appuntamento con il CNB Rendez-Vous confermano anche il valore della Sardegna come destinazione d’eccellenza per le attività sportive veliche. La qualità dei campi di regata, la riconoscibilità internazionale del paesaggio costiero, la capacità ricettiva e l’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi nautici rendono l’isola una meta sempre più centrale per armatori, team sportivi, cantieri e operatori del settore.

In questo quadro, il coordinamento tra Marina di Porto Rotondo, Yacht Club Porto Rotondo e Consorzio di Porto Rotondo assume un ruolo essenziale. Dalla gestione degli spazi in banchina all’assistenza agli equipaggi, dall’organizzazione delle attività a terra alla cura dell’ospitalità, la manifestazione nasce da un lavoro condiviso che punta non soltanto al buon esito delle regate, ma anche alla costruzione di un’esperienza completa per chi arriva a Porto Rotondo via mare o via terra.

La Solaris Cup diventa così non solo una regata, ma un racconto di territorio: sport in mare, accoglienza a terra, arte e una comunità nautica capace di trasformare un evento velico in un’occasione di promozione qualificata per Porto Rotondo e per l’intera Sardegna. Un percorso che, con il successivo CNB Rendez-Vous, rafforza la vocazione del borgo e del suo Yacht Club come punto di riferimento per la vela d’altura, per lo yachting internazionale e per una cultura dell’ospitalità capace di restare nella memoria degli ospiti.