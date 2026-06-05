Oggi a Malcesine il Campionato Italiano Dolphin 2026

Foto: © J/70 Italian Class/Zerogradinord

MaxiDolphin Lake Garda Series 2026

Malcesine– Inizia oggi, per concludersi domenica, il Campionato Italiano Dolphin 2026. Organizzato dalla Fraglia Vela Malcesine, l’evento è valido per le MaxiDolphin Lake Garda Series 2026 e ha richiamato l’adesione di ben venticinque equipaggi, con uno sguardo verso l’estero, data la presenza di un team straniero, e il solito coinvolgimento dei giovani, rappresentati da due equipaggi Under 25 – I Zona FIV Liguria e Fraglia Vela Desenzano – e tre provenienti dalle Scuole Vela della Fraglia Vela Desenzano (due team) e uno dal brindisino, più esattamente del Centro Velico Torre Guaceto.

Gli ingredienti ci sono tutti per un campionato particolarmente combattuto: diversi sono i pretendenti all’alloro che nel 2025 è stato di Achab, condotto dal timoniere/armatore Luca Nassini, ovviamente presente per difendere il titolo.

All’evento non mancherà il cantiere MaxiDolphin, produttore del monotipo disegnato da Ettore Santarelli e main sponsor del circuito, che sarà rappresentato da Giovanni Pizzatti, al timone di Baraimbo II, che guida la classifica del circuito dopo le prime quattro frazioni, e dal titolare Luca Botter, la cui ‘supervisione’ è attesa nel corso del week end.

In occasione del Campionato Italiano Dolphin 2026, la Dolphin81 International Class, oltre ai suoi partner storici, conta sul supporto di Guerini, che rappresenta una delle realtà imprenditoriali di riferimento di Ponte di Legno. Nata e cresciuta nel settore immobiliare, l’azienda ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del territorio attraverso la realizzazione di progetti residenziali innovativi e di qualità. Nel corso degli anni il gruppo ha ampliato la propria presenza anche nei settori dell’hospitality e della ristorazione, gestendo strutture ricettive e sviluppando format capaci di valorizzare l’esperienza turistica della località.

La classe Dolphin81 ringrazia i suoi sponsor ufficiali: MaxiDolphin, Bossong SPA, Alu4Expo, Sunstripes, Ristorante Capovento, Guerini, Zeno Razzi e Hotel Piccola Vela che, con il loro supporto, contribuiscono all’organizzazione e alla crescita della flotta alle regate.

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