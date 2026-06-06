Fondazione Il Porto dei piccoli e Fast and Furio Sailing Team: una mattinata di solidarietà, sport e nuove sfide sul mare

A TUTTE VELE!

Con il sostegno di Arca Fondi SGR, da sempre attenta ai temi della responsabilità sociale e dell’inclusione, l’iniziativa conferma il valore delle collaborazioni tra realtà del territorio, mondo dello sport e imprese impegnate a generare un impatto positivo sulle comunità.

Genova-Nell’ambito della Loro Piana Giraglia, Il Porto dei piccoli e il Fast and Furio Sailing Team si incontrano per condividere i valori dello sport, dell’inclusione e della crescita personale, in una cornice che celebra la passione per il mare. Un solo obiettivo: offrire ai bambini e ai ragazzi con fragilità occasioni concrete di crescita attraverso il mare e la vela. L’incontro rappresenta un momento speciale per conoscere da vicino il valore educativo dello sport e per celebrare l’impegno di chi ogni giorno trasforma passione, determinazione e spirito di squadra in opportunità per gli altri.

“Ogni volta che un bambino sale a bordo, non vive soltanto un’esperienza sul mare: scopre nuove possibilità, supera paure e costruisce fiducia in sé stesso. Per questo siamo particolarmente felici di condividere questa giornata con il Fast and Furio Sailing Team, una realtà che interpreta lo sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Ai nostri campioni auguriamo vento in poppa e mari favorevoli per le sfide che li attendono”, dichiara Gloria Camurati Leonardi, presidente del Porto dei piccoli.

Dal canto suo, Furio Benussi, project manager di Fast and Furio, sottolinea:

“Il mare ha una capacità straordinaria: per qualche ora riesce a far dimenticare tutto il resto e lascia spazio alla scoperta, alla curiosità e alla meraviglia. È per questo che per noi incontri come quello con Il Porto dei piccoli hanno un valore speciale. Vedere questi bambini avvicinarsi alla vela, fare domande, sorridere e immaginare nuove avventure ci ricorda quanto sia importante condividere ciò che abbiamo imparato in tanti anni di mare. Se riusciamo a regalare loro una giornata diversa, fatta di emozioni positive e nuove prospettive, allora abbiamo già vinto la nostra regata.”

“Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà, offrendo ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di fragilità un’occasione di crescita, fiducia e scoperta attraverso il mare e la vela”, dichiara Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR.