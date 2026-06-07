Italia tre volte d’argento nell’ultima prova del Trofeo Filippi di Beach Sprint

MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI – Tre medaglie d’argento per l’Italia in occasione delle finali del circuito internazionale della quarta e ultima tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci dove negli ultimi tre giorni si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli) e Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate): gli azzurri, nel 2025 quinti ai Mondiali e agli Europei, superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca di Adam Perout e Michaela Pospisilova e in semifinale la Cina di Hongze Gao e Zhijin Li. Confronto serrato per l’oro dove la Lituania di Zygimantas Galisanskis e Raminta Morkunaite precede l’Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle quattro tappe del Trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti proprio dietro la Lituania prima con 65.

Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L’atleta di Fiamme Gialle/Peloro Rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino (Marina Militare) e poi conquista il successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolff. In finale sconfitta di misura, per poco più di un secondo, contro il tedesco Franz Werner. Con questo risultato, Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del Trofeo Filippi proprio dietro i tedeschi Werner e Wolff. Argento per Carlotta Savona nel singolo Under 19 femminile. L’azzurra del CS Urania, dopo aver superato nei quarti la turca Irem Ustundag e in semifinale l’austriaca Elena Schalk, cede in finale per meno di un secondo alla cinese Weiwei Zhu ma festeggia il successo nella classifica generale del Trofeo Filippi grazie ai 66 punti collezionati tra Mondello, Fano, Bacoli e Marina di Castagneto. Eliminate ai quarti Lisa Marchetti (SC Varese) e Silvia Messina (Peloro Rowing).

Quarto posto per Andrea Sciavicco Fasano nel singolo Under 19 maschile. L’atleta della Peloro Rowing vince per 15 centesimi il duello con il tunisino Zantour Iyed nei quarti prima di cedere al ceco Lukas Kasik in semifinale. Nella finale per il bronzo, a spuntarla è il ceco Lukas Krizek che vince la classifica generale di specialità proprio davanti a Sciavicco Fasano. Termina nei quarti di finale del doppio misto Under 19 l’avventura di Peloro Rowing (Gaia Saija, Andrea Sciavicco Fasano) e SC Palermo (Giorgia Cassina, Federico Andrei Munteanu.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org / Luca Pagliaricci): i podi del doppio Senior misto, singolo Senior maschile e singolo U19 femminile.

RISULTATI

