Range Rover Sardinia Cup 2026: Blue e WB IX portano lo Yacht Club Rimini all’ottavo posto

Porto Cervo – Al termine di una settimana esaltante, Blue e WB IX hanno archiviato la partecipazione alla Range Rover Sardinia Cup 2026 issando il guidone dello Yacht Club Rimini all’ottavo posto della classifica combinata di questo prestigioso evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Una regata che ha confermato tutte le aspettative della vigilia, a partire dall’elevato livello tecnico delle imbarcazioni presenti, rappresentanti il meglio del panorama internazionale, per arrivare al prestigio dei velisti coinvolti (su oltre duecentosessanta atleti presenti, oltre cento vantano almeno un passaggio alle Olimpiadi) passando per le incredibili condizioni della Gallura e per l’ospitalità dello Yacht Club Costa Smeralda.

Che non sarebbe stata una passeggiata era ben chiaro a tutti i componenti del team, ma mai come in questa occasione la differenza l’ha fatta esserci e l’essersi confrontati con il meglio che la vela internazionale ha oggi da offrire.

Per quanto riguarda il Bluenext Sailing Team, impegnato nel gruppo SC1, il miglior risultato in compensato, calcolato sulla base del sistema IRC, certo non il più premiante per la barca armata da Bonfiglio Mariotti, è stato un quinto, giunto al termine della costiera odierna. Oggi il team coordinato dal tattico Afonso Domingos è riuscito a unire ottimi spunti a un attento approccio strategico, rimediando un parziale che ha premiato il team riminese per gli sforzi profusi durante questa impegnativa settimana. Alla fine, Blue ha chiuso all’ottavo posto del raggruppamento dominato da Ino Veritas del Royal Ocean Racing Club.

“Chiudiamo una delle esperienze più formative mai affrontate a livello agonistico consapevoli di aver dato tutto e di averci creduto sempre: tanto basta per ritenerci soddisfatti. Nonostante sia ben presto emerso che a dettare le gerarchie sarebbe stato il gap, i ragazzi non si sono dati per vinti e, pur tenendo alta la concentrazione, non hanno perso occasione per sdrammatizzare e fare gruppo. Come in occasione di venerdì scorso, quando si sono presentati in banchina con i baffi, le camicie hawaiane e i cappellini dei Detroit Tiger, regalandosi un casual friday in puro stile Magnum P.I. ed è così vestiti che abbiamo affrontato due prove caratterizzate da raffiche prossime ai 30 nodi. Abbiamo lottato, senza rinunciare alla guasconeria che contraddistingue noi romagnoli. Ringrazio Fabrizio Boromei e il team per quanto fatto ed estendo il mio ringraziamento a Pietro Bianchi e Gianclaudio Bassetti, che con WB IX e il loro equipaggio hanno dato tutto quanto noi” ha dichiarato l’imprenditore digitale riminese, Bonfiglio Mariotti.

Portacolori dello Yacht Club Rimini e dello Yacht Club Parma tra gli scafi del gruppo SC2, anche WB IX ha sofferto le incognite del regolamento IRC e ha chiuso la sua partecipazione al nono posto della classifica, dove a imporsi è stato Ran, che aggiunge questo successo al già ricco palmares.

“È stato un privilegio poter partecipare ad un evento che ritengo rappresenti il massimo livello dell’altura internazionale, sia per le barche partecipanti, sia per gli equipaggi, sia per la location. Una specie di Champions League della vela con le migliori squadre e migliori atleti in circolazione. Tutto questo arricchito dalla piacevolissima classifica per Team, che aggiunge alla parte sportiva – sportiva, perché qui non si è trattato di yachting – e tecnica, la forza della condivisione e dell’unione.

Condividere con il Bluenext Sailing Team questa esperienza aggiunge la ciliegina sulla torta, una torta purtroppo amara dal punto di vista di WB IX poiché, nonostante il nostro straordinario equipaggio ha fatto tutto al meglio, senza errori e sfruttando ogni raffica per poter guadagnare metri, la nostra barca, che pure si è comportata perfettamente rispettando sempre i propri target, è stata decisamente penalizzata da un rating assolutamente inverosimile, che ha tolto la parte adrenalinica della classifica e questo oltre ad averci collocato nella parte bassa della graduatoria, non ci ha consentito di portare i meritati punti al nostro team.

Detto ciò, esperienza straordinaria, regate bellissime, Maestrale deciso e planate a 21 nodi: tutto questo nel campo di regata più bello del mondo. Chiudo con una frase breve: ci sono regate che si ricordano per sempre e questa è certamente una di queste! Grazie agli equipaggi dello Yacht Club Rimini” è stato il commento di Gianclaudio Bassetti, co-armatore con Pietro Bianchi di WB IX.

Per la cronaca, a vincere la Range Rover Sardinia Cup 2026 è stato il team del Royal Ocean Racing Club, composto da Ino Veritas e Garm.

Per consultare la classifica della classe SC1 clicca qui.



Per consultare la classifica della classe SC2 clicca qui.



Per consultare la classifica combinata della Range Rover Sardinia Cup 2026 clicca qui.

