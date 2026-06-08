AL VIA A MACCAGNO IL CAMPIONATO ITALIANO SNIPE

L’appuntamento tricolore farà anche parte dell’European Trophy Sailing Circuit

Maccagno, lago Maggiore – Tutto è pronto presso l’Unione Velica Maccagno, sodalizio velico fondato nel 1977 sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, per il Campionato Italiano-European Trophy Sailing Circuit della classe Snipe. La manifestazione si svolgerà dal 10 al 14 giugno, la prima partenza è prevista alle ore 13.00 di giovedì 11 giugno sul campo di regata antistante Maccagno e il Canalone.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione di una quarantina di equipaggi provenienti, oltre che dal nostro paese, anche da Argentina, Brasile, Gran Bretagna, Norvegia, e Stati Uniti.

Questo il programma:

Mercoledì 10 giugno: a partire dalle ora 10.00 registrazione, ispezioni di stazza

Giovedì 11 giugno: a partire dalle ore 9.00 registrazione, ispezioni di stazza e skipper briefing; ore 13.00 segnale di avviso della prima prova delle 9 prove previste (massimo tre al giorno)

Venerdì 12 giugno: regate

Sabato 13 giugno: regate

Domenica 14: regate e premiazione

La classifica prevede lo scarto del peggiore risultato se verranno disputate almeno 7 prove. Il Campionato Italiano 2026 è valido per la Coppa Duca di Genova e in questa occasione verrà anche assegnato il Trofeo Ezio Braga al miglior equipaggio appartenente alla flotta Orta Maggiore Ceresio.

Il Comitato di Regata sarà presieduto dal giudice triestino Paolo Crozzoli con la piemontese Franca Venè e il verbanese Roberto Tommasi.

Il Campionato Italiano Snipe 2026 si svolgerà con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con la collaborazione del Circolo Velico Porto Ceresio e con il contributo di : CISAL RUBINETTERIA, MAS MARINE, OLIMPIC SAILS, NUNCAS MARINE, GOTTIFREDI MAFFIOLI, ALCEA VERNICI.