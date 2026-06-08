ARGENTARIO SAILING WEEK – MIRAMIS TROPHY: YACHT CLUB SANTO STEFANO E MIRAMIS INSIEME PER LA 25ª EDIZIONE DELLA STORICA REGATA

Miramis rafforza il suo supporto alla manifestazione velica in programma dal 24 al 28 giugno

Argentario– In occasione della 25ª edizione dell’Argentario Sailing Week – Miramis Trophy, in programma dal 24 al 28 giugno, Miramis rinnova la partnership con lo Yacht Club Santo Stefano assumendo per la prima volta il ruolo di title sponsor della manifestazione.

L’Argentario Sailing Week – Miramis Trophy, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario velico internazionale dedicato agli yacht classici e d’epoca. Quest’anno saranno circa 50 le imbarcazioni attese, con armatori ed equipaggi provenienti da tutto il mondo, che trasformeranno l’Argentario in un punto d’incontro tra sport, cultura del mare e ospitalità.

Il programma della manifestazione si svilupperà nell’arco di cinque giornate tra regate, momenti istituzionali ed eventi conviviali pensati per gli equipaggi e gli ospiti. Dopo l’apertura ufficiale di mercoledì 24 giugno, le giornate saranno scandite dalle prove in mare, una serie di appuntamenti al Villaggio Regate e da eventi esclusivi ospitati in alcune delle location più iconiche dell’Argentario, tra cui alcune strutture di proprietà di Miramis – l’Isolotto Beach Club, l’hotel LA ROQQA e il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola – e la Fortezza Spagnola. La rassegna si chiuderà domenica 28 giugno con la cerimonia di premiazione.

La sinergia tra Miramis e lo Yacht Club Santo Stefano, avviata nel 2024, nasce dalla condivisione di valori quali il legame con il mare, la valorizzazione del territorio dell’Argentario e la volontà di offrire esperienze di eccellenza a una comunità internazionale accomunata dalla passione per la vela.

Fondato nel 1960, lo Yacht Club Santo Stefano rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento della tradizione velica nazionale e internazionale, distinguendosi per l’organizzazione di regate di prestigio e per l’impegno costante nella diffusione della cultura nautica e nella tutela del mare. Miramis, società internazionale di ospitalità di lusso, sviluppa progetti di accoglienza che coniugano eccellenza, sostenibilità e valorizzazione dei luoghi in cui opera. Attraverso le sue strutture e le iniziative dedicate agli ospiti, promuove un modello di turismo esperienziale profondamente connesso con il territorio e la comunità locale.

La partnership tra Miramis e lo Yacht Club Santo Stefano prevede la presenza integrata del brand durante tutta la manifestazione: dal Villaggio Regate alle cerimonie ufficiali, fino ai materiali di comunicazione e agli allestimenti in mare. Miramis curerà inoltre l’organizzazione di momenti dedicati agli equipaggi e agli ospiti della competizione, contribuendo a rendere l’esperienza dell’Argentario Sailing Week ancora più immersiva e autentica.

“L’Argentario Sailing Week rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità del territorio: un evento che unisce mare, tradizione nautica, eleganza e cultura locale, contribuendo a rafforzarne l’attrattività a livello internazionale. Per Miramis, assumere il ruolo di title sponsor attraverso il Miramis Trophy significa condividere una visione comune per lo sviluppo della destinazione e sostenere iniziative capaci di generare valore duraturo per il territorio. Crediamo che la crescita dell’Argentario passi anche attraverso eventi di eccellenza come questo, in grado di attrarre un pubblico internazionale e di promuovere un modello di turismo fondato su qualità, autenticità e sostenibilità”, ha dichiarato Stefano Cuoco, CEO di Miramis.

“Siamo orgogliosi di consolidare la partnership con Miramis, brand con il quale condividiamo una visione che unisce la cultura del mare alla valorizzazione del territorio dell’Argentario”, ha aggiunto Alessandro Maria Rinaldi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano. “Da questa affinità nasce il Miramis Trophy, simbolo di valori comuni e di un legame che si rafforza anno dopo anno. La collaborazione consentirà a regatanti e ospiti di vivere un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente, capace di coniugare l’eccellenza dell’ospitalità a terra con l’eleganza e la tradizione che rendono unica l’Argentario Sailing Week. Ringrazio Stefano Cuoco, CEO di Miramis e il nostro Commodoro Marco Poma per il prezioso contributo e il costante impegno nel coordinamento di questo progetto”.