Circolo Nautico Cattolica, prende il largo la stagione 2026: regate, sport, divertimento e grandi eventi sul mare

Dalla Regata Zonale Optimist al Memorial Massimo Patelli, passando per il Trofeo Bauer e le sfide dedicate a windsurf, wing foil e kite foil

Settembre nel segno della vela d’altura con il debutto del Memorial Evelino Terenzi e il tradizionale Trofeo Lions Guglielmo Marconi e Città di Cattolica

Una stagione che unisce sport, passione, memoria e innovazione. Il Circolo Nautico Cattolica si prepara a vivere un 2026 particolarmente intenso, caratterizzato da un ricco calendario di manifestazioni che accompagnerà soci, atleti e appassionati per tutta l’estate fino all’inizio dell’autunno. Un programma che conferma il ruolo centrale del sodalizio cattolichino nel panorama nautico dell’Adriatico e che porterà in città centinaia di velisti, tecnici, accompagnatori e famiglie provenienti da tutta la costa romagnola e da numerose regioni italiane.

Il calendario rappresenta perfettamente l’identità del Circolo Nautico Cattolica: una realtà che da oltre trent’anni promuove la cultura del mare, la formazione sportiva dei più giovani e la diffusione delle discipline veliche, senza mai perdere quel forte spirito associativo che continua a rendere il club un punto di riferimento per la comunità locale.

Le attività hanno preso ufficialmente il via il 10 maggio con Fondali Puliti Romagna, appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente marino e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, mentre il 30 e 31 maggio il circolo ha ospitato il Demo Day Wing e Kite. Il 2 giugno è stata la volta del Vela Day Open Day FIV, una giornata aperta a tutti organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Vela per consentire a bambini, ragazzi e adulti di avvicinarsi gratuitamente al mondo della navigazione.

Il primo grande evento agonistico della stagione arriverà però a fine giugno. Il 27 e 28 giugno Cattolica ospiterà infatti la Regata Zonale Optimist, una delle competizioni più importanti per la vela giovanile dell’intera XI Zona FIV, che comprende i circoli nautici presenti lungo tutta la costa compresa tra Goro e Cattolica. Si tratta di una regata valida per il percorso di qualificazione ai campionati nazionali e destinata ai giovani velisti della classe Optimist, categoria riservata ai ragazzi fino ai quattordici anni. L’organizzazione della prova viene assegnata a rotazione ai diversi circoli della zona e quest’anno toccherà proprio a Cattolica ospitare uno degli appuntamenti più significativi del calendario. Sono attese circa sessanta imbarcazioni, che raggiungeranno la città accompagnate da allenatori, istruttori e familiari. Una presenza che si tradurrà in un importante movimento turistico per il territorio, confermando ancora una volta come lo sport rappresenti un efficace strumento di promozione e valorizzazione della città.

Dopo l’appuntamento dedicato ai più giovani, la stagione entrerà nel vivo con una serie di manifestazioni che uniranno agonismo e memoria. Il 25 e 26 luglio si svolgerà infatti la Regata Sociale ILCA – 4° Memorial Massimo Patelli, evento dedicato a una figura particolarmente amata all’interno del circolo e scomparsa tragicamente alcuni anni fa.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è ormai diventata un appuntamento consolidato del calendario estivo e richiama equipaggi provenienti non soltanto dall’Emilia-Romagna ma anche dalle Marche e da altre regioni limitrofe. Protagoniste saranno le imbarcazioni della classe ILCA, conosciute storicamente come Laser, una delle classi più prestigiose e competitive della vela internazionale.

Il mese di agosto si aprirà con un’altra manifestazione che unisce sport e ricordo. Il 2 agosto sarà infatti la volta del Trofeo Bauer. L’evento sarà aperto alle derive e ai catamarani e rappresenterà un momento di incontro tra appassionati di diverse discipline veliche, nel segno della condivisione e del ricordo.

Una settimana più tardi, il 9 agosto, andrà in scena una delle competizioni più spettacolari dell’intera stagione: il Trofeo M. Deriu – 8ª edizione e 13° Trofeo G. Paolini. Anche in questo caso il circolo renderà omaggio a due figure storiche della propria comunità associativa attraverso una manifestazione dal grande valore sportivo. La gara sarà dedicata alle discipline più innovative e tecnologicamente avanzate del panorama nautico contemporaneo: windsurf, wing foil e kite foil. Negli ultimi anni il foil ha rivoluzionato il mondo degli sport acquatici grazie a speciali appendici che consentono alle tavole di sollevarsi dall’acqua durante la navigazione, riducendo l’attrito e aumentando velocità e spettacolarità. Una disciplina che sta vivendo una crescita straordinaria e che rappresenta oggi una delle espressioni più moderne della vela.

Il 22 agosto il mare di Cattolica ospiterà invece il Windsurf Day, giunto quest’anno alla sua 46esima edizione, giornata interamente dedicata al windsurf e al wing foil, con regate, momenti di confronto tra appassionati e occasioni di promozione per discipline sempre più diffuse lungo le coste italiane. Oggi è una vera e propria festa, ma la sua storia affonda le radici negli anni d’oro del windsurf, quando questo sport cominciava ad affacciarsi anche sulle coste italiane, carico di energia e novità. Erano gli anni Ottanta e il Circolo Nautico decise di cavalcare l’onda dell’entusiasmo lanciando una regata che, fin da subito, riscosse un grande successo. C’era fermento, c’era voglia di mare e di libertà, e il Windsurf Day divenne presto un punto di riferimento per appassionati e atleti di tutta Italia. Nel pomeriggio la partenza della Long Distance Classic windsurf, wingfoil e kite con decine di tavole vintage che coloreranno il mare dando vita ad una competizione emozionante e ricca di fascino. La partenza, davvero spettacolare, prevede la corsa verso la battigia per imbracciare il proprio windsurf e lanciarsi nella sana competizione di questo meraviglioso sport. In serata si balla e si canta a piedi nudi sulla sabbia con il tradizionale Surf Groove Party, in collaborazione con il brand “Acquasalata”.

Con l’arrivo di settembre il programma si sposterà verso la vela d’altura. Il 5 settembre debutterà infatti la prima edizione dell’XTE Challenger – Memorial Evelino Terenzi, nuova manifestazione nata per ricordare una figura molto conosciuta e apprezzata nell’ambiente nautico locale. L’evento sarà riservato alle imbarcazioni cabinati d’altura e vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da numerosi porti dell’Adriatico. Oltre alle imbarcazioni dell’Emilia-Romagna, sono attesi equipaggi provenienti dalle Marche, da San Benedetto del Tronto, da Pescara e da altre località della costa. Per questa prima edizione gli organizzatori stimano la presenza di circa trenta barche, molte delle quali caratterizzate da elevate prestazioni tecniche.

La stagione agonistica si concluderà il 20 settembre con il tradizionale Trofeo Lions Guglielmo Marconi e Città di Cattolica, appuntamento storico dedicato alle imbarcazioni cabinati a vela. Negli anni questa regata è diventata celebre non soltanto per il valore sportivo ma anche per l’atmosfera di amicizia che la caratterizza. Accanto al valore sportivo del Trofeo Lions-Marconi, riveste un ruolo centrale anche il tradizionale “Service” solidale che accompagna l’iniziativa. L’edizione di quest’anno sarà infatti dedicata alla raccolta di fondi finalizzata all’acquisto di ecografi portatili e di attrezzature per l’assistenza domiciliare a favore del Servizio Cure Palliative operante sul territorio di Rimini. Un progetto concreto che punta a migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza offerte ai malati terminali e ai pazienti affetti da patologie particolarmente gravi, confermando l’impegno dei Lions nel sostenere la comunità e le persone più fragili.

Accanto alle manifestazioni sportive, il Circolo Nautico Cattolica continuerà a investire nella formazione e nella diffusione della cultura marinara. Da giugno a settembre saranno attivi corsi di vela, windsurf, SUP, kitesurf e wing foil, mentre da settembre ad aprile proseguiranno le attività dedicate alla subacquea.