IL TEAM DEL ROYAL OCEAN RACING CLUB VINCE LA RANGE ROVER SARDINIA CUP 2026

La flotta della Range Rover Sardinia Cup nella regata costiera dell’ultimo giorno

Seconda posizione per lo Yacht Club Costa Smeralda, terzo il RORC Gold

Ino Veritas di James Neville vince in classe SC1, Ran di Niklas Zennstroem primo in classe SC2

Porto Cervo– Il Royal Ocean Racing Club si aggiudica l’ambito trofeo davanti allo Yacht Club Costa Smeralda e al team RORC Gold. In classe Sardinia Cup 1 vittoria di Ino Veritas mentre Ran vince la classe Sardinia Cup 2.

﻿La regata a squadre di yacht club, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda fin dal 1978, è ritornata quest’anno con il supporto del Partner istituzionale Range Rover dopo un’assenza di 14 anni. L’edizione 2026 si è svolta a Porto Cervo dal 31 maggio al 7 giugno, la prossima edizione si svolgerà tra il 4 e l’11 giugno 2028, in alternanza con l’Admiral’s Cup, organizzata negli anni dispari dal Royal Ocean Racing Club nel Regno Unito.

La giornata conclusiva della Range Rover Sardinia Cup ha offerto un’ultima regata costiera “da cartolina” con brezza tra gli 8 e i 10 nodi e partenza unica per entrambe le classi, SC1 e SC2, davanti a Porto Cervo. La flotta ha bolinato fino all’isola dei Monaci lasciandola a sinistra e da qui è scesa al lasco verso la secca di Tre Monti. Lasciata a sinistra la secca, le barche hanno proseguito attraverso il passo delle Bisce per scendere al lasco verso l’arrivo davanti a Porto Cervo, per un totale di circa 16 miglia.

In SC1 ha prevalso Jolt 3, autore di manovre e bordeggio perfetti, su Ino Veritas e RocketNikka, mentre in SC2 è stato Django JP a vincere la prova costiera seguito da Ran e Nola.

Andrea Recordati, Commodoro dello YCCS, ha dichiarato: “Mi congratulo con il team del RORC per la vittoria della Range Rover Sardinia Cup 2026, i nomi di Ino Veritas e Garm verranno incisi sul trofeo accanto a quelli delle precedenti edizioni di questa storica regata, che è tornata a svolgersi dopo 14 anni. Ringrazio il nostro partner istituzionale Range Rover per il supporto, tutti i concorrenti giunti a regatare in Costa Smeralda e, in particolar modo, il socio Giovanni Lombardi Stronati che, con il team Django, ha portato il guidone dello YCCS al secondo posto in questa regata. Il prossimo anno andrà a contendersi l’Admiral’s Cup con gli amici del Royal Ocean Racing Club. Credo che non avremmo potuto chiedere condizioni meteo migliori, una sorta di buon vento che questa terra ci ha augurato per il ritorno della Sardinia Cup, vi aspettiamo nuovamente nel 2028”.

James Neville, armatore di Ino Veritas: “Vincere la Range Rover Sardinia Cup allo Yacht Club Costa Smeralda come timoniere e armatore di Ino Veritas è una soddisfazione enorme. Abbiamo disputato una settimana eccellente, ottenendo il massimo da un formato che premia il gioco di squadra, proprio come l’Admiral’s Cup. È questo l’aspetto più importante della Sardinia Cup: il risultato conta a livello di team, non di singola imbarcazione, e il successo nasce dalla collaborazione e dal supporto reciproco tra i compagni di squadra. La Sardinia Cup è un trofeo ricco di storia e siamo orgogliosi di vedere il nostro nome accanto a quelli di tanti grandi team del passato, rappresentando il Royal Ocean Racing Club. Il livello della competizione è stato altissimo e sappiamo che sarà ancora più elevato alla prossima Admiral’s Cup. Per questo continueremo a lavorare per migliorare, ma intanto ci godiamo una vittoria conquistata contro avversari di grande valore, come Django e Jolt”.

Per Roman, armatore di Garm: “È stata una regata incredibile, disputata in quello che considero il luogo più bello del mondo per regatare. Siamo stati fortunati ad avere compagni di squadra straordinari: lavoro con James [Neville] da due anni e non potrei chiedere di meglio. Tutto il team ha lavorato duramente e la regata offshore è stata decisiva; vincerla ci ha dato lo slancio necessario per costruire il successo finale. Dopo l’Admiral’s Cup eravamo determinati a continuare a crescere, sapendo che la Sardinia Cup sarebbe stata il nostro prossimo grande obiettivo. Abbiamo acquistato una barca più competitiva e migliorato progressivamente l’attrezzatura per essere all’altezza dei nostri compagni di squadra, che hanno disputato una settimana eccezionale. Sappiamo di avere ancora margini di miglioramento: la barca è nuova per noi e questo è solo l’inizio. Durante l’inverno lavoreremo molto per diventare ancora più forti e più veloci. Una cosa però è certa: Porto Cervo è un luogo speciale e spero di tornare qui per il resto della mia vita”.

I team Ino Veritas e Garm vincitori per il RORC della Range Rover Sardinia Cup 2026

Nel corso della cerimonia di premiazione, conclusa con la consegna dello storico trofeo della Sardinia Cup al team del RORC, è stato presentato il trofeo in memoria di Bruno Calandriello, armatore di Dida V, barca vincitrice per l’Italia della prima edizione della Sardinia Cup nel 1978 assieme a Vanina e Yena. Consegnato dal figlio Filippo, il trofeo Calandriello è andato al miglior team italiano, Django del socio YCCS Giovanni Lombardi Stronati.

Domani, 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani verrà organizzata presso la spiaggia di Capriccioli lo YCCS Clean Beach Day patrocinato dal Comune di Arzachena.

Le regate dello YCCS riprendono con il Rolex TP52 World Championship, in programma dal 15 al 20 giugno 2026. L’evento sarà anche valido come seconda tappa della 52 Super Series.

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