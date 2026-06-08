Twister Sterilgarda vince il Campionato Italiano Dolphin 2026

MaxiDolphin Lake Garda Series 2026

Malcesine– Twiester Sterilgarda è il nuovo campione italiano Dolphin81: l’equipaggio di Flavio Bocchio, timonato da Mattia Polettini, è salito sul gradino più alto del podio alla Fraglia Vela Malcesine, eccellente organizzatore di uno dei Campionati Italiani Dolphin81 più partecipati degli ultimi anni.

L’evento, valido per le MaxiDolphin Lake Garda Series e che ha visto venticinque barche sulla linea di partenza, ha celebrato il Lago di Garda e i suoi venti termici al meglio, per risolversi in una domenica dall’esito rimasto incerto fino all’arrivo dell’ottava prova. Twister Sterilgarda, partito forte nel campionato grazie a quattro prove che gli avevano consentito di accumulare quindici punti di margine su Marahute, ha poi rallentato il passo, subendo il ritorno della barca di Luca Bovolato che, da metà serie in avanti, ha recuperato lunghezze in ogni regata.

Al via della prova conclusiva, Twister Sterilgarda si è ritrovato con appena due punti di vantaggio su Marahute, oltre alla consapevolezza di sapersi sconfitto in caso di arrivo alla pari, visti i due primi incasellati dal diretto avversario. Complice la grande prova di Back In Black di Francesco Anselmi, inatteso vincitore della regata, Twister Sterilgarda non ha perso di vista la poppa dello scafo di Luca Bovolato, giunto secondo, e ha trasformato in oro il terzo raccolto come parziale. A completare il podio, a soli due punti dal secondo posto e vincitore di ben due prove, Achab di Luca Nassini con il citato Back In Black, timonato da Alessandro Archetti, quarto e Ociesse di Gianni Giordo a chiudere la top five.

Tra i Timonieri-Armatori la vittoria è andata a Marahute, con Achab e Whisper di Andrea Taddei titolari delle piazze d’onore.

Durante la premiazione, presenziata dal Consigliere della Federazione Italiana Vela, Domenico Foschini, vicino al movimento Dolphin81 e promotore dell’introduzione di un premio riservato al miglior team Under 25, si è celebrata l’affermazione dei giovani velisti della I Zona (Matteo Bogliolo, Marta Saglietti, Giorgio Zorloni, Matteo Corno, Riccardo Finotello, Federico Bastini) che hanno superato la XIV Zona (Laura Ramazzotti, Giacomo Bozzoli-Parasacchi, Filippo Gambioli, Emma Malizia, Stefano Artoni).

Il Trofeo Scuole Vela, la cui attività è determinante per formare i velisti del futuro, è andato a Ll’Amante (Stefano Giroli, Maura Venturelli, Denise Corradini, Clarissa Ruggieri, Francesco Lenoci, Rocco Fiumanò) davanti a Aldebaran (Vittorio Russo, Elena Osti, Jacopo Piccirillo, Michele Rizzini, Cristian Grezzi).

Nel corso del Campionato Italiano Dolphin 2026, che sarà ricordato anche dalle apprezzate maglie celebrative offerte dai partner Sunstripes, particolare attenzione è stata posta agli aspetti regolamentari: si sono infatti svolti approfonditi controlli di stazza a cura di Ugo Colosio e le regate sono state arbitrate in acqua.

Come sempre di livello la socialità della Dolphin 81 International Class: tutti i momenti conviviali sono stati particolarmente frequentati e apprezzati, come la cena al Ristorante B’LAC, dove i vini sono stati presentati da Razzi Bevande, che ha offerto anche la birra nel corso dei post regata, e la cerimonia di premiazione, bagnata dalle magnum Alma di Bellavista offerte dal main sponsor MaxiDolphin, e impreziosita dai premi offerti da Guerini, al suo esordio come partner della Classe.

“E’ stato un campionato che segna un cambio di passo nella storia della classe grazie alla presenza di ben due equipaggi Under 25: il loro coinvolgimento è importante in chiave futura perchè, oltre a continuare a promuoverne la presenza in ogni occasione possibile, in ambiente gardesano, dove l’attenzione verso la vela e la monotipia è marcata, può rappresentare un volano. Oltre a complimentarmi con il team di Matteo Polettini, ci tengo a ringraziare quanti hanno reso possibile questo successo, a partire dalla Fraglia Vela Malcesine e a tutti i partner, a partire da MaxiDolphin che supportandoci ci permette di organizzare eventi del genere” ha commentato Francesco Crippa, presidente della Dolphin81 International Class.

La classe Dolphin81 ringrazia i suoi sponsor ufficiali: MaxiDolphin, Bossong SPA, Alu4Expo, Sunstripes, Serena Wines, Ristorante Capovento, Guerini, Ristorante Capo Vento, Zeno Razzi e Hotel Piccola Vela che, con il loro supporto, contribuiscono all’organizzazione e alla crescita della flotta alle regate.

Classifica finale del Campionato Italiano Dolphin81 2026 clicca qui.



Classifica provvisoria delle MaxiDolphin Lake Garda Series 2026 clicca qui.

