Il Club Nautico Marina di Carrara ospita la vela d’eccellenza

I migliori equipaggi italiani della “Classe 29er” in gara per la Quarta Nazionale del Circuito.

Il Club Nautico Marina di Carrara al Centro della Vela Nazionale

Iniziato il conto alla rovescia per le Regate 29er e RS-Feva

Il Club Nautico Marina di Carrara si conferma il punto di riferimento nel panorama velico italiano. In rappresentanza della Costa Tirrenica, il sodalizio sportivo carrarese ha ottenuto l’assegnazione di due prestigiosi appuntamenti del calendario agonistico che si svolgeranno sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV): la IV Regata Nazionale della Classe 29er, in programma dall’11 al 14 giugno, e la III Regata Nazionale riservata alla classe RS-Feva, in programma dal 26 al 28 giugno.

Eccellenza Tecnica e una Tradizione di oltre 70 Anni

L’assegnazione di queste tappe nazionali s’inserisce nel solco di una gloriosa tradizione sportiva che supera i 70 anni di storia, unita a una collaudata capacità organizzativa che colloca il Club Nautico Marina di Carrara ai vertici dei circuiti internazionali.

La memoria recente rimanda a successi organizzativi di assoluto rilievo: il Campionato Italiano Assoluto d’Altura (2023) in cui il sodalizio ha gestito equipaggi numerosi e complessi protocolli tecnici, ed il Campionato Europeo Optimist (2024) una vetrina internazionale che ha consacrato la capacità organizzativa, ricettiva e logistica del Club Nautico Marina di Carrara.

Sono già state attivate le procedure per accogliere l’alto livello e l’eccellenza dei partecipanti. La classe 29er, propedeutica olimpica d’eccellenza, e l’RS-Feva, il doppio giovanile tra i più diffusi al mondo, richiameranno a Carrara i migliori equipaggi del panorama italiano, accompagnati dai rispettivi staff tecnici e federali, pronti a confrontarsi su un campo di regata storicamente apprezzato per le sue sfidanti condizioni meteo-marine.

Lo Sport Giovanile come Strumento di Crescita

Per il Club Nautico Marina di Carrara, la vela non è solo competizione, ma è promozione dello sport nelle classi giovanili; è investire sul futuro offrendo ai ragazzi un fondamentale strumento di crescita personale e sociale.

Attraverso la disciplina del mare, il lavoro di squadra richiesto dai doppi, come il 29er e l’RS-Feva, e il confronto con i propri limiti, i giovani atleti sviluppano autonomia, resilienza e capacità di cooperazione.

«Ospitare queste due regate nazionali -ha dichiarato il presidente del sodalizio sportivo carrarese, Carlandrea Simonelli- è una responsabilità che assumiamo con l’obiettivo continuare a creare le condizioni ideali affinché ciascun atleta possa sviluppare il proprio talento ed affrontare con ambizione le sfide future.”

Cultura del Mare, Sostenibilità e Fair-Play

In un contesto naturalistico unico come quello apuano, l’evento si fa portavoce della cultura del mare e del profondo rispetto per la natura. La vela è per sua definizione una disciplina ecologica, che vive in simbiosi con gli elementi e che richiede una profonda sensibilità ambientale.

Questo legame viscerale con il mare si traduce spontaneamente nei valori del fair-play: il rispetto degli avversari, l’onestà nell’osservanza delle regole e la solidarietà in acqua come pietre angolari nella formazione dei giovani atleti.

La squadra 29er del Club Nautico Marina di Carrara

Due bronzi nelle ultime due Regate Nazionali e oro di Club

Sulla deriva in doppio acrobatica amata dagli adolescenti per le adrenaliniche velocità, due equipaggi del Club Nautico Marina di Carrara sono oggi tra i migliori sei equipaggi d’Italia del selettivo Circuito Nazionale della Classe 29er che riunisce, nella rosa di una quarantina di equipaggi in tutto, i migliori d’Italia.

Allenati da Leonardo Gentili, gli under-19 gialloblu Luca Scopsi-Edoardo Porchera hanno vinto il bronzo a Riva del Garda (Aprile 2026) e Francesco Colotto-Jacopo Gasparotti il bronzo alla Regata Nazionale di Muggia (maggio 2026): risultato, quest’ultimo, che sommato al decimo piazzamento di Giulia Venturelli Merulla-Matteo Franciosi ha permesso al Club Nautico di classificarsi al primo posto come miglior squadra della manifestazione.

Recentemente i due equipaggi del Club, Francesco Colotto-Jacopo Gasparotti e Luca Scopsi-Edoardo Porchera sono stati convocati al Raduno Nazionale pre-mondiale dalla Federazione Italiana Vela (FIV). La convocazione al raduno è riservata ai sei migliori equipaggi italiani ed il Club Nautico Marina di Carrara è l’unico circolo dello Stivale a schierarne due a riprova dell’alto livello agonistico raggiunto dagli atleti gialloblu.

Completano la squadra 29er del Club Nautico il doppio femminile Sara Teddei-Anna Elettra Ricci e il misto Lavinia Laurà-Edoardo Casella.