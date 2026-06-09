L’ACT 3 DELLA RS21 CUP SUL LAGO DI GARDA A TORBOLE DAL 12 AL 14 GIUGNO

NELLA OPEN “KINDAKO” DI STEFANO VISENTIN PARTE DA LEADER

SORPRESA NELLA CORINTHIAM DEL TEAM “ROSA” DI “MAGIQUE ET TERRIBLE”

Dal mare al lago. L’Act 3 della RS21 Cup approda nel weekend 12/14 giugno sul Lago di Garda a Torbole per entrare nel vivo della stagione dopo le prime due tappe, interlocutorie, in Sicilia, che hanno comunque già dato delle indicazioni importanti.

Con la regia del Circolo Vela Torbole la flotta della RS21 si ritroverà a dover familiarizzare con i due venti che hanno reso la località gardesana tra le più iconiche nel mondo della vela: il Pelèr forte vento da Nord in mattinata e l’Ora vento termico da Sud il pomeriggio.

Sulla linea di partenza saranno una trentina i partecipanti alla regata di Torbole sul Garda, nel calendario Fiv, con anche il debutto stagionale del presidente della RS21 Italian Class, Marco Pocci con il suo “Les Freaks” con il guidone del Royal Hong Kong Yacht Club. Decisamente interessante il fatto che ci saranno in lizza regatanti in rappresentanza di nove nazioni a dimostrazione di come il circuito italiano attiri sempre più l’attenzione anche di velisti stranieri.

Sul Garda si riparte, nella categoria Open, con il triestino Stefano Visintin leader provvisorio della RS21 Cup, con il suo “Kindako”, grazie al successo nell’Act 1 e al quinto posto nell’Act 2, entrambe a Sferracavallo.

Un vantaggio però esiguo nei confronti di Filippo Paccinotti (Yc Costa Smeralda) con “Brontolo Player Special” e Giacomo Vernocchi (Yc Rimini) con “Range Rover Team”. Un terzetto da tenere particolarmente d’occhio anche se ogni Act è una vera e propria battaglia: basta un errore per rimescolate le carte in tavola rendendo il circuito sempre interessante e mai scontato.

La vera sorpresa arriva però dalla categoria Corinthian con la leadership a favore del “team rosa”, tutto al femminile, di “Magique et Terrible” capitanato da Malika Bellomi (Cv Arco Trento). Con un secondo e in primo posto Bellomi parte anche sul Garda come favorita.

«Non mi aspettavo una crescita così veloce dopo una sola stagione con gli RS21 – ha commentato Malika Bellomi gardesana di Limone -. Determinante penso sia stato l’allenamento che abbiamo sostenuto un mese prima dell’inizizio della RS21 Cup proprio in Sicilia. Non è stato tutto facile perché venivo da una stagione per la prima volta come timoniera, mentre prima questo ruolo lo ricopriva Sofia Giondi ora alla randa. A Torbole? Non vedo l’ora di scendere in acqua con Sofia, Elisa, Lucia e Chiara. Io regato in casa e ci tengo maledettamente a fare bella figura. Vincere sarebbe il massimo ma anche il podio per noi rappresenterebbe una bella soddisfazione».

Ma ecco la top ten della categoria “Open” dopo due Act della RS21 Cup: 1. “Kindako” (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco Vr) p.41; 2. “Brontolo Player Special” (Filippo Paccinotti – Yc Costa Smeralda) p.45; 3. “Range Rover Team” (Giacomo Vernocchi – Yc Rimini) p. 53; 4. “Viva” (Alessandro Molla – Avav Luino) p. 72; 5. “Freccia Blu” (Marco Franchini – Yc Rimini) p. 72; 6. “Magique et Terrible” (Malika Bellomi – Cv Arco Trento). p.78; 7. “Frida Racing” (Paolo Cordiglia – Uv Maccagno) p. 81.; 8. “Ciclone” (Yann Inghilesi – Cn Livorno) p. 97; 9. “Path Rs” (Denis Lankin – Yach Club Monaco Francia) p. 98; 10. “Spíler” (Tatiana Zsidai – Balatoni Yc Ungheria) p.106.

Il podio “Corinthian”: 1. “Magique et Terrible” (Malika Bellomi – Cv Arco Trento). p.78; 2. “Spirit of Nerina” (Roberto Caresani – Associazione Velica Alto Lario Gravedona Co) p. 112; 3. “Ita 332” (Alessio Maciaccia – Circolo della Vela Bari) p. 115.

I prossimi Act della RS 21 Cup: 12/14 giugno Torbole, 17/19 luglio Malcesine e 24/27 settembre Scarlino con la disputata anche del Campionato Italiano.