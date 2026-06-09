Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026: grande successo per la tappa di Cattolica del Giro dell’Italia a Vela

Il team della Guardia di Finanza è salito sul gradino più alto del podio Offshore della tappa

Grande interesse per le attività proposte dal Villaggio della Vela allestito al porto, per il progetto Giovani e per la presentazione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup in programma a Piacenza il prossimo ottobre

Questa mattina le imbarcazioni hanno lasciato Cattolica alla volta di Vieste

Grande successo per la tappa di Cattolica del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela, organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI.

La tappa di Cattolica ha aperto l’edizione 2026 con una partecipazione di pubblico e un livello agonistico di assoluto rilievo. La prima prova Offshore ha mostrato fin da subito il carattere tecnico e spettacolare del Tour, con condizioni impegnative e regate combattute fino all’ultima miglia. Ad aggiudicarsi la tappa è stato il Figaro 3 della Guardia di Finanza, guidato dall’esperto timoniere e tattico Paolo Cian in coppia con Fabio Montefusco alle manovre, che hanno imposto il proprio ritmo lungo tutto il percorso. In seconda posizione si è piazzato il team tedesco del Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW), capace di mantenere sempre alta la pressione sui leader. A chiudere il podio, in terza posizione, l’altro scafo italiano della Marina Militare, condotto da Andrea Pendibene e Benedetta Di Salle, protagonisti di una prestazione solida e regolare.

“È stata una regata complicata sin dalle prime battute, perché alla partenza c’era pochissimo vento. Poi siamo entrati nella fase di transizione durante la notte e li abbiamo colto due occasioni che gli altri davanti a noi non hanno colto. È stata una regata da zero vento a forte con molta onda, bisognava tenere duro perché sono proprio quei momenti che ti permettono di fare la differenza se riesci a resistere alla stanchezza fisica” ha dichiarato il team vincitore della Guardia di Finanza guidato dall’esperto timoniere e tattico Paolo Cian in coppia con Fabio Montefusco.

Boom di presenze sono state registrate per la grande mongolfiera sulla spiaggia, che ha portato grandi e piccoli, a vivere l’esperienza del volo vincolato presso la Spiaggia della Lampara nei pressi del Villaggio della Vela allestito al porto. La mongolfiera ha così annunciato l’arrivo in autunno, a Piacenza, della terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup 2026, iniziativa del Ministero della Difesa organizzata da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con Aeronautica Militare, Aeronord Aerostati e con il supporto dell’Aero Club d’Italia. Una competizione internazionale nata per raccontare la storia del volo, dalle mongolfiere – prime protagoniste dei cieli – fino alle moderne tecnologie aerospaziali. La Regione Emilia-Romagna, oltre ad aver accolto il Marina Militare Nastro Rosa Tour a Cattolica , ospiterà un’altra importante manifestazione che valorizza la bellezza del territorio.

Grande interesse di pubblico anche per il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, che ha proposto attività a ingresso libero e i workshop del “Progetto Giovani” che ha messo al centro le nuove generazioni attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del territorio, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano.

“Cattolica è onorata di aver ospitato per il secondo anno una tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour – ha commentato la Sindaca Franca Foronchi – È un evento che mette in luce le tradizioni marinaresche che raccontano la storia e l’identità di città come la nostra. Tradizioni che ci legano a realtà importanti, come Genova o Venezia, le altre tappe di questo meraviglioso giro di Italia a vela. Il nostro porto è ancora un porto peschereccio, con una darsena piccola che ha una funzione industriale e una darsena turistica con barche e yacht. L’attività ittica si mescola con quella turistica e balneare. Tutte le anime di Cattolica si fondono in quello che è il cuore blu della nostra città, il nostro mare e il nostro Porto dove saremo lieti di accogliere ancora il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ci vediamo alla prossima edizione”.

“Questa competizione dimostra come attraverso lo sport riusciamo a parlare ai giovani, a raccontare i valori delle Forze Armate e a valorizzare il territorio. L’Emilia-Romagna ci ha accolti benissimo, dandoci lo spazio, l’accoglienza e l’attenzione necessari per far crescere il Marina Militare Nastro Rosa Tour e farlo diventare sempre più internazionale. Qui a Cattolica abbiamo trovato istituzioni, comunità e operatori pronti a fare squadra con noi: è la conferma che con i territori nascono progetti capaci di generare valore, opportunità e orgoglio per tutto il Paese” ha commentato Gioacchino Alfano Presidente di Difesa Servizi S.p.A.

«La tappa con arrivo a Cattolica, prima del “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026“, si chiude con un bilancio estremamente positivo, non solo sotto il profilo sportivo ma anche per il coinvolgimento del territorio e la grande partecipazione della cittadinanza. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma quindi occasione importante per promuovere i valori della Marina Militare attraverso lo sport della vela avvicinando il pubblico e soprattutto i giovani ai valori del mare, dello sport, della sostenibilità e del lavoro di squadra, rafforzando il legame tra la Marina Militare e le comunità costiere» ha affermato l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, Comandante Interregionale Marittimo Nord.

Le prossime tappe del Marina Militare Nastro Rosa Tour sono:

-Vieste (10 – 13 giugno)

-Taranto (15 – 18 giugno)

-Siracusa (20 – 23 giugno)

-Tropea (25 – 28 giugno)

-Napoli (30 giugno – 3 luglio)

-Portoferraio (5 – 8 luglio)

-Genova (10 – 12 luglio)