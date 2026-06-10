Alla Velica Viareggina Enrico Chieffi e Manlio Corsi vincono l’VIII Trofeo Seven Stars -Memorial Sergio Puosi

Concluso dopo quattro prove il tradizionale appuntamento riservato alle Star, nel campo di regata ottimale per la Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi. Viareggio è pronta per LXII Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event ISCYRA in programma il prossimo week end, dal 12 al 14 giugno.

Viareggio– Dopo un avvincente testa a testa con il mandellese Vincenzo Locatelli questa volta in equipaggio con il pluricampione viareggino Daniele Bresciano (Ita 8596 De Stijl), sono stati il fuoriclasse Enrico Chieffi (già vincitore delle precedenti due edizioni) e Manlio Corsi (Ita 8563 Clan) ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio del Trofeo Seven Stars-Memorial Sergio Puosi 2026, Regata Zonale Red Event I.S.C.Y.R.A. ben organizzata dalla Società Velica Viareggina su delega della Fiv, con il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio e ideata dai fratelli Daniele e Davide Mugnaini.

Questo Trofeo, infatti, fa parte della serie di eventi voluti dai Soci della SVV come il Trofeo Bizzosastar pensato da Alessandro Giachetti per ricordare Stefano Bettarini, il Trofeo Darling dal nome delle Star del Presidente Paolo Insom e il recente Trofeo Gemmasofia voluto da Marco Viti.

Grazie ad un tris di vittorie di giornata Chieffi-Corsi (3 punti; 3,1,1,1) si sono imposti su Locatelli-Bresciano (5 punti; 1,2,2,2) protagonisti della giornata d’apertura, e su Giampiero Piero Poggi con Davide Mugnaini (Ita 8578 Seven Stars 9 punti; 2,5,4,3). Seguono in classifica Balderi-Santarini (11 punti) e il presidente SVV Paolo Insom con l’U30 Claudio Parboni (17 punti).

Tredici gli equipaggi scesi in mare nelle due giornate di gara sotto l’attenta regia del Comitato di Regata presieduto come sempre da Silvio Dell’Innocenti coadiuvato da Tiziano Menconi dai bosaboe Daniele Celot e Franco Falcini.

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi presso la base nautica Star della SVViareggina, il Presidente SVV Paolo Insom, dopo aver ringraziato tutti coloro i quali hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione -ed in modo particolare la famiglia Mugnaini-, ha premiato i vincitori di questa edizione insieme a Davide Mugnaini, Amministratore Delegato e Socio di Seven Stars Marina & Shipyard, che ha ripercorso la storia di questa manifestazione e il suo esordio nelle Star come prodiere di Sergio Puosi, ricordato da tutti con affetto e gratitudine.

Molto gradito da tutti i partecipanti e bellissima occasione conviviale, il tradizionale buffet offerto e realizzato dalla famiglia Mugnaini, ideatrice della manifestazione che ha fatto da banco di prova al grande appuntamento della prossima settimana: il LXII Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event ISCYRA che la Società Velica Viareggina organizzerà da venerdì 12 a domenica 14 giugno, sotto l’egida della FIV, in collaborazione con Club Nautico Versilia, Circoli Velici Versiliesi, Circolo Velico Torre del lago Puccini e il supporto di Telemar Yachting Italy.

Lo storico appuntamento al quale sono attesi come ogni anno nomi di spicco della vela nazionale ed internazionale di grande livello tecnico, e che ha prima assunto la qualifica di evento Classic e successivamente grazie all’Iscyra è stato considerato anche Historic permettendone la consacrazione a livello internazionale, venne istituito negli anni ’60 da Maurizio -allora titolare con il fratello del cantiere MB Benetti- per ricordare il padre Emilio, (uno dei personaggi più importanti della marineria viareggina, capostipite della dinastia di costruttori di velieri, bastimenti a vela, barcobestia, rimorchiatori e mercantili che hanno fatto conoscere Viareggio in tutto il mondo sin dalla fine dell’800).

Il programma prevede per venerdì 12 (dalle ore 8:30 alle 9:45) il perfezionamento delle iscrizioni, lo Skipper Meeting (presso la sala al primo piano del CNV alle ore 9:45) e il segnale di avviso della prima prova (ore 12,55). Le regate (ne sono previste un massimo di cinque) proseguiranno sino a domenica. Viareggio ospita una delle più importanti Flotte di tutto il mondo e uno dei più apprezzati campi di regata Star, Classe sulla quale si sono cimentati i più grandi velisti di tutti i tempi.

Nella serata di sabato si svolgerà la tradizionale cena di benvenuto presso la terrazza del ristorante del Club Nautico Versilia.

Nel corso della cerimonia conclusiva (domenica ore 17 circa) saranno premiati i primi 5 equipaggi classificati del Trofeo Benetti, i vincitori delle prove di giornata, i primi timonieri Master, Gran Master, Exalted, e il primo Young Under 30. Al primo equipaggio della classifica generale interamente associato FIV alla Flotta della Società Velica Viareggina o al Club Nautico Versilia sarà inoltre assegnato il Trofeo Bandoni ma se si trattasse dello stesso equipaggio vincitore del Trofeo E. Benetti, il premio passerà al secondo classificato della classifica generale (sempre interamente tesserato FIV della SVV o del CNV).

Tutte le informazioni utili su: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/14678/event