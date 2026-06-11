Domenica 14 la seconda prova del Campionato 2026 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature

Dopo la splendida organizzazione della Regata Nazionale Hansa 303 – Trofeo Classe Hansa Italia 2026, Domenica 14 Giugno gli atleti delle squadre agonistiche della Liberi nel Vento tornano in mare per sfidarsi nella seconda giornata di regate dell’avvincente Campionato 2026 Liberi nel Vento.

Sotto la direzione dell’Ufficiale di Regata Fabio Barbieri, che ringraziamo per la gentile collaborazione, i timonieri della classe velica 2.4mR ed Hansa 303 saranno impegnati nelle due prove in programma. La terza prova si svolgerà il 6 Settembre, l’11 Ottobre la quarta ed ultima prova con l’assegnazione dei Trofei Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.

Le derive 2.4mR ed Hansa 303 sono imbarcazioni di riferimento della FIV, Federazione Italiana Vela, e del CIP, Comitato Italiano Paralimpico per l’attività paralimpica, sport aperto alle persone con disabilità sia fisica che mentale e sensoriale. Le regate si svolgono in formula “open”, persone con disabilità e normodotate regatano insieme, alla pari, senza differenze di classifica.

A seguire in collaborazione con la Direzione Regionale dell’INAIL ed il Comitato Italiano Paralimpico per venerdì 19 Giugno, alla base nautica Liberi nel Vento, è in programma l’Open Day Vela Paralimpica. Una giornata di promozione della vela rivolta a persone vittime di incidenti sul Lavoro della Regione Marche.

Il 4 e 5 Luglio sarà la volta della XIX edizione della Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary du Fermo Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli. Al porto turistico “SanGiorgio Marina, che ringraziamo per la gentile collaborazione, arriveranno i più forti atleti della classe velica 2.4mR per contendersi gli ambiti Trofei.

Tanta attività, tante iniziative che si possono organizzare grazie alla vicinanza ed al sostegno di privati, aziende, enti e fondazioni che credono e sostegono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti!!!

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl. In collaborazione con Porto Turistico SanGiorgio Marina, Armare Ropes, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto:

1–Manifesto – CAMPIONATO 2026 LIBERI NEL VENTO

2–Manifesto – OPEN DAY VELA PARALIMPICA – 19 GIUGNO 2026

3–Manifesto – REGATA NAZIONALE 2.4MR – 4-5 Luglio 2026

4–LA BASE NAUTICA DELLA LIBERI NEL VENTO in occasione della Regata Nazionale 2.4mR

5–LA BASE NAUTICA DELLA LIBERI NEL VENTO in occasione della Regata Nazionale 2.4mR