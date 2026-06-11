OM International Ledro Match Race: In dodici, da otto Nazioni, pronti per succedere a Rocco Attili nell’albo d’oro

Lago di Ledro– Manca poco più di una settimana al via dell’edizione 2026 dell’OM International Ledro Match Race, unico evento ‘uno contro uno’ programmato in Italia valido come tappa del World Match Racing Tour.

Organizzata dall’Associazione Vela Lago di Ledro, classificata come Grado 2 e giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione vedrà al via dodici equipaggi, sei dei quali inclusi nella Top 20 mondiale di questa specialità basata su tecnica, agonismo e profonda conoscenza del regolamento. Le otto Nazioni rappresentate dagli atletici gara confermano il taglio internazionale dell’OM International Match Race.

Tra venerdì e domenica della prossima settimana, sotto la guida attenta del PRO Fabio Barrasso e a bordo della flotta J/22 di proprietà del sodalizio presieduto da Gaspare Inglese, a cercare di scrivere il proprio nome dopo quello di Rocco Attili, vincitore nel 2024 e 2025, nell’albo d’oro della manifestazione, saranno Christian Hamilton (GBR, 6), testa di serie numero uno; Timothée Rossi (FRA, 8), vincitore del Porto Montenegro Match Race 2025; Tom Foucher (FRA, 11); il già più volte campione europeo nonché decima forza del ranking stagionale del World Match Racing Tour, Eric Monnin (SUI, 12); Ange Delerce (FRA, 15), Youth World Champion nel 2023; Lennard Bal (NED, 19); Mati Sepp (EST, 30), presente sin dalla prima edizione e vincitore nel 2016 e 2018; Angelos Papagerogiou (GRE, 36); Michal Gryglewski (POL, 49); Kristine Mauritzen (DEN, 84); Julia D’Amodio (FRA, 122) e Riccardo Sepe (ITA, 192).

Classico il format, aperto da un Round Robin che servirà per definire la griglia degli scontri a eliminazione diretta utili a individuare i due skipper finalisti. Tutti i match saranno arbitrati da un team di umpire guidato da Martin Clasen.

L’edizione 2026 dell’OM International Match Race verrà presentata ufficialmente nel tardo pomeriggio di giovedì 18 giugno con una Cerimonia di Apertura che si annuncia al solito molto partecipata. Nel corso della premiazione, in programma domenica pomeriggio presso la clubhouse dell’Associazione Vela Lago di Ledro, verrà assegnato un nuovo trofeo creato appositamente per la manifestazione.

L’OM International Match Race, e più in generale le attività dell’Associazione Velica Lago di Ledro, sono supporti da Garda Trentino, Cassa Rurale di Ledro, Alpilegno, Intra Lighting e Franco Adriana.