Prima giornata di regate al Club Nautico Marina di Carrara: IV Regata Nazionale della Classe 29er

29er. IV Regata Nazionale. Day-1. Club Nautico Marina di Carrara, 11-14 giungo 2026.

Si è conclusa la prima giornata di regate al Club Nautico Marina di Carrara, teatro della IV Regata Nazionale della Classe 29er che vede impegnati sulla linea di partenza 34 equipaggi.

Al termine di quattro prove e al netto dello scarto, risulta primo in classifica provvisoria l’equipaggio Salvatore-Rizzi della Società Canottieri Garda Salò con 6 punti e secondo Marchesini-Finato della Fraglia Vela Riva con 11 punti. Terzo a pari punti l’equipaggio del Club Nautico Marina di Carrara Scopsi-Porchera davanti ai compagni di squadra Colotto-Gasparotti con lo stesso punteggio.

Le condizioni meteo marine hanno regalato una brezza costante tra i 7 e gli 9 nodi. Tra la terza e la quarta prova si è registrata una lieve flessione dell’intensità, con una leggera rotazione a desta, ed aumento della corrente: condizioni che hanno resto il campo di regata non facile da interpretare.

Lo spettacolo delle vele colorate dei 29er è stato suggestivo anche per chi, da terra, si trovava nella passeggiata del waterfront sulla diga foranea del porto.

Al rientro i 34 equipaggi e i rispettivi allenatori sono stati accolti dal tradizionale pasta-party, momento di convivialità offerto dall’autorità organizzatrice.

È possibile seguire le regate da remoto in tempo reale poiché l’evento è supportato dal sistema di live-tracking Metasail.

Tutta la documentazione ufficiale, i contenuti multimediali e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito web del Club Nautico Marina di Carrara https://www.clubnauticomarinadicarrara.net/

Appuntamento a domani per la seconda giornata di prove con segnale di avviso alle ore 12:00.