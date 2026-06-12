29er. IV Regata Nazionale. Day-2. Club Nautico Marina di Carrara, 11-14 giungo 2026

Si è conclusa la seconda giornata di prove al Club Nautico Marina di Carrara, sede della IV Regata Nazionale della Classe 29er. L’evento, che rappresenta il quarto e ultimo appuntamento stagionale del circuito nazionale 2026, vede impegnati sulla linea di partenza 34 equipaggi.

La situazione in classifica:

Al termine di sette prove complessive e con l’applicazione dello scarto del peggior risultato, la classifica provvisoria vede al comando l’equipaggio Salvatore-Rizzi (Società Canottieri Garda Salò) con 17 punti. In seconda posizione si collocano Marchesini-Finato (Fraglia Vela Riva) a quota 31 punti, seguiti al terzo posto dai padroni di casa Colotto-Gasparotti (Club Nautico Marina di Carrara) con 35 punti.

La competizione rimane aperta: la classifica nelle posizioni di vertice si presenta particolarmente corta, con i binomi dal terzo al sesto posto racchiusi in soli tre punti di distacco. Un margine minimo che lascia spazio a potenziali variazioni nei prossimi due giorni di regata.

Condizioni meteo e decisioni tecniche

Dal punto di vista meteorologico, il campo di gara ha beneficiato di una brezza costante e stabile nella direzione, con un’intensità compresa tra i 7 e gli 8 nodi. Tuttavia, nel corso dell’ultima prova pomeridiana, un sensibile calo della pressione del vento ha costretto il Comitato di Regata ad annullare la regata.

La giornata è stata segnata anche da una decisione tecnica rilevante: durante la terza prova odierna (settima totale), il Comitato ha comminato 11 bandiere nere (BFD). Trattandosi dell’ultima tappa nazionale dell’anno, tali penalità rischiano di incidere non solo sulla classifica di tappa, ma anche sul ranking generale della stagione.

Attività collaterali e logistica

La manifestazione ha richiamato l’attenzione anche del pubblico a terra, visibile lungo la passeggiata del waterfront sulla diga foranea e sull’arenile di Marina di Carrara.

Al termine delle attività in mare, l’Autorità Organizzatrice ha ospitato la flotta sulla terrazza del Club Nautico per il Crew-Party.

Informazioni e tracking ufficiale

Le regate possono essere seguite in tempo reale da remoto tramite il sistema di live-tracking Metasail.

Il programma prevede per domani, terza giornata di regate, il primo segnale di avviso alle ore 12:30.