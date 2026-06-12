Coppa del Mondo: a Plovdiv tre barche azzurre promosse in finale

PLOVDIV– La prima giornata della seconda prova di Coppa del Mondo di Plovdiv sorride all’Italia. Tre promozioni in finale per quattro senza maschile, due senza femminile e doppio femminile, altrettante in semifinale per due senza maschile, doppio maschile e il singolista Gabriel Soares. Da segnalare, nelle gare odierne, i successi firmati dal quattro senza di Comini, Peretti, Pallozzi e Bonamoneta, dal due senza di Lodo e Codato e dal doppio di Torre e Selva. Il quattro di coppia maschile, campione mondiale uscente, vince la prova per l’assegnazione delle acque.

Il quattro senza maschile di Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta firma il successo e raggiunge la finale di domenica al termine di una prova autorevole, conclusa con oltre un secondo di vantaggio sulla Romania. Laura Meriano e Alice Codato si qualificano per l‘atto conclusivo del due senza femminile con il secondo tempo maturato nella prova eliminatoria. Tre quarti di percorso avanti, poi il sorpasso operato dalle statunitensi Cohen e Knifton. In finale anche il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta, preceduto al traguardo soltanto dalla Cina.

Il due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato guadagna l’accesso alla semifinale con il primo posto in batteria e il secondo miglior tempo complessivo. Azzurri leader sin dalle prime battute di gara e vincenti al traguardo con oltre sei secondi di vantaggio sugli statunitensi Rodriguez e Chatain. Vittoria e semifinale agguantata anche dal doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva, che precede il Brasile di un secondo e quattro decimi. Pass conquistato anche da Gabriel Soares, secondo nel singolo maschile.

Disco rosso per il doppio maschile di Leonardo Tedoldi e Marco Prati. Nelle gare per l’assegnazione delle corsie, il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili firma la prima posizione. Il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi è quinto.

Il programma di domani prevede la finale C del doppio Tedoldi-Prati alle 9:10 (le 10:10 a Plovdiv), poi le semifinali del singolista Soares (9:15), del due senza Lodo-Codato (9:32) e del doppio Torre-Selva (9:44). Alle 11:15 la preliminary race dell’otto maschile con Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino (tim. Alessandra Faella).

Nelle immagini (ph Julia Kowacic/Canottaggio.org): dall’alto, il 4 senza maschile, il doppio femminile Gnatta-Guerra e il doppio maschile Selva-Torre

RISULTATI 12/06



START LIST 13/06



Tabella Risultati Azzurri

