29er. IV Regata Nazionale. Day-3. Club Nautico Marina di Carrara, 11-14 giungo 2026

Stabile al comando della classifica provvisoria l’equipaggio Salvatore-Rizzi (Società Canottieri Garda Salò) con 27 punti seguito da Colotto-Gasparotti (Club Nautico Marina di Carrara) con 36 punti.

Terzo posto Marchesini -Finato (Fraglia Vela Riva) con 37 punti.

Con quattro prove di giornata, 11 complessive, gli equipaggi hanno sfruttato il secondo scarto all’interno di una classifica corta che lascia spazio a potenziali variazioni nella conclusiva giornata di domani: giornata decisiva non solo ai fini della tappa, ma anche del ranking nazionale del Circuito della Classe che con questa IV Regata Nazionale ospitata al Club Nautico Marina di Carrara chiude la stagione 2026.

Condizioni meteo e decisioni tecniche

Dal punto di vista meteorologico, il campo di gara non è stato facile da interpretare per l’instabilità del vento che non si è completamente steso pur registrando una pressione attorno ai 7 e gli 8 nodi. Nel corso della prima prova di giornata, l’ottava complessiva, il Comitato di Regata ha individuato cinque equipaggi fuori dalla linea di partenza nell’ultimo minuto assegnando le rispettive UFD.

A prove concluse risultano iscritte due richieste di udienza che saranno discusse nel tardo pomeriggio davanti al CdP: le relative conclusioni, comunque, on andranno a coinvolgere le posizioni di vertice della classifica provvisoria.

Informazioni e tracking ufficiale

Le regate possono essere seguite in tempo reale da remoto tramite il sistema di live-tracking Metasail.

Attività collaterali e logistica

La manifestazione ha richiamato l’attenzione anche del pubblico a terra poiché il campo di regata era visibile dalla passeggiata waterfront sulla diga foranea e dalla spiaggia di Marina di Carrara.

Al termine delle attività in mare, l’Autorità Organizzatrice che ieri ha regalato gadget firmati “Club Nautico Marina di Carrara” a 20 fortunati velisti estraendo a sorte i numeri velici, ha ospitato la flotta sulla terrazza del Club Nautico per il consueto pasta-party.

Equipaggio Salvatore-Rizzi, Società Canottieri Garda Salò, primo in classifica provvisoria.